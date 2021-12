comment le projet de loi sur la réforme des locataires pourrait affecter PRS

L’expulsion dans le secteur locatif privé (PRS) peut être une question litigieuse, et les propriétaires doivent être conscients de la façon dont le projet de loi sur la réforme des locataires pourrait les affecter dès 2022.

Le sujet de l’expulsion est un problème auquel de nombreux propriétaires peuvent être confrontés au cours de leur carrière. Même pour les « propriétaires accidentels » – ceux qui finissent par louer une propriété par les circonstances plutôt que par décision commerciale – devraient avoir une idée des règles relatives à l’expulsion des locataires.

Dans l’année à venir, le projet de loi sur la réforme des locataires pourrait entrer en jeu, ce qui pourrait changer radicalement les règles d’expulsion des locataires. Le gouvernement étudie également d’autres propositions qui pourraient faire partie du projet de loi, telles que des dépôts à vie pour donner plus de sécurité aux locataires.

L’idée de réforme est apparue pour la première fois dans le manifeste du gouvernement pour les élections générales de 2019, et elle est en consultation depuis lors. Beaucoup s’attendent à ce que la publication finale ait lieu à un moment donné en 2022.

Que contient le projet de loi sur la réforme des locataires?

Le site Web du Barreau présente les principaux domaines qui seront couverts par le projet de loi et les objectifs des propositions du gouvernement. Ceux-ci sont:

mettre fin aux expulsions « sans faute » en abrogeant l’article 21 de la loi de 1988 sur le logement étendre les motifs de possession en vertu de l’article 8 supprimer la capacité des propriétaires d’accorder de nouvelles locations de courte durée garanties (AST) améliorer le traitement des ordonnances de reprise de possession

Une expulsion « sans faute » (article 21) se produit lorsqu’un propriétaire cherche à reprendre possession de sa propriété sans donner de raison au locataire ou établir une « faute » de la part du locataire. L’idée de supprimer cela est d’empêcher les propriétaires d’expulser les locataires afin qu’ils puissent les remplacer par un résident mieux rémunéré, par exemple. Cependant, la plupart admettent que cela est rare, et de nombreux propriétaires utilisent l’article 21 pour d’autres raisons.

Paul Shamplina de Total Landlord Insurance déclare : « D’après notre expérience, les principales raisons pour lesquelles les avis de l’article 21 sont signifiés sont les arriérés de loyer, les locataires demandant à être expulsés afin qu’ils puissent être relogés ou, plus récemment, parce que les propriétaires souhaitent vendre leur propriété. en raison de dettes fiscales imminentes.

Objections au changement de règle

Paul Shamplina ajoute que, pour de nombreux propriétaires dont les locataires sont en retard de paiement, l’utilisation de l’article 21 pour les expulser est l’option la plus simple.

Alexander Siedes, PDG et fondateur de Homeppl, a ajouté : « D’après mon expérience, il y a toujours une raison pour laquelle un propriétaire choisit d’expulser – cela peut être parce que les locataires sont en retard de paiement ou qu’ils ne remplissent pas leurs obligations légales en vertu de l’accord. Dans certaines circonstances, le propriétaire peut avoir des difficultés financières et avoir besoin de vendre la propriété, et il doit sûrement être en mesure de vendre ses actifs pour éviter d’être obligé de s’endetter.

Appui au renforcement des expulsions en vertu de l’article 8

Le Barreau se dit largement favorable à la réforme. Il estime que les expulsions en vertu de l’article 21 sont « l’une des principales causes de sans-abrisme », et les autorités locales ne peuvent pas toujours agir contre les propriétaires malhonnêtes.

Cependant, les soi-disant propriétaires voyous ont tendance à être minoritaires. Le Barreau ajoute qu’il est parfois nécessaire pour un propriétaire d’expulser un locataire légitimement, et donc élargir les motifs de possession en vertu de l’article 8 est également favorable.

«Afin de ne pas décourager les propriétaires de conclure des baux à durée déterminée plus longs, nous avons équilibré les droits des locataires et des propriétaires dans notre réponse en plaidant pour plus de pouvoirs discrétionnaires des tribunaux, plutôt que de rendre les ordonnances de possession obligatoires.»

Pendant la pandémie, le gouvernement a temporairement suspendu les expulsions de locataires dans toute l’Angleterre. En savoir plus à ce sujet ici.