Comment le protocole DeFi Secure augmente la confiance des investisseurs ?

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

L’assurance décentralisée est récemment devenue l’un des sujets d’actualité dans les secteurs de l’assurance et des entreprises. Alors que divers articles tentent d’expliquer ce qu’implique DeFi, la communauté Defi ne parle pas souvent d’assurance.

DeFi est un secteur avec une grande opportunité d’offrir la confiance aux investisseurs et d’assurer la protection de leurs actifs. Bien sûr, l’assurance est connue comme une activité financière risquée, nécessitant des stratégies et des approches pour protéger les entreprises contre les risques potentiels. Aujourd’hui, le secteur DeFi vaut des milliards de dollars et connaît de multiples cas d’activités suspectes et frauduleuses.

Protocole d’assurance DeFi

InsurAce est l’un des principaux protocoles d’assurance DeFi. Il a récemment lancé des services d’assurance multi-chaînes sur ses dApps Ethereum et Binance Smart Chain pour fournir des services de couverture d’assurance aux plateformes de blockchain et de protocole.

InsurAce se décrit comme le premier protocole à offrir des services d’assurance multi-chaînes pour protéger les projets DeFi et les investisseurs.

Malgré la croissance importante du réseau blockchain Ethereum, plusieurs risques sont associés au déploiement des plateformes DeFi. Par exemple, début juin de cette année, le protocole Spartan, un célèbre protocole de liquidité sur Binance Smart Chain (BSC), a été piraté et a par conséquent subi une perte importante d’environ 30 millions de dollars, un crime commis lors d’une attaque de prêt flash.

Par conséquent, InsurAce a récemment introduit son activité principalement pour faire face aux risques rencontrés dans les protocoles et les projets DeFi.

Avantages du protocole d’assurance InsurAce DeFi

InsurAce fournit des produits et services d’assurance DeFi pour se protéger contre les risques rencontrés dans le secteur de la crypto-monnaie. Le protocole d’assurance DeFi fournit des services d’assurance de couverture contre les risques d’événement IDO, les risques de service d’entiercement, la vulnérabilité des contrats intelligents et d’autres risques rencontrés par l’industrie de la cryptographie.

InsurAce propose des services et des produits dans un environnement multi-chaînes (services de couverture d’assurance multi-chaînes pour le secteur des crypto-monnaies).

Ces produits et services d’assurance sont nécessaires à la sécurité et à la croissance de l’ensemble de l’industrie DeFi et de la crypto-monnaie.

Bien que DeFi ait permis aux protocoles et aux projets de prospérer de manière exponentielle, il y a eu des cas de risques multiples qui ont fait perdre des milliards de dollars aux fondateurs et aux utilisateurs de DeFi.

En 2020, il y a eu plus de 15 incidents de piratage qui ont causé des pertes d’une valeur de plus de 150 millions de dollars. Cependant, ces types d’incidents continuent de se produire même cette année, et le taux de tels cas est alarmant et très préoccupant. Récemment, un incident de piratage a violé le réseau BSC (Binance Smart Chain) et a par conséquent causé 60 millions de dollars de pertes aux utilisateurs. De tels risques continuent de causer des pertes importantes aux clients qui profitent de la révolution DeFi et ont un impact négatif sur la croissance de l’écosystème DeFi.

L’assurance joue un rôle crucial dans la protection des actifs des clients et la sauvegarde des opérations des projets de protocole DeFi. Les clients peuvent utiliser une assurance pour couvrir leurs actifs tout en profitant des avantages du paysage DeFi.

Les propriétaires de protocoles peuvent pousser un soupir de soulagement en protégeant leurs fonds en obtenant des services d’assurance, ce qui est la valeur offerte par InsurAce. Avec de tels efforts et engagements, le protocole fait de l’environnement DeFi un paysage plus sécurisé où les gens font des affaires et les consommateurs gagnent de l’argent.

Demande d’assurance DeFi

Les compagnies d’assurance traditionnelles sont connues pour fournir des services d’assurance centralisés, mais elles sont différentes de l’assurance DeFi décentralisée.

Le protocole d’assurance Defi offre plusieurs avantages dont les utilisateurs peuvent profiter lorsqu’ils cherchent à développer leurs actifs. Bien entendu, les avantages du protocole sont multiples. Par exemple, accéder au protocole sécurisé DeFi est simple et sans autorisation. Les utilisateurs n’ont qu’à s’inscrire à un portefeuille de crypto-monnaie pour obtenir les services d’assurance et ainsi profiter de la couverture de protection de leurs actifs.

En plus de cela, les services d’assurance de Defi sont développés avec des contrats intelligents qui fonctionnent sur une blockchain publique, qui offrent divers avantages tels que la transparence, la protection et la confidentialité. InsurAce a créé sa solution d’assurance liée à la collaboration avec les protocoles Defi rapidement et sans problème.

Les utilisateurs peuvent acheter des couvertures pour leurs actifs en utilisant Ether et d’autres crypto-monnaies sur la blockchain Ethereum. Les investisseurs de partout dans le monde peuvent accéder à InsurAce pour protéger leurs actifs dans l’environnement Defi.

InsurAce est un protocole d’assurance communautaire qui bénéficie d’un fort soutien de la communauté Defi. Puisque le protocole comprend les problèmes rencontrés par la communauté, il développe des choses pour la communauté et reçoit le soutien de la communauté.

Sur la base de ces considérations, InsureAce a pensé différemment pour développer son protocole de manière décentralisée.

Les services d’assurance multi-chaînes de la société garantissent les actifs offerts par les chaînes de protocoles telles que Fantom, HECO, Polygon, BSC, Solana et d’autres protocoles fonctionnant sur le réseau Ethereum.

Pensée finale

L’engagement à protéger les fonds contre les pertes est l’un des avantages offerts par l’assurance décentralisée. Comme souligné ci-dessus, InsurAce est l’une des principales plates-formes qui fournissent de tels services d’assurance aux investisseurs.

La finance décentralisée est considérée comme un endroit sûr, mais une solution au piratage, au vol et à d’autres activités frauduleuses est nécessaire dans les projets DeFi.

L’existence de l’assurance DeFi, qui est simplifiée à faible coût, immuable, décentralisée, transparente et propose le règlement des actifs cryptographiques.

Source de l’image : Shutterstock