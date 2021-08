Comment le reaganisme a transformé Ray Rosenberry et Joe Stack en terroristes 10z viral

— extrait du rapport Hartmann

Ce sont les nouveaux visages du terrorisme américain.

Floyd Ray Rosenberry et Joe Stack ont ​​tous deux grandi dans une Amérique avant que l’austérité néolibérale et les politiques de réduction d’impôts du Reaganisme ne détruisent notre pays. Ils ont tous deux pleuré la perte de la prospérité de la classe moyenne de l’époque en Amérique et se sont tournés vers les commentaires de droite pour donner un sens à tout cela. Ils se sont alors tous deux tournés vers le terrorisme.

Rosenberry – le gars qui a conduit son camion à Washington, DC hier et a menacé de faire exploser une partie de la ville – s’est plaint dans son flux Facebook en direct qu’il était là en partie parce que lui et sa femme étaient foutus par la santé à but lucratif unique de l’Amérique. l’industrie des assurances tandis que les soins de santé et les emplois étaient détournés des bons Américains blancs comme lui vers des « illégaux » à la peau foncée.

“Ils continuent d’autoriser ces Mexicains illégaux ici”, a-t-il déclaré aux gens sur Facebook, faisant écho aux voix de la radio et de la télévision haineuses de droite. « Tous ces immigrants illégaux d’Afghanistan. Vous n’avez pas de soins de santé gratuits pour nous. Vous êtes en train de le leur donner.

Il avait publié sur Facebook des mèmes de racistes comme Donald Trump Jr et avait voté, pour la première fois de sa vie selon sa femme, pour le suprémaciste blanc Donald Trump.

Les Blancs en détresse comme Rosenberry sont particulièrement vulnérables aux démagogues de droite comme Donald Trump, en particulier lorsqu’on leur dit qu’un « ils » à la peau foncée sont responsables de leurs difficultés économiques ou de leur perte de statut.

Il a cru Trump quand il a dit que « le système est truqué » et que les réfugiés veulent assassiner et violer des femmes blanches, et que Trump et ses riches amis allaient « vider le marais » et restaurer les jours de gloire de la classe ouvrière blanche américaine.

Il semble s’être particulièrement attaché au racisme de Trump.

“Joe Biden, le Sud en a marre”, a déclaré Rosenberry, se lançant dans une longue diatribe sur la façon dont son médecin vient de dire que sa compagnie d’assurance ne paierait plus pour les coups de douleur dans son dos et ne paierait pas pour le cancer de la peau du visage de sa femme. traitements parce qu’ils avaient déterminé qu’ils étaient « cosmétiques » – parce que dans son esprit, les soins de santé, comme il l’a dit, vont plutôt aux « illégaux » à la peau brune.

Rosenberry n’est que le plus récent d’une longue lignée de personnes blanches de la classe moyenne anciennement brisées par le Reaganisme, qui ont ensuite été recrutées par des gens de droite avec des mèmes racistes. Au total, trop d’entre eux se tournent vers le terrorisme comme remède, comme le FBI le souligne depuis que Tim McVeigh – un autre de ces gars – a fait exploser le bâtiment fédéral à Oklahoma City en 1995, tuant 168 personnes, dont 19 enfants, et blessant 680.

Joe Stack, en février 2010, s’est réveillé dans son quartier confortable de la classe moyenne, a mis le feu à sa maison, puis s’est rendu à l’aéroport local juste à l’extérieur d’Austin, au Texas.

Il a sauté dans son avion Piper Dakota monomoteur, a décollé de l’aéroport municipal de Georgetown et quelques minutes plus tard, comme un missile, a plongé son avion dans un immeuble de bureaux à façade de verre nommé Echelon 1 qui abritait un bureau local de perception des impôts de l’IRS, tuant instantanément lui-même et un agent de l’IRS et vétéran noir du Vietnam nommé Vernon Hunter qui travaillait à son bureau dans le bâtiment.

Lorsque l’économie américaine s’est effondrée avec le crash de Bush en 2008, les gens de la classe ouvrière (de toutes races) comme Joe Stack ont ​​été durement touchés. C’était un ingénieur logiciel qui a vu ses clients et ses revenus se tarir, mais il n’a pas obtenu de renflouement comme Wall Street.

Ses factures s’accumulaient, il s’endettait et le fisc frappait à la porte. L’Oncle Sam avait besoin de renflouer des milliardaires et des sociétés transnationales de cent milliards de dollars – dont beaucoup, par coïncidence, ne payaient aucun impôt sur les sociétés aux États-Unis – mais ils n’avaient rien pour Joe.

Pour aggraver les choses, du point de vue de Joe, des voix à la radio se sont plaintes que les Américains noirs et hispaniques « vivaient de l’aide sociale » qui n’était pas disponible pour un ancien propriétaire blanc de la classe moyenne comme lui.

Joe semblait calme en surface, un gars ordinaire qui vivait dans une maison ordinaire de la classe moyenne sur Dapplgrey Lane à North Austin. Il jouait de la guitare dans un groupe local. Mais il y avait des indices : il a nommé son groupe « Last Straw » et son seul album s’intitulait « Over the Edge ».

Il y avait un désespoir silencieux consumant Joe Stack, et il approchait du point de rupture. “[Joe] ressemblait à l’un de nous des canards flottant sur la rivière », a déclaré le frère de Stack. « Nous n’avions tout simplement pas réalisé qu’il pagayait si furieusement sous l’eau.

Finalement, Joe Stack en a eu marre de pagayer. C’est à ce moment-là qu’il a décidé de devenir le premier kamikaze du pays.

“Je l’ai vu écrit une fois que la définition de la folie répète le même processus encore et encore et s’attend à ce que le résultat soit soudainement différent”, a écrit Stack dans son manifeste. “Je suis enfin prêt à arrêter cette folie.”

À cette époque, la meilleure chance pour les Américains de toutes races de changer pacifiquement leur système politique et économique brisé était de passer par des élections démocratiques libres et équitables. Mais un mois avant le vol fatidique de Stack, la Cour suprême a retiré cette option de la table avec sa décision Citizens United qui, pour la première fois dans l’histoire américaine, légalisait la corruption politique.

John F. Kennedy nous a prévenus, à l’époque dans le contexte du mouvement des droits civiques, “Ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendront la révolution violente inévitable.”

Comme Stack l’a écrit dans sa lettre de suicide, « je ne peux qu’espérer que les chiffres deviennent rapidement trop gros pour être blanchis à la chaux et ignoré que les zombies américains se réveillent et se révoltent. Il ne faudra rien de moins.

La diatribe terroriste et l’attaque sim de Rosenberry sur le Capitole étaient un plaidoyer similaire et, ironiquement, survient le même jour où le Center for Economic and Policy Research a publié de nouvelles données montrant que si le salaire minimum avait suivi l’inflation – quelque chose qui s’est arrêté avec le Reagan Révolution – ce serait environ 26 $ l’heure en ce moment.

Et si nous avions Medicare For All, les factures médicales qui ont enterré Rosenberry et sa femme n’existeraient pas : les deux auraient obtenu l’aide dont ils ont besoin et aucun ne serait profondément endetté. Demandez à n’importe quel Canadien.

Rosenberry et Stack avaient raison de dire à quel point nous avons réellement besoin d’une révolution contre Reaganomics et la dévastation qu’elle a provoquée dans le paysage américain, inversant les dommages qu’elle a causés à chaque race et groupe économique, à l’exception des 1% les plus riches.

Malheureusement, les deux hommes avaient écouté les contre-révolutionnaires – les porte-parole des milliardaires de droite et des plus grandes entreprises américaines – qui leur ont dit que la réduction des impôts sur les riches morbides « se répercuterait » et que leurs problèmes étaient dus au fait que « ces gens [of color]” s’enfuyaient avec ce qui leur appartenait autrefois.

Personne n’a pris la peine de dire à Rosenberry et Stack qu’ils se faisaient voler par une classe de milliardaires blancs de droite qui avaient l’intention de posséder presque tout.

C’est comme le vieux dessin animé des années 30 du milliardaire, le gars de la classe ouvrière blanche et le gars de la classe ouvrière noire, assis ensemble à une table. Le milliardaire a une énorme assiette de cookies devant lui, le blanc a un cookie et le noir n’en a aucun.

“Psssst!” le milliardaire se penche et chuchote au blanc. “Ce black veut ton cookie !”

Lorsque JFK est devenu président, les salaires des principaux PDG dépassaient rarement 3 millions de dollars par an. Comme les économistes du CEPR l’ont écrit hier, « le tableau serait très différent [today] si les PDG étaient payés entre 2 et 3 millions de dollars, comme ce serait le cas si nous avions les mêmes ratios de rémunération entre les PDG et les travailleurs ordinaires que dans les années 1960. »

Mais les réductions d’impôts obscènes de Reagan ont abaissé le taux maximum de 74 % à 25 %, réduit les impôts sur les sociétés, éviscéré l’impôt sur les successions et percé des milliers de failles d’intérêt spécial dans le code des impôts. Il a commencé un transfert de richesse estimé à 7 000 milliards de dollars des gens de la classe ouvrière aux 1 pour cent les plus riches.

George W. Bush a ajouté ses propres milliers de milliards de dollars de réductions d’impôts qui ont accéléré le transfert de richesse de personnes comme Rosenberry et Stack vers des oligarques incroyablement riches comme la propre famille dynastique de Bush et les Trump.

Et puis Trump lui-même a offert à ses copains morbidement riches 2 000 milliards de dollars supplémentaires en seulement un an, tous empruntés sur notre carte de crédit nationale et toujours en place, épuisant davantage les ressources américaines qui pourraient autrement être utilisées pour le logement, l’éducation et les soins de santé.

Pendant ce temps, les hôtes multimillionnaires des médias de droite appartenant à des milliardaires continuent de blâmer tous les maux de l’Amérique sur les immigrants et les personnes de couleur.

Comme Hannah Arendt l’a écrit : « Le sujet idéal du régime totalitaire n’est pas le nazi convaincu ou le communiste convaincu, mais les gens pour qui la distinction entre réalité et fiction et la distinction entre vrai et faux n’existent plus.

Des milliardaires de droite volent et pillent notre nation depuis que Lewis Powell a commencé à les organiser, puis, mis devant la Cour suprême par Richard Nixon, est l’auteur de la décision Bellotti qui a créé Citizens United et légalisé la corruption politique par les entreprises. Ainsi commença la Révolution Reagan et la destruction de la classe moyenne américaine majoritairement blanche.

Tragiquement pour l’Amérique, ce n’est pas un message que les futurs Rosenberrys et Stacks entendront jamais s’ils écoutent simplement la radio AM ou Fox “News”. En conséquence, nous vivons une époque de plus en plus dangereuse.

