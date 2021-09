Comment le réaménagement proposé de Gandhi Ashram affectera-t-il l’ashramwasis ?

Gandhi a établi l’ashram d’origine à Kochrab après son retour d’Afrique du Sud en 1915. (Dossier)

Lorsque le Premier ministre Narendra Modi a proposé des plans pour un plus grand complexe d’ashram de Sabarmati en octobre 2019, il y avait beaucoup d’anxiété et de consternation parmi les résidents et les administrateurs. Les ashramwasis – des résidents de troisième ou quatrième génération de l’ashram – ont même participé à des manifestations par crainte d’être expulsés. Les autorités devront reloger plus de 250 familles vivant dans le Gandhi Ashram d’Ahmedabad pour le réaménagement, qui sera exécuté par le gouvernement du Gujarat et le ministère de la Culture de l’Union, sous la supervision du bureau du Premier ministre.

L’ashramwasis

Les ashramwasis qui vivent actuellement dans le complexe descendent des personnes que le Mahatma Gandhi avait amenées à son Harijan Ashram, établi sur les berges de la rivière Sabarmati en 1917, pour aider à gérer les locaux. Ils continuent à vivre dans l’ashram, désormais contrôlé par six trusts. Ces ashramwasis comprennent des membres de toutes les communautés, car Gandhi croyait au respect égal de toutes les religions, a déclaré un résident à The Indian Express.

Le gouvernement devra reloger 263 de ces familles, qui sont locataires de fiducies respectives sur les terres desquelles elles vivent. Le gouvernement de l’État a fait plusieurs offres aux ashramwasis, notamment une compensation unique de Rs 60 lakh, un appartement dans une autre partie d’Ahmedabad ou un logement juste à l’extérieur du complexe d’ashram proposé après son expansion.

Les métiers de l’ashramwasis

Beaucoup d’ashramwasis sont employés dans des emplois très éloignés de ce que faisaient leurs ancêtres à l’époque de Gandhi. Un résident employé par le gouvernement du Gujarat a déclaré à The Indian Express que leur grand-père gardait les vaches et livrait du lait. Leur père est maintenant membre de l’une des six fiducies.

L’octogénaire Ranchchodbhai Gohil travaillait à Kalam Kush, une usine de papier artisanal. Le gouvernement du Gujarat achète pour 1 crore de roupies les produits sans produits chimiques de Kalam Kush fabriqués à partir de déchets de coton.

Certains habitants tissent Khadi comme un homme de 62 ans qui travaille toujours sur un métier à tisser en bois. L’ashram produit de l’huile, du savon, de l’Ambar Charkha, y compris ses accessoires et ses métiers à tisser. Le Gujarat Khadi Gramudyog Mandal, l’un des six trusts, vend ces produits.

La manifestation de l’ashramwasi

Lorsque Modi a suggéré le réaménagement de l’ashram de Gandhi en octobre 2019, les résidents, sous la bannière de Gandhi Ashram Bachao Samiti, ont organisé un sit-in à Hriday Kunj en janvier 2020. Le Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust (SAPMT) a également publié une déclaration que l’absence de communication formelle causait des inquiétudes, de l’anxiété et des malentendus à plusieurs niveaux.

Le Sabarmati Harijan Ashram Trust, propriétaire d’une grande partie du terrain, a écrit au ministre en chef Vijay Rupani pour soutenir les résidents et l’a exhorté à discuter avec eux du plan.

Les six fiducies entre lesquelles la terre d’origine de l’ashram a été divisée sont Sabarmati Harijan Ashram Trust, Gujarat Harijan Sevak Sangh, Gujarat Khadi Gramudyog Mandal, Sabarmati Ashram Gaushala Trust, SAPMT et Khadi Gramudyog Prayog Samiti.

Et ensuite

Un habitant a déclaré à The Indian Express que, même s’ils n’étaient pas contre le réaménagement, beaucoup souhaitaient conserver «Gandhi Ashram» comme adresse. Le gouvernement de l’État a accédé à cette demande, le logement proposé à l’extérieur du complexe plus vaste étant réservé à ces résidents. Une cinquantaine de familles ont déjà opté pour la compensation monétaire. Certaines familles souhaitent également s’associer au projet de l’ashram. Un habitant a déclaré à The Indian Express que la terre était importante pour eux et qu’ils ne voulaient aucune compensation.

L’ashram originel

Gandhi a établi l’ashram d’origine à Kochrab après son retour d’Afrique du Sud en 1915. L’ashram a ensuite été déplacé vers la rive de la rivière Sabarmati en 1917 après la peste pour expérimenter l’élevage, l’agriculture, l’élevage de vaches, Khadi et d’autres activités connexes.

Appelé à l’origine Harijan Ashram, il s’étendait sur 120 acres qui ont ensuite été divisés en six fiducies.

La zone Gandhi Ashram est gérée par SAPMT et abrite la résidence du Mahatma et de Kasturba Gandhi – Hriday Kunj. Il gère également le Vinoba-Mira kutir, Nandini (une maison d’hôtes) où des personnalités éminentes telles que Rabindranath Tagore ont séjourné, la résidence du neveu de Gandhi, Maganlal Gandhi – Magan Nivas – en dehors des objets personnels du Mahatma tels que son bureau et son rouet. Il abrite également un musée de la correspondance, des livres, des manuscrits et des photographies de Gandhi.

