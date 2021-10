Comment le record de Mohamed Salah se compare aux précédents vainqueurs du Ballon d’Or Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Luka Modric alors que Jurgen Klopp félicite la star de Liverpool comme la meilleure du monde

Mohamed Salah s’est certainement imposé comme un favori pour le Ballon d’Or 2021 avec ses performances sublimes laissant les fans de football baver devant ses réalisations.

Les chances que la star de Liverpool remporte le prestigieux prix ont été réduites à la suite de ses superbes performances jusqu’à présent ce trimestre, notamment son triplé contre ses rivaux Manchester United le week-end dernier.

.

Mohamed Salah est dans la forme de sa vie

Cette performance n’était que la pointe de l’iceberg pour le «roi égyptien» qui en a marqué 17 et en a créé cinq de plus en seulement 12 apparitions ce trimestre.

Jurgen Klopp a fait l’éloge de son homme vedette à plusieurs reprises récemment, déclarant qu’il pensait que le joueur de 29 ans devait être le meilleur du monde.

Il a dit : « Allez, qui est meilleur que lui ?

« Nous n’avons pas à parler de ce que Messi et Ronaldo ont fait pour le football mondial et leur domination mais, en ce moment, il est le meilleur.

« Sa performance était énorme. La passe pour le premier but était excellente et le deuxième but était spécial. Il est top, on le voit tous.

.

Jurgen Klopp a fait l’éloge de Mo Salah

Salah fera face à une rivalité féroce pour le titre du Ballon d’Or alors qu’il affrontera Karim Benzema, Lionel Messi, Jorginho et le favori actuel, Robert Lewandowski.

Les chiffres de l’attaquant le placent certainement au cœur de la discussion.

Au cours de la saison 2020/21, Salah a fait 51 apparitions pour Liverpool, marquant 31 buts impressionnants et fournissant six passes décisives.

Alors, comment ce décompte se compare-t-il aux précédents vainqueurs du Ballon d’Or ? Nous jetons un coup d’œil.

2019 : Lionel Messi, Barcelone

Lionel Messi a remporté le ballon d’or en 2019

50 apparitions, 51 buts, 22 passes décisives

Sans remise de prix en 2020, c’est le maestro argentin qui a remporté le prix il y a deux ans grâce à un décompte de buts franchement ridicule qui l’a rendu injouable.

Ce fut une excellente saison pour Barcelone qui a remporté la Liga et la Supercoupe d’Espagne tout en terminant deuxième de la Copa Del Rey et en atteignant les demi-finales de la Ligue des champions.

Avec de nombreux buts et passes décisives, Messi a été récompensé pour être une menace offensive tous azimuts.

2018 : Luka Modric, Real Madrid

Le milieu de terrain était un homme clé pour le Real Madrid et la Croatie

43 apparitions, 2 buts, 6 passes décisives

Le milieu de terrain central débordait de classe au milieu du parc alors qu’il menait la Croatie à la finale de la Coupe du monde en 2018 et bien qu’il n’ait contribué que deux buts et six passes décisives, personne ne pouvait contester à quel point le prix était bien mérité.

Ce fut aussi une saison assez mémorable au niveau des clubs.

En 2017/18, le Real Madrid a terminé 3e de la Liga, mais a remporté la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe, la Supercoupe d’Espagne et la Coupe du monde des clubs – pas mal.

2017 : Cristiano Ronaldo, Real Madrid

Cristiano Ronaldo avec ses cinq trophées ballon d’or

46 apparitions, 42 buts, 12 passes décisives

CR7 a connu une excellente campagne avec le Real au cours de laquelle il a marqué 42 fois en 46 apparitions pour Los Galacticos, s’assurant qu’il a couronné son rival Messi au prix.

En plus de quelques performances individuelles époustouflantes, ce fut une excellente saison au niveau des clubs avec la saison 2016/17 qui a remporté un titre en Liga ainsi que la Ligue des champions, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs.

Compte tenu du succès global de la campagne, Ronaldo était une évidence pour le prix.

2016 : Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2016 a vu CR7 réclamer son titre à son rival Lionel Messi

48 apparitions, 51 buts, 15 passes décisives

La bataille avec Messi était à son niveau optimal à ce stade, ce qui était clairement indiqué par la moyenne de Ronaldo de plus d’un but par match.

Le Real a remporté la Ligue des champions et est arrivé deuxième de la Liga en 2015/16, mais avec le Portugal remportant l’Euro 2016, c’était une énorme déclaration de la domination de Ronaldo.

C’est à cette époque que Ronaldo était sans doute le plus influent.

2015 : Lionel Messi, Barcelone

Lionel Messi n’est pas étranger au ballon d’or

57 apparitions, 58 buts, 31 passes décisives

Un nombre ridicule de buts marqués par l’international argentin alors qu’il propulsait Ronaldo au prix malgré son propre total de 61 buts pour son rival du Real Madrid.

Barcelone a remporté la Liga, la Ligue des champions et la Copa Del Rey, tout en menant l’Argentine à la finale de la Copa America.

C’est ce quasi-succès sur la scène internationale qui a, une fois de plus, relevé la barre dans la recherche du vainqueur du Ballon d’Or.

2014 : Cristiano Ronaldo, Real Madrid

Gagner la Ligue des champions en 2014 a certainement aidé le ballon d’or de CR7 à pousser 47 apparitions, 51 buts, 17 passes décisives

C’était une année de Coupe du monde et alors que Messi a aidé l’Argentine jusqu’à la finale, ce sont les 51 buts de Ronaldo pour le Real qui ont assuré le prix.

Bien qu’il ait terminé troisième de la Liga en 2013/14, Ronaldo a remporté la Ligue des champions et la Copa Del Rey avec la star portugaise inspirant l’équipe à la gloire.

Avec Barcelone éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions, cela montre à quel point la compétition d’élite européenne est importante.

2013 : Cristiano Ronaldo

Zinedine Zidane a remis le prix à Cristiano Ronaldo en 2013

53 apparitions, 53 buts, 17 passes décisives

Avec Messi remportant quatre Ballon d’Or d’affilée avant 2013, il allait toujours falloir quelque chose de spécial pour battre la star de Barcelone – 70 contributions de buts en une saison devraient le faire.

Le Real est arrivé deuxième de la Liga mais a atteint les demi-finales de la Ligue des champions avec Ronaldo s’avérant vraiment inspirant.

Étant donné qu’il n’avait pas remporté le prix depuis 2008, il y avait un sentiment que celui-ci était très en retard.

2012 : Lionel Messi, Barcelone

Lionel Messi a inscrit 100 buts pour remporter le prix en 2012

58 apparitions, 70 buts, 30 passes décisives

Une année tout simplement sublime au cours de laquelle la légende barcelonaise a marqué 100 buts au cours de la campagne, ce qui signifie qu’il n’était pas surprenant de le voir remporter le premier prix.

Finissant deuxième de la Liga et atteignant les demi-finales de la Ligue des champions, Barcelone a remporté tout le reste dans lequel ils étaient entrés avec Messi tout simplement imparable au cours de cette campagne.

Avec son deuxième prix européen consécutif du Soulier d’or, l’Argentin était tout simplement dans un monde à part.

2011 : Lionel Messi, Barcelone

Messi était au sommet du monde au début des années 2010 55 apparitions, 53 buts, 25 passes décisives

Avec la concurrence de CR7, Messi a augmenté sa productivité par rapport à l’année précédente à une époque où les deux rivaux se poussaient vers de nouveaux sommets.

Barcelone était la meilleure équipe du football mondial après avoir remporté la Liga et la Ligue des champions, Messi étant l’homme principal.

Les buts sont excellents, mais avec 25 passes décisives à son actif, il ne fait aucun doute que la star argentine avait le mélange parfait d’éclat individuel et collectif.

2010 : Lionel Messi, Barcelone

Lionel Messi a récompensé Ronaldo lors de sa première saison au Real Madrid

53 apparitions, 45 buts, 12 passes décisives

Champions de la Liga, demi-finalistes de la Ligue des champions et vainqueurs de la Supercoupe d’Espagne, de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe du monde des clubs, Messi était l’homme principal du football mondial.

Un nombre impressionnant de 57 buts était suffisant pour remporter le Ballon d’Or alors que Ronaldo s’adaptait à la vie en Espagne.

Cependant, le recul nous indiquerait que le niveau augmenterait considérablement au cours des prochaines années dans la poursuite du plus grand prix individuel du football.