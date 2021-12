Comment le redémarrage de la SATC résoudra la mort de Willie Garson

Notre meilleur ami gay préféré vivra.

Acteur de Sex and the City Willie Garson est malheureusement décédé le 7 septembre. 21, après une bataille contre le cancer, en plein tournage du reboot, And Just Like That. Son décès soudain a conduit de nombreux fans à se demander quel serait le sort de son personnage.

Now, And Just Like That showrunner et producteur exécutif de Sex and the City Michael Patrick King a révélé que la mort de Garson n’était pas inscrite dans le scénario du prochain redémarrage. Signification : Stanford Blatch, le meilleur ami et confident de Carrie Bradshaw, est toujours en vie.

Le 3 décembre, dans une interview accordée au New York Times, King a répondu à nos questions brûlantes sur le sort des personnages Mr. Big, Samantha Jones et Stanford Blatch.

« Personne n’est mort », a déclaré King. « Personne. »

King a brièvement expliqué pourquoi la mort de Garson n’avait pas été écrite dans la série.

« Parce que ce n’était pas charmant », a expliqué King. « Et je savais que le public le saurait. »