Comment le regretté Steve Irwin continue d’inspirer ses enfants Bindi & Robert

Steve IrwinLa famille de se souvient de lui lors de sa journée spéciale.

Le lundi 15 novembre, le Steve Irwin deux enfants ont célébré son héritage dans une série de publications émouvantes sur Instagram. « Votre héritage vivra pour toujours », la fille de 23 ans de Steve Bindi irwin a écrit. « J’aime encore plus longtemps. Le 15 novembre, jour de Steve Irwin. » À côté de la légende, il y avait un retour de Steve tenant Bindi pendant son enfance alors qu’ils étaient assis devant l’océan.

Robert Irwin a partagé une vieille photo de lui et de Bindi alors qu’ils étaient enfants assis dans un arbre avec Steve et souriant à la caméra. « Aujourd’hui, c’est #SteveIrwinDay », a écrit le fils de 17 ans de Steve. « Je pense beaucoup à mon père aujourd’hui et à l’impact qu’il a eu sur notre planète, inspirant toute une génération. Je pense aussi à quel père vraiment incroyable il était. À travers une vie filmée et des histoires de ma famille et de ceux qui le savaient lui le mieux, je suis capable de me souvenir des moments spéciaux avec papa. Je l’admire toujours tous les jours et même s’il me manque tellement, cela signifie pour moi et ma famille que chaque année, nous pouvons avoir une journée pour le monde pour célébrer ce qu’il représentait. »