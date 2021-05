Comment le remède a perfectionné l’art de s’effondrer

Sans doute leur sortie phare, Le traitement‘s Disintegration s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires et a élevé le statut du groupe d’icônes culte à des superstars remplissant les stades. Pourtant, cet album historique a émergé d’une période turbulente de 12 mois au cours de laquelle le chanteur Robert Smith a lutté contre la dépression et a renvoyé le co-fondateur de The Cure, Lol Tolhurst, du groupe.

Les fissures ont commencé à apparaître après la sortie du double disque éclectique de 1987 Embrasse-moi Embrasse-moi Embrasse-moi. Bien qu’il s’agisse d’un triomphe artistique qui a récompensé The Cure avec une percée dans le Billboard Top 40 et leur première certification platine, la tournée mondiale à guichets fermés qui a suivi a laissé un Smith épuisé mal à l’aise avec les effets secondaires de la célébrité pop internationale et désespéré de se retirer de l’éclat de la pop. médias de masse.

«J’aurais été heureux de faire ces chansons moi-même»

Sa dépression aggravée par le fait qu’il aurait 30 ans en avril 1989, Smith et sa fiancée, Mary Poole, ont déménagé dans une nouvelle maison à Londres où Smith a commencé à écrire une série de nouvelles chansons par lui-même. Comme il l’a dit plus tard au biographe de The Cure, Jeff Apter, il avait même conçu des plans d’urgence pour enregistrer un album solo si ses camarades de groupe rejetaient le nouveau matériel morose qu’il avait composé. «J’aurais été très heureux d’avoir fait ces chansons moi-même», a déclaré Smith. «Si le groupe n’avait pas pensé que c’était juste, ça aurait été bien.»

Cependant, les premières sessions chez le batteur Boris Williams ont prouvé que The Cure était désireux de soutenir le nouveau matériel de leur leader. Après avoir fait une démonstration de plus de 30 nouveaux morceaux, le groupe a rejoint le producteur David M. Allen (La Ligue humaine, Sisters Of Mercy, Neneh Cherry) aux Hook End Manor Studios, dans l’Oxfordshire, et ont reconstitué Disintegration au cours de l’hiver 1988-1989.

Il est bien documenté que les sessions de désintégration étaient parfois tendues et qu’elles ont abouti au départ du claviériste Lol Tolhurst du groupe en raison de problèmes liés à l’alcool. Cependant, ils étaient également extrêmement productifs. Lorsque The Cure est finalement réapparu, ils l’ont fait avec un album essentiel qui, selon de nombreux fans de longue date, définit le mieux leur travail.

Sur le plan thématique et sonore, Disintegration était avant tout un retour à l’esthétique sombre et lugubre que The Cure avait exploré à travers leurs principaux titres du début des années 80, Seventeen Seconds, Faith et Pornographie. Robert Smith n’a peut-être pas souffert du nihilisme déchaîné qui l’a poussé à rejoindre ce dernier, mais la dépression qui s’est abattue sur lui en 1988 l’a poussé à écrire des chansons telles que «Prayers For Rain», «Plainsong» et « Closedown »: des hymnes intenses et mélancoliques garnis de synthés glacés, de figures de guitare pesantes et de tambours tom-lourds de Williams.

«C’est un spectacle ouvert d’émotion»

Cependant, alors qu’une humeur sombre s’installe en grande partie sur Disintegration, l’obscurité est résolument levée par une poignée de morceaux les plus accessibles de The Cure, tels que «Pictures Of You», «Lullaby» et «Lovesong». Construit autour d’un groove souple et de l’une des lignes de basse les plus insistantes de Simon Gallup, «Lovesong» en particulier reste l’un des moments pop les plus sublimes de The Cure, et ses paroles tendres («Quels que soient les mots que je dis, je t’aimerai toujours») a marqué un jalon pour Robert Smith.

Écrit et chanté directement pour sa fiancée, Mary, c’était la première chanson d’amour vraiment sans fioritures de Smith et, comme il l’a dit plus tard à Jeff Apter, «C’est un spectacle ouvert d’émotion et il m’a fallu dix ans pour atteindre le point où je me sens à l’aise de chanter un chanson d’amour très simple.

L’appel universel de «Lovesong» l’a porté au n ° 2 aux États-Unis et a fourni à The Cure son plus grand succès aux États-Unis. Au Royaume-Uni, pendant ce temps, Fiction Records a choisi le tout aussi contagieux «Lullaby» comme premier single de Disintegration, et il est également allé dans le Top 5, malgré la voix étrange et semi-chuchotée de Smith et les paroles mémorablement cauchemardesques de la chanson dans lesquelles «le spiderman m’accueille pour le dîner ce soir.”

«Nous n’avons jamais eu l’intention de devenir aussi grand que cela»

Avec ses 12 titres cadencés à bien plus d’une heure, Disintegration n’était pas pour les timides, mais les fans et les critiques ont convenu que c’était un tour de force. Lors de sa sortie, le 2 mai 1989, le NME l’a salué à juste titre comme «un album époustouflant et incroyablement complet»; il s’est hissé au n ° 3 sur le graphique britannique et a généré des ventes multi-platine.

Bien que Smith ait admis plus tard que «nous n’avions jamais eu l’intention de devenir aussi grand que cela», la tournée de prière a révélé que The Cure obtenait son diplôme dans les stades et jouait au marathon, sur des décors de carrière, garantissant que lorsqu’ils ont fait leurs adieux aux années 80, ils se sont métamorphosés. dans l’un des plus grands actes alt.rock de la planète.

