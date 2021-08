Comment le remède s’est écrasé dans le courant dominant

Le traitementLe sixième album studio de , The Head On The Door, est sans doute la sortie la plus importante du canon de Robert Smith and co. Accessible et confiant, il a produit les premiers disques d’or du groupe (au Royaume-Uni et aux États-Unis) et a réussi à négocier leur transition de héros cultes acclamés à des stars traditionnelles à part entière.

Faire ce saut, cependant, s’est avéré long pour Smith. Responsable de la « trilogie sombre » de Seventeen Seconds, Faith and Pornographie, The Cure était devenu un nom à la mode au début des années 80, mais ils ont implosé en raison de l’épuisement et des querelles internes après la tournée Pornography à l’été 1982 – après quoi Smith a été contraint de faire le point.

« Je me suis juste senti totalement libéré »

Il a ensuite fait la dernière chose à laquelle ses fans s’attendaient. Pourtant, sous le nom de The Cure, Smith a publié une série de singles beaucoup plus légers et sans vergogne – “The Walk”, “The Lovecats” et “The Caterpillar” – en 1983 et 1984. Tous se sont écrasés dans le Top 20 britannique.

“Je me suis juste senti totalement libéré”, a déclaré Smith, se souvenant de cette volte-face artistique dans une interview à Rolling Stone en 2000. « Avec ‘Lovecats’, j’ai suggéré que nous allions faire quelque chose qui ressemble à une version Disney du jazz, basée sur Les Aristochats. Soudain, tout ce que nous avons fait a commencé à se vendre.

À ce stade, cependant, l’avenir de The Cure restait incertain. En 1982, Smith avait remplacé le guitariste John McGeoch dans Siouxsie And The Banshees, jouant avec eux jusqu’à Hyaena en 1984. Il avait également enregistré les récents singles de The Cure avec une formation ad hoc comprenant l’ancien batteur Lol Tolhurst (maintenant aux claviers), le producteur de Pornography Phil Thornalley à la basse et le batteur Andy Anderson. Un cinquième album de Cure souvent négligé, The Top, est également sorti en 1984, mais c’était un album solo de Smith à part le nom, avec lui jouant de tous les instruments à l’exception de la batterie.

“C’était une sensation formidable d’être dans un groupe qui jouait aussi bien”

Ayant à nouveau soif de son propre groupe, Smith a reconfiguré The Cure après la sortie de The Top. Il a conservé Tolhurst, mais a également recruté le batteur Boris Williams et le multi-instrumentiste Porl Thompson. Pour le plus grand plaisir de la vieille garde du groupe, Smith a également rappelé le bassiste Simon Gallup, qui était parti après la tournée Pornography.

Alors même que ce nouveau look de Cure préparait les chansons de leur prochain album, Smith se sentait exalté par le potentiel de ses nouveaux collègues. « Porno [Thompson] a toujours été un grand guitariste et Boris [Williams] est un batteur extraordinaire », a-t-il déclaré à Rolling Stone. “C’était une sensation formidable d’être dans un groupe qui jouait aussi bien.”

Tous les intéressés ont plus que prouvé leur courage lors des sessions en studio à Londres avec le producteur David M Allen qui ont abouti à The Head On The Door. Sous l’impulsion de ses nouveaux lieutenants, Robert Smith a écrit une multitude de nouvelles chansons et le groupe a émergé avec sa sélection de matériel la plus diversifiée et la plus convaincante à ce jour. Des morceaux tels que « The Baby Screams », « Kyoto Song » aux saveurs orientales évocatrices et « Sinking » atmosphérique à la Faith-esque ont rappelé la tristesse exquise des travaux antérieurs du groupe, mais ils étaient entrecoupés de numéros ludiques et pop (” Close To Me”, l’excentrique “Six Different Ways”) et des entraînements rock dramatiques sur grand écran (“Push”, “A Night Like This”) conçus sur mesure pour un groupe qui passe à de plus grandes scènes.

Ailleurs, la récente acquisition par Smith d’une nouvelle guitare acoustique à cordes métalliques a été le catalyseur du succès emblématique de l’album. Introduit par le break de tambour tournant de Williams, “In Between Days” a exploité un filon de pop mélancolique glorieuse et s’est rapidement fait sentir à la radio et dans les charts britanniques, où il est passé à la 15e place avant The Head On The Déverrouillage de la porte.

« Il a toujours une fraîcheur fantastique »

Publié pour la première fois par Fiction Records le 26 août 1985, The Head On The Door a été presque universellement bien reçu, les critiques l’appelant unanimement la déclaration la plus audacieuse et la plus satisfaisante de The Cure à ce jour. Les critiques typiques étaient celles du NME, qui reprenaient le fait que « les airs abondaient », et la rave de Record Mirror, qui faisait l’éloge de « l’approche musicale mature » de The Cure.

Sur le plan commercial, la performance de l’album s’est maintenue, avec The Head On The Door se hissant à la 7e place du Top 40 britannique et marquant le premier succès de The Cure dans le Top 75 des États-Unis. La contagieuse « Close To Me » assistée par les cuivres a ensuite fourni au groupe un nouveau succès dans le Top 30 britannique, tandis que la vidéo ingénieuse de la chanson, réalisée par Tim Pope, a recueilli de nouveaux éloges et une forte rotation sur MTV. Il a clôturé une campagne remarquable qui a propulsé Robert Smith et les troupes dans le courant dominant et a conduit à de nouveaux triomphes artistiques avec Embrasse-moi Embrasse-moi Embrasse-moi et Désintégration: les classiques intrépides et tentaculaires de la fin des années 80 qui ont fait de The Cure l’un des groupes de rock alternatif les plus importants de la planète.

“[Even] pendant les démos de The Head On The Door, je savais que c’était le groupe », a déclaré Robert Smith, réfléchissant à cette période charnière de l’histoire de Cure dans une interview en 2000. «C’était un environnement vraiment agréable et le groupe est devenu beaucoup plus comme une famille. L’album a toujours une fraîcheur fantastique.

Achetez ou diffusez The Head On The Door.