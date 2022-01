Comment le rendez-vous galant de cet agriculteur avec des machines a amené Villgro, CEEW à le soutenir pendant Covid

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Dharambir Food Processing faisait partie des six entreprises sélectionnées par la Villgro Innovation Foundation et le Council on Energy, Environment, and Water (CEEW) en 2020 dans le cadre du programme Powering Livelihoods pour stimuler l’économie rurale de l’Inde.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’agriculteur basé à Haryana, Dharambir Kamboj, n’a pas de diplôme d’ingénieur ou de gestion des instituts de l’Ivy League, mais il a été un inventeur qui permet l’entrepreneuriat rural et l’emploi pour des milliers de personnes. Kamboj, 58 ans, s’est essayé à la fabrication de différentes machines et équipements pour réduire le temps et les efforts requis pour effectuer des tâches uniques. Connu pour sa première machine de transformation des aliments portable polyvalente pour traiter les herbes, les fruits, les graines et les légumes, Kamboj a eu son premier rendez-vous avec l’invention en 1975, alors qu’il était en sixième année.

« J’ai d’abord fabriqué un poêle sans fumée. Mon ami et moi avions l’habitude de superposer l’école et de travailler sur différentes expériences. Je n’ai jamais eu de formation formelle pour concevoir ou fabriquer quoi que ce soit. Depuis mon enfance, j’avais l’habitude de penser à construire quelque chose d’unique », a déclaré Kamboj à Financial Express Online. L’éclairage de secours, la conception d’un puits de forage, l’horloge antisismique, figuraient parmi les quelque 40 expériences sur lesquelles Kamboj avait tenté jusqu’à présent.

Kamboj a dû tirer un pousse-pousse à Delhi pendant environ deux ans pour subvenir aux besoins de sa famille avant qu’un accident de la route en 1987 ne l’oblige à reprendre l’agriculture dans son village de Damla, dans l’Haryana. Lors de son interaction avec les agriculteurs lors d’une visite à Ajmer en 2007, Kamboj a réalisé le défi de transformer les groseilles à maquereau (amla) et d’extraire l’eau de rose des roses.

« J’ai pensé à faire une machine qui puisse faire les deux avec moins de temps et d’efforts. Bien que j’aie fabriqué cette machine (de transformation des aliments), la qualité n’était pas bonne au début. Il n’y avait pas de telles machines sur le marché à l’époque. En 2012, avec l’aide de la National Innovation Foundation, nous avons introduit un nouveau design et un nouveau modèle pour améliorer la qualité de la machine. Aujourd’hui, disons, pour extraire du jus d’orange, la machine est capable d’extraire environ 200 litres de jus en seulement une heure », a déclaré Kamboj qui n’a pu étudier que jusqu’en 10e année. Il lui a fallu plus de huit mois pour sortir le premier prototype de la machine.

La machine agit également comme un grand autocuiseur avec contrôle de la température et fonction de coupure automatique, en plus d’autres fonctions telles que la pulvérisation, le mélange, la cuisson à la vapeur, la cuisson sous pression et l’extraction de jus, d’huile ou de gel. La machine a été brevetée et validée par la National Innovation Foundation.

En 2017, Kamboj a incorporé sa société Dharambir Food Processing Pvt Ltd. Bien qu’il ait des clients en Inde et dans environ 15 pays, Nigeria, Kenya, Nairobi, Ouganda, Tanzanie, Zimbabwe et autres, environ 16 sociétés ont approché Kamboj pour acheter le technologie pour fabriquer des machines en échange d’une redevance. « Mais je voulais faire des affaires à ma façon. Sona Koyo Steering Systems (maintenant connu sous le nom de JTEKT India), Patanjali et d’autres nous ont approchés pour fabriquer ces machines », a-t-il ajouté.

Dharambir Food Processing faisait partie des six entreprises sélectionnées par la Villgro Innovation Foundation et le Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau (CEEW) en 2020 dans le cadre du programme Powering Livelihoods pour stimuler l’économie rurale de l’Inde. Selon une déclaration du CEEW lors du lancement du programme, le programme Rs 22 crore fournit du capital et un soutien technique aux entreprises indiennes travaillant sur des solutions de subsistance basées sur l’énergie propre. L’initiative avait également offert un financement d’urgence cumulé de Rs 1 crore à six entreprises sélectionnées pour les aider à surmonter la crise de Covid.

« Nous avions très moins de production avant ce programme. Il est passé de trois-quatre machines en un mois à 15-20. Notre chiffre d’affaires a également augmenté. L’année dernière, nous avons réalisé un chiffre d’affaires d’environ Rs 1 crore. Ils (le programme) nous ont aidés avec le mentorat et nous ont guidés pour augmenter la production grâce à des moyens tels que les machines à énergie solaire. Villgro nous a également soutenus avec environ Rs 55 lakh pendant Covid. Grâce aux médias sociaux, nous avons pu former plusieurs personnes à l’utilisation de la machine et à la création d’emplois », a déclaré le fils de Kamboj et directeur, Prince Kamboj.

La société a l’intention d’exporter sa machine de transformation des aliments dans environ 100 pays d’ici 5 ans et a pour objectif d’augmenter son chiffre d’affaires à Rs 2 crore cet exercice et à environ Rs 10 crore d’ici FY27. Jusqu’à présent, Kamboj a vendu environ 900 machines qui ont fourni du travail à environ 8 000 personnes.

