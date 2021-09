Comment le résident gère la sortie d’Emily VanCamp en tant que Nic dans la saison 5, selon Fox Exec

On ne sait pas exactement pourquoi VanCamp a décidé de quitter la série, mais cela pourrait être dû au fait qu’elle-même vient d’avoir un bébé. Ou se pourrait-il qu’elle ait bientôt une plus grande part dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Sharon Carter / Powerbroker, alors elle se libère? Quoi qu’il en soit, The Resident ne sera pas le même sans Nic Nevin, et quelle que soit la manière dont ils clôturent son histoire, ce sera un voyage émotionnel, peu importe. J’espère que c’est celui où les portes peuvent être laissées ouvertes pour qu’elle revienne, car je ne peux pas imaginer comment Conrad sera si quelque chose de mal arrive à l’amour de sa vie. Être un père célibataire est probablement quelque chose qui ne lui a jamais traversé l’esprit.

Comment Emily VanCamp quittera-t-elle la série ? Découvrez quand la saison 5 de The Resident sera diffusée le mardi 21 septembre à 20 h HNE sur Fox !