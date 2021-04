Comment le résident va gérer la colère et le “ chagrin ” du départ du personnage principal

Voir la dynamique entre AJ et Cain aller de l’avant sera intéressant. Maintenant que Cain est officiellement de retour à Chastain après s’être remis de son accident et être rentré dans la salle d’opération, et AJ restant pour sa mère, ces deux-là vont s’en sortir l’un pour l’autre. Avec Cain en tant que méchant on / off dans la série, parfois vous ne savez pas de quel côté il est. À ce stade, il ne fait pas partie des gentils. Mais Andrew Chapman félicite les acteurs pour aller au-delà dans toutes leurs scènes ensemble: