Comment le rock gothique a émergé de l’ombre

Définir l’essence du «goth» est notoirement délicat. Ses détracteurs le tournent en dérision comme un genre voué à la mode et à la mode où le noir est éternellement le nouveau noir, mais assimiler le terme à de gros cheveux, à un mascara excessif et à des vampires est de lui rendre un grave mauvais service. Le goth, après tout, dérive du «gothique» – lié à tout, de l’architecture au cinéma et à la philosophie – et, en tant que force musicale, c’est une bête complexe et à plusieurs têtes qui a pris de l’importance dans les années 80, mais qui continue d’évoluer dans le 21e siècle, avec des albums comme Black Moth’s Vénus anatomique mettre ses dents dans le cou blanc porcelaine de goth.

Identifier le moment exact où le goth est entré dans le lexique du rock est tout aussi dangereux. Certains ont fait valoir que le rocker de choc flamboyant Alice Cooper et pionniers du métal voués à l’échec Sabbat noir étaient des précurseurs gothiques, mais Les portes ont été le premier groupe à être officiellement étiqueté «rock gothique» par le critique rock John Stickney. Écrivant dans le journal étudiant américain The Williams Record, en 1967, Stickney nota «l’atmosphère sombre» du concert de Doors auquel il assista et décrivit même les prouesses vocales de Jim Morrison comme «sataniques».

Bien qu’ancien Plancher de velour Le chef-d’œuvre glacial de 1969 de la chanteuse Nico The Marble Index a été déclaré à titre posthume «le premier album goth» par l’écrivain Dave Thompson, le mot «goth» n’a vraiment imprégné la presse rock grand public que dans le sillage du punk. Nick Kent de NME a évoqué «des architectes de rock gothique comme The Doors et certainement The Velvet Underground» dans une critique Siouxsie et les banshees‘spectacle au Roundhouse de Londres, tandis que le producteur Martin Hannett décrivait les débuts marquants de Joy Division en 1979, Unknown Pleasures, comme «une musique dansante aux accents gothiques».

“Pseudo décadence de Gothick Romantick”

Le disque largement reconnu pour avoir inventé le goth est apparu bien avant que le genre ne soit officiellement inventé. C’était en août 1979, lorsque l’indie londonien Small Wonder a sorti le premier single du quatuor Northampton Bauhaus, «Bela Lugosi’s Dead». Une tranche effrayante de neuf minutes de noir squelettique infusé de doublage surmonté par le baryton charismatique de Peter Murphy, les paroles de la chanson très acclamée ont été influencées par Dracula de Bram Stoker, mais son titre saluait l’acteur d’origine hongroise qui jouait le comte titulaire. dans le film de 1931: un film qui a introduit l’idée des vampires et des morts-vivants à un public mondial.

Surnommé «Gothick Romantick pseudo decadence» par le NME, le premier album anguleux et anguleux du Bauhaus, In The Flat Field, a également dominé les charts indépendants britanniques à la fin de 1980. Cette même année, les punks londoniens évoluent rapidement. Les damnés a sorti The Black Album – un double album transcendant qui comprenait plusieurs décors attrayants à saveur gothique: «Dr. Jekyll & Mr. Hyde »,« 13th Floor Vendetta »et l’ambitieux« Curtain Call »de 17 minutes.

Une nouvelle paire de disques proto-goth influents a émergé au cours des 12 prochains mois, gracieuseté de Juju acclamé par Siouxsie And The Banshees, et le single viscéral «Release The Bats» des émigrés australiens The Birthday Party. Le terme «goth» a également gagné du terrain dans la presse écrite après qu’un article de 1981 Sounds qualifiait le quatuor sous-estimé de Luton UK Decay de «Punk Gothique», conduisant à une coterie de tenues post-punk (en fait relativement disparates) austères, dont The Sisters Of Mercy. , Sex Gang Children et The March Violets étant étiquetés «goths».

Une large église

Goth, cependant, est allé au-dessus du sol en 1982, avec Le traitement arborant leurs grands cheveux et leur rouge à lèvres en tournée pour soutenir leur album de pornographie monolithique. Pendant ce temps, Bauhaus a remporté le succès de l’album Top 20 avec The Sky’s Gone Out et Burning From The Inside, et leur reprise suralimentée de David Bowie«Ziggy Stardust» a déchiré Top Of The Pops. Aussi, en juillet 1982, goth a trouvé un foyer permanent avec la création de la discothèque londonienne The Batcave. Situé dans la rue Meard de Soho, la boîte de nuit est devenue un lieu de prédilection des glitterati alt.rock de l’époque, attirant des clients réguliers tels que Siouxsie Sioux, Robert Smith de The Cure, Marc Amande, et Nick Cave. Ses groupes de house, le spécimen glam-teinté et Alien Sex Fiend, piloté par l’électronique, ont également démontré à quel point un goth d’église était devenu large.

Le rock gothique, cependant, est sorti de l’ombre avec confiance du milieu à la fin des années 80. En signant à MCA, The Damned a remporté son premier grand succès dans les charts avec Phantasmagoria, vendue en argent en 1985: un festin séduisant à saveur gothique qui a engendré plusieurs succès britanniques de haut niveau avec l’aimable autorisation de “ Grimly Fiendish ”, le balayage, Ennio Morricone-esque “ The Shadow Of Love »et une reprise dramatique du tube« Eloise »de Barry Ryan en 1968.

Ailleurs, les tenues gothiques émergentes rapides The Cult, The Sisters Of Mercy et The Mission ont toutes remporté le succès du Top 10 britannique avec des albums déterminants pour la carrière tels que Love, Floodland et Children, respectivement, au cours de la seconde moitié des années 80. Les pionniers emblématiques du gothique Siouxsie And The Banshees et The Cure ont continué à gravir les échelons. Les Banshees ont accumulé des applaudissements critiques et des succès dans le Top 20 avec des albums chevauchant les genres, notamment Tinderbox et le Peepshow aux multiples facettes, tandis que The Cure a rempli les stades du monde entier lors de la tournée mondiale à l’appui de leur chef-d’œuvre mélancolique de 1989, Disintegration.

Goth dans les années 90 et au-delà

En tant que force commerciale, le goth a atteint son apogée à la fin des années 80, mais a continué à exercer son influence pendant l’explosion du rock alternatif des années 90. Rob ZombieL’image extravagante et le style vestimentaire ont clairement été touchés par la main du goth, tandis que le genre a également saigné généreusement dans l’ADN d’albums multi-fraisage de l’époque, tels que Ongles de neuf pouces‘ La spirale descendante, qui fusionne vivement le rock gothique avec l’électronica et rock industriel.

Au cours de la seconde moitié de la décennie, les pionniers d’alt.rock, The Smashing Pumpkins, mémorable Adore, ont été marqués par l’influence gothique, tandis que le genre a également fourni le facteur X pour des actes de crossover metal réussis à cheval sur le nouveau millénaire. Cradle Of Filth de Suffolk a augmenté régulièrement, tandis que Fallen, le premier album ambitieux de 2003 par des natifs de l’Arkansas inclinés à l’orchestre Évanescence, a déplacé un colossal 17 millions d’exemplaires dans le monde.

Avance rapide jusqu’à nos jours et nous pouvons encore sentir les tentacules de goth se répandre. Ils sont facilement détectables dans les stars du crossover indépendant britanniques acclamées The Horrors, dont le mélange innovant de garage pop et de rock gothique a abouti à cinq albums du Top 40 britannique, et de la chanteuse-compositrice arizonienne Zola Jesus, qui impressionne régulièrement les critiques avec son mélange intrépide de la musique électronique, classique et le plus sombre des sons gothiques. Anatomical Venus, produit par Jim Sclavunos, de Black Moth, démontre que le cœur du Yorkshire, qui a autrefois engendré The Sisters Of Mercy, The Mission, et bien d’autres encore, est encore en train de donner naissance à un rock de qualité de persuasion gothique.

La présence spectrale de Goth plane donc toujours fièrement sur la scène rock moderne.

