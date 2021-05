Comment le rôle du marketing évolue dans les organisations

Selon une étude de Forrester, les engagements non basés sur des campagnes ont un impact démesuré sur l’image de marque et l’expérience client.

Le paysage du marketing a évolué au cours des dernières années, la pandémie accélérant le rythme du changement dans l’industrie. Les experts estiment que les organisations doivent aujourd’hui envisager de transformer la perception du marketing d’un centre de coûts en un centre de valeur en adoptant la bonne combinaison de stratégies marketing, d’adoption de la technologie et de pratiques mondiales. Le marketing dans de nombreuses organisations est trop obsédé par les campagnes, a déclaré Nirav Bhatia, responsable de la pratique de l’intelligence client chez SAS India, lors de la dixième édition de Mobile Marketing Association Impact India 2021. «Les spécialistes du marketing doivent adopter de nouvelles mentalités pour servir leurs clients de la manière la plus contextuelle possible. . Ils doivent intégrer des capacités en temps réel dans toutes les pratiques marketing et tirer parti de la puissance de l’analyse dans la prise de décision en temps réel », a-t-il ajouté. Selon une étude de Forrester, les engagements non basés sur des campagnes ont un impact démesuré sur l’image de marque et l’expérience client.

Selon Jon Halvorson, vice-président, expérience consommateur, Mondelez International, la personnalisation sera un moteur clé de la croissance organisationnelle à l’avenir. Citant un exemple de la façon dont Mondelez a conduit la personnalisation à grande échelle, il a souligné quatre moyens clés pour mener à bien la personnalisation – Premièrement, faire passer les gens avant les personas. Deuxièmement, ne personnalisez pas les marques de manière fade, car une personnalisation insensée peut diluer la marque. Troisièmement, la qualité est plus importante que le volume et une grande variété de tactiques peut conduire à des gains d’efficacité, mais pas à l’efficacité. Les entreprises doivent cibler les comportements de consommation les plus liés au comportement d’achat. Quatrièmement, une véritable collaboration ouverte est essentielle. «Pour faire de la personnalisation, les équipes marketing doivent collaborer avec des partenaires technologiques, des créatifs et des agences médias», a observé Halvorson. Il a prononcé un discours d’ouverture sur «Libérer le potentiel de la personnalisation correctement».

En outre, les leaders du secteur ont également discuté de la manière dont les cookies tiers seront progressivement supprimés et de la manière dont les marques et les éditeurs auront du mal à découvrir les consommateurs et à interagir avec eux en ligne lorsque les cookies et les identifiants disparaîtront. «De nombreuses marques et éditeurs ne disposent pas de leurs propres systèmes pour gérer les consommateurs. Dans ce nouveau monde, il est nécessaire de disposer d’une taxonomie vérifiable, impartiale, décentralisée et cohérente qui gère l’ensemble de l’écosystème du marketing numérique. La blockchain aide l’industrie à fournir ces capacités », a déclaré Gowthaman Ragothaman, PDG d’Aqilliz, dans sa session« Rearchitecting MarTech with Blockchain ».

Le MMA Impact India 2021 a également vu des noms tels que Jeyandran Venugopal, directeur des produits et de la technologie, Flipkart; Megha Thareja Tyagi, directrice, Google; Ajay Kakar, directeur du marketing, Aditya Birla Capital Limited; Bret Kinsella, PDG et fondateur de Voicebot.ai, entre autres.

