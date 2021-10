Comment le saut de Vinicius Jr a propulsé le Real Madrid vers de nouveaux sommets

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de , ses joueurs en prêt, Castilla, des informations tactiques et d’autres réflexions pertinentes – sont désormais chose courante. Retrouvez toutes les éditions précédentes ici.

La saison dernière, au milieu d’une année de reconstruction où Eden Hazard a raté 32 matchs en raison de blessures et de problèmes de santé, le Real Madrid a terminé à deux points du champion de la ligue Atletico Madrid, manquant d’une moustache lors de la dernière journée. Ensuite, l’entraîneur Zinedine Zidane a reconstruit un schéma tactique qui avait du mal à marquer et l’a transformé en un plan de défense d’abord qui s’appuyait sur l’éclat individuel de Karim Benzema. Le Real Madrid avait la deuxième meilleure défense de la ligue et a marqué 18 buts de moins que la troisième place de Barcelone.

Benzema n’avait aucune aide pour marquer des buts. Il en a marqué 30 en championnat. Pas un seul joueur en dehors du Français n’a atteint les deux chiffres ; pas un seul attaquant n’en a empoché plus de sept. Si un joueur était passé à 10, cela aurait pu faire la différence.

C’est une simple demande, mais tout ce dont Benzema avait besoin était qu’un joueur s’intensifie. Hazard ne pouvait pas le faire de la touche. Vinicius Jr et Marco Asensio ont tous deux sous-performé leur xG, et Rodrygo était efficace mais n’a pas pu rester en bonne santé ou sur le terrain. La responsabilité incombait à Casemiro, Sergio Ramos – ou parfois à une frappe de Luka Modric depuis le milieu de terrain.

Quelqu’un a finalement lancé l’appel, un prodige brésilien nommé Vinicius Jr, qui a été éteint pour le Real Madrid – assis à neuf buts cette saison, et après seulement 14 matchs joués, a déjà dépassé les six buts qu’il a marqués en 49 apparitions. dans toutes les compétitions cette saison.

ÉCOUTER: Elche 1 – 2 Real Madrid après-match Gérer Madrid Podcast.

Vinicius faisant ce saut a fait la différence entre le haut du tableau et une place quelque part dans les quatre premiers. Ces marges peuvent ne pas sembler énormes maintenant, mais elles seront apparentes en juin. Samedi contre Elche, l’équipe a joué sans Karim Benzema. Comme nous l’avons noté hier soir dans le podcast d’après-match, un trio de Vinicius – Mariano – Rodrygo, s’il avait été déployé la saison dernière, n’aurait pas suscité beaucoup d’enthousiasme. Cette saison, la présence de Vinicius est le facteur distinctif entre une victoire et des points perdus – et c’est dans un match à l’extérieur contre Elche, où l’équipe s’est battue défensivement et n’a réussi qu’un xG de 1,6. Je ne pense pas que ce soit exagéré de dire que le Real Madrid n’a pas gagné ce match la saison dernière sans Benzema.

Et je ne peux m’empêcher de penser que le plus grand gagnant de la « tentative ratée » du Real Madrid (utilisée de manière lâche, pour des raisons évidentes) de signer Kylian Mbappe du Paris Saint Germain cet été était Vinicius, et probablement le Real Madrid, à long terme. Peut-être que Mbappe serait resté sur l’aile droite et que nous verrions toujours un Vinny dominant, mais de cette façon, cela l’a presque garanti. Vinicius est de facto le meilleur ailier gauche de l’équipe et a été un armageddon offensif. Si Mbappe arrive la saison prochaine, il arrivera à un moment où il est de notoriété publique que Vinicius a sa place. La tactique tournerait autour de Mbappe, Vinicius et Benzema. Cela n’aurait peut-être pas été le cas si le Real avait signé Mbappe, et comme effet domino, peut-être n’a-t-il jamais vu cette version de Vinicius – cette saison en tout cas.

Il y a même eu de vraies discussions sur un échange Vinicius – Mbappe au cours de l’été pour amener le PSG à conclure un accord. Cela semble fou maintenant, et comme Lucas Navarrete et moi en avons discuté dans le podcast de jeudi, même si Mbappe est le meilleur joueur, c’est un point discutable étant donné que vous pourriez avoir les deux dans la même programmation dans des mois.

(Avec le recul, il est absolument fou que le PSG ne prenne pas une forme d’argent + Vinicius pour un joueur qu’ils perdront probablement gratuitement – ​​mais le PSG est en quelque sorte fier de sa folie.)

La vraie question est maintenant : à quoi ressemble la régression vers la moyenne ? Quelle est la vraie version de Vinicius ? Est-ce durable? Nous avons supposé qu’il se refroidirait au début de la saison après être sorti des portes chaud. Il a fait un plongeon de deux à trois matchs (et n’avait pas l’air à sa place avec l’équipe nationale brésilienne), mais est ensuite revenu comme un phénix. S’il maintient cela, nous envisageons des sauts similaires à ceux de Gonzalo Higuain (’08-09), Raheem Sterling (’17-18), Mohamed Salah (’17-18) et Cristiano Ronaldo (’06-07) tout a pris après avoir lutté devant le but les années précédentes. Si c’est la prochaine étape que Vinicius franchit, il valait chaque centime.

Mais parler de tirs manqués et de buts marqués est presque un mauvais service rendu à un joueur qui a non seulement l’air mieux devant le but, mais aussi plus mature et raffiné dans sa prise de décision. En fouillant dans les chiffres ce matin, il s’avère qu’il n’est pas seulement un meilleur buteur, il est meilleur en tout quand le ballon est à ses pieds :

Actions créatrices d’objectifs / 90

Saison dernière : .41

Cette saison : .73 Actions de prise de vue / 90

Saison dernière : 3.2

Cette saison : 5,85 Portes progressives

Dernière saison : 9.18

Cette saison : 13,2 – Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 31 octobre 2021

Certes, je pense que sa meilleure prise de décision va de pair avec son but. Tout se nourrit dans ce réseau de chiffres, et au cœur de celui-ci se trouve sa confiance. Cela a toujours été clair pour moi : les problèmes de buts de Vinicius n’étaient pas dus à ses capacités techniques, mais à ce qui lui passait par la tête sur le moment. Regardez-le à l’entraînement la saison dernière et vous verrez un assassin marquer des buts. Mais il se figerait dans le match. Cette saison, il est fou, jouant le jeu en dehors de la prison mentale de la saison dernière – d’une vue aérienne où tout s’écoule naturellement.

Tous les chiffres ci-dessus sont venus avec moins de touches par 90 que la saison dernière, ce qui indique une efficacité accrue et moins de réflexion avec le ballon. Ses mesures défensives – dans l’ensemble – sont toutes à la baisse, mais c’est le compromis que vous faites lorsque vous obtenez ce type de production offensive. Vous pouvez vous permettre d’économiser de l’énergie pour le dernier tiers. Le retour de Mendy facilite les choses et Vinicius travaille toujours dur défensivement.

Une nouvelle ride que j’adore : Vinicius a passé plus de temps dans le demi-espace gauche comme exutoire pour ses wingbacks. Il ne compte pas toujours sur le blitz des joueurs sur l’aile, mais se déplace si bien dans la surface pour recevoir un ballon, et malgré le fait qu’il soit entouré de défenseurs, il se fraie un chemin pour un tir ou un cut-back vers un joueur ouvert. .

« Il s’habitue à jouer de manière plus centrale », a déclaré Carlo Ancelotti à la presse après la victoire du Real Madrid sur Elche samedi soir. « Ce qui prend du temps à apprendre car c’est différent d’avoir un tête-à-tête dans la région par rapport à sur l’aile. »

Le plus grand indicateur du chemin parcouru est peut-être la confiance qu’il a gagnée. Dans deux buts clés contre Barcelone et Elche, Vinicius a été un rouage clé de la séquence, et à chaque fois, il a fait le bon jeu même si cela n’était pas évident pour ceux qui regardaient. Contre Barcelone, il a ignoré la passe évidente sur le flanc de David Alaba en faveur d’une passe plus difficile au centre de Rodrygo qui a ouvert une troisième manche pour Alaba. Contre Elche, au lieu de jouer un ballon carré à travers le but de Mariano, il a pris une touche supplémentaire, a aspiré le gardien de but Kiko Casilla et a levé le ballon au-dessus de lui sous un angle serré.

Il y a quelque chose de spécial dans ce que Vinicius Jr prépare qui rend l’avenir plus excitant.

