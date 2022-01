Comment le secteur privé peut aider le gouvernement à renforcer sa capacité de réglementation pour améliorer la facilité de faire des affaires

Facilité de faire des affaires pour les MPME : une conformité plus élevée signifie une plus grande complexité et une plus grande opportunité de corruption. Le gouvernement ne peut pas continuer à embaucher des personnes pour gérer le soutien réglementaire et renforcer les capacités d’application.

Par Rishi Agrawal

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’Inde s’est fixé pour objectif audacieux de devenir une puissance économique en atteignant une économie de 10 000 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie. Alors que les experts parlent d’une pléthore de contraintes contraignantes clés, un défi invisible qui est souvent manqué est le soutien réglementaire et les ressources d’application déjà étirées de l’Inde. La capacité de réglementation du gouvernement a généralement été à la traîne de la demande. La rareté des ressources entraîne des retards dans l’octroi des licences et la gestion des renouvellements périodiques. Alors que d’une part, les retards causent de graves pertes économiques, d’autre part, il s’agit d’une des principales causes de la corruption.

Un entrepreneur a besoin de dizaines de licences en vertu de différentes législations centrales et étatiques. Beaucoup d’entre eux sont encore manuels, sur papier et nécessitent des réunions en personne et des inspections physiques. Cela laisse souvent le projet aux caprices et aux fantaisies de l’inspecteur responsable. Au fur et à mesure que l’Inde se développe, ce problème va de mal en pis. Par conséquent, il est urgent de renforcer la capacité de réglementation en faisant appel au secteur privé sans diluer le contrôle.

Par exemple, en vertu de la loi de 2009 sur la métrologie légale, les fabricants, les distributeurs, les détaillants et les réparateurs finissent par obtenir des licences pour produire et vendre divers types de poids et mesures. Une fois que l’article est vendu à un consommateur, un étalonnage et une revérification périodiques sont nécessaires. Actuellement, le LMO (Legal Metrology Officer) est tenu de certifier. Un seul agent traite des dizaines de milliers d’appareils par an dans sa juridiction. Leur journée est largement occupée par des tâches répétitives et banales ne laissant presque aucune bande passante pour l’application. Les règles de métrologie légale (Centre d’essais agréés par le gouvernement) de 2013 ont laissé la place à des acteurs privés pour étendre la capacité mais des années après la législation, les progrès sur le terrain sont loin d’être acceptables.

Il existe de nombreux autres exemples où des inspections sont périodiquement exigées en vertu de la loi. Par exemple, examen des dossiers et de l’état opérationnel du traitement pour le contrôle de la pollution en vertu de la loi sur l’eau (prévention et contrôle de la pollution), 1974 et règles sur l’eau (prévention et contrôle de la pollution), 1975, inspection des plans et de l’aménagement pour l’octroi de la licence d’usine initiale ou au moment du renouvellement en vertu de la loi sur les usines de 1948, de l’inspection et de l’examen de tout pipeline en vertu de la loi sur le pétrole de 1934 et des règles pétrolières de 2002, l’inspection des locaux en vertu de la loi de 2006 sur la prévention des incendies et les mesures de sécurité des personnes, entre autres. Nous avons identifié au moins 59 interactions de ce type d’un entrepreneur avec le gouvernement.

Le succès de la participation du secteur privé à la gestion de la PUC (Pollution sous contrôle) en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur doit être reproduit dans d’autres domaines. Aujourd’hui, un citoyen peut s’adresser à un revendeur PUC agréé pour passer un test de pollution et obtenir un certificat pour une somme modique. Il n’y a aucun souci de visiter un RTO ou tout autre organisme gouvernemental et d’attendre patiemment dans une file d’attente en attendant son tour. Dans la foulée, le gouvernement a contribué à créer un écosystème de milliers de micro-entrepreneurs. De même, les inspections des extincteurs de premiers secours peuvent être effectuées par des agences privées reconnues en vertu du Bureau of Indian Standards.

Il existe d’autres exemples d’inspection par des tiers de bouteilles de gaz en vertu de la Loi de 1884 sur les explosifs et des Règles de 2016 sur les bouteilles de gaz par des autorités privées reconnues par le contrôleur en chef. Le gouvernement doit accélérer ce programme. Une liste d’éléments réglementaires à volume élevé et à faible risque devrait être établie dans la première phase pour réduire la crise du côté de l’offre. Cette approche libérera la capacité d’exécution et libérera les agents pour un plus grand engagement dans la stratégie, la planification et l’exécution.

Une conformité plus élevée signifie une plus grande complexité et une plus grande opportunité de corruption. Le gouvernement ne peut pas continuer à embaucher des personnes pour gérer le soutien réglementaire et renforcer les capacités d’application. Il est grand temps que le gouvernement reconnaisse l’importance de renforcer les capacités du secteur privé en créant un cadre de contrôle basé sur la technologie pour prévenir l’exploitation et les abus. De toute évidence, dans certains domaines qui présentent un risque élevé pour la sécurité publique et la sécurité nationale, notamment l’énergie atomique, l’élimination des déchets dangereux, entre autres, le gouvernement devra être l’autorité en chef. Pour tous les autres, il est urgent de réimaginer l’avenir de la conformité en Inde.

Rishi Agrawal est PDG de TeamLease RegTech. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

