Comment le sélectionneur italien Roberto Mancini amène sa nation au sommet du football international

Le sélectionneur italien Roberto Mancini a véritablement transformé l’équipe nationale en une machine à gagner bien huilée. C’est d’autant plus impressionnant si l’on considère la position de l’Italie il y a quelques années à peine.

Repensez à 2018. L’Italie était dans le marasme, n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde. Ils avaient l’air désarticulés, fatigués et tactiquement archaïques.

Maintenant, avancez rapidement jusqu’à nos jours. L’Italie vient de remporter les Championnats d’Europe et est l’une des meilleures équipes du monde. Comparé à ce qu’ils étaient, c’est vraiment de la craie et du fromage.

Depuis l’arrivée de Roberto Mancini, il a renversé le dispositif italien. Il ne s’inclinera pas devant les individus – dans l’Italie de Mancini, l’équipe passe toujours en premier.

Il semble également être un grand facteur de motivation. Non seulement l’Italie de Mancini joue avec une grande cohésion, mais elle donne toujours tout ce qu’elle a. Pour chaque match qu’ils ont joué en Euros, il semblait qu’ils le voulaient plus que leurs adversaires.

Mancini a été nommé entraîneur-chef de l’Italie à la suite de leur campagne de qualification désastreuse en 2018. Il n’était pas le choix préféré – de nombreux fans italiens espéraient Antonio Conte ou Maurizio Sarri.

Mancini lui-même n’était pas au sommet de sa carrière lorsqu’il a rejoint les Azzurri. Avant l’Euro, le dernier trophée qu’il avait remporté était la Coupe de Turquie avec Galatasaray en 2014.

Son passage à l’Inter Milan n’a pas été un flop complet, mais une rupture dans ses relations avec leurs propriétaires a laissé sa position intenable. De plus, il n’a pas réussi à remporter un seul trophée pour La Beneamata.

Reprendre l’équipe nationale était une opportunité parfaite pour Mancini de restaurer sa réputation de manager d’élite. Son premier match à la tête a été une victoire, bien que peu convaincante, alors que l’Italie battait l’Arabie saoudite 2-1.

L’Italie a vraiment commencé à prendre de l’ampleur lors des éliminatoires de l’Euro 2020. Dans leur groupe de qualification, ils ont remporté dix matchs sur dix et n’ont inscrit que quatre buts. Mancini était sérieux.

Les phases de groupes

Le premier match de l’Italie à l’Euro 2020 a eu lieu contre la Turquie à Rome. Ce fut une course confortable pour les Italiens, balayant leur opposition terne et s’imposant 3-0.

Leur match suivant, contre la Suisse, était à peu près le même. La Suisse s’est battue plus que la Turquie, mais elle n’a tout simplement pas pu égaler la qualité des Italiens. L’Italie a de nouveau gagné 3-0, avec un but merveilleux de Manuel Locatelli.

Enfin, l’Italie a complété le trio de victoires en éliminant le Pays de Galles 1-0 lors de son dernier match de groupe. Ayant déjà obtenu la qualification, l’Italie a aligné une équipe en rotation dans ce match. Ce serait le premier départ de Federico Chiesa pour l’Italie à l’Euro 2020, un joueur qui s’avérerait inestimable au cours du tournoi.

Un but de Matteo Pessina a suffi à sceller la victoire des Italiens. Cette victoire signifiait qu’ils avaient non seulement remporté tous les matchs de groupe, mais l’avaient fait sans encaisser le moindre but.

Les rondes à élimination directe

L’Italie est entrée dans les phases à élimination directe sur un bon pied, beaucoup les vantant pour le succès. Cependant, ils ont été confrontés à un barrage routier immédiat en Autriche. Les Autrichiens ont fait un vaillant effort dans ce match, montrant qu’ils n’étaient pas là pour se faire bousculer.

La première mi-temps s’est avérée frustrante, car l’Autriche a bien défendu. Ciro Immobile a frappé le poteau, mais c’était aussi près que l’Italie est venue.

Les cœurs italiens se sont effondrés un instant en seconde période, alors que Marko Arnautovic avait le ballon dans le filet. Cependant, il a été jugé marginalement hors-jeu.

Avant la prolongation, le match était toujours à égalité à 0-0. Enfin, Chiesa a ouvert le score à la 95e minute, suivi d’un autre but de Pessina. Même alors, l’Autriche n’avait pas fini – un but tardif de Sasa Kalajdzic les maintenait en vie, mais ce serait l’Italie qui allait passer.

En quarts de finale, l’Italie affrontait la célèbre Belgique. La Belgique avait peut-être la meilleure équipe sur le papier, mais l’Italie s’est avérée être une équipe plus organisée.

L’Italie avait le ballon dans le filet dès le début via Leandro Bonucci, mais il était hors-jeu. À la 40e minute, Chiesa a frappé dans le coin – cette fois, il n’y avait pas de drapeau.

Cela a été suivi par Lorenzo Insigne, qui a guidé un magnifique effort dans la lucarne. Le score était de 2-0 – le match semblait terminé.

Cependant, un penalty controversé avant la fin de la seconde mi-temps a été transformé par Romelu Lukaku. La Belgique était de retour dans le match.

La seconde mi-temps a été tendue, alors que les Belges ont bombardé à maintes reprises. Lukaku a frappé le poteau, tandis que Jeremy Doku a fait un effort juste au-dessus de la barre. Finalement, la défense italienne a tenu bon – les Azzurri ont continué leur chemin.

Demi-finale et finale : le sélectionneur italien Roberto Mancini remporte deux victoires aux tirs au but

Après un grand défi, un autre a levé la tête. En demi-finale, l’Italie s’est inclinée contre l’Espagne.

En première mi-temps, le plan de jeu de contre-attaque de Mancini a parfaitement fonctionné. L’Italie a tenu l’Espagne à distance, puis a frappé à la 40e minute avec une belle finition de Chiesa.

La seconde mi-temps a été beaucoup plus difficile, car l’Espagne a commencé à mettre la pression. Les chances commencent à s’accumuler, jusqu’à ce que finalement, Dani Olmo et Alvaro Morata jouent un une-deux pour percer la défense italienne. Morata a rentré le ballon à la maison et la prolongation s’est imposée.

Chaque minute de prolongation était atroce pour le soutien italien. L’Espagne a entassé des corps dans sa zone, essayant désespérément de marquer le but de la victoire. C’était peut-être un peu fortuit, mais l’Italie a survécu pour atteindre les tirs au but.

La fusillade a terriblement commencé, car le coup de pied de Locatelli a été sauvé. Cependant, l’Italie a bénéficié d’un sursis, alors qu’Olmo a infligé son penalty.

Il y a eu une brève impasse jusqu’à ce que le penalty de Morata soit touché par les paumes de Gianluigi Donnarumma. Un coup de pied effronté de Jorginho plus tard, et l’Italie était en finale.

En finale, l’Italie affrontait l’Angleterre à Wembley. L’Angleterre a fait secouer les Azzurri dès le début, déplaçant le ballon rapidement, permettant un premier but choquant de Luke Shaw. L’Italie a été largement battue en première mi-temps. Ils ont eu la chance de le garder à 1-0.

En seconde période, la riposte a commencé. L’Italie a commencé à se lancer dans des défis, refusant de donner un pouce à l’Angleterre. Ils se sont battus pour gagner un corner, d’où Bonucci a envoyé le ballon dans les filets. 1-1.

Les deux équipes semblaient effrayées de concéder. Le match, et l’Euro dans son ensemble, se joueraient aux tirs au but. En fin de compte, Donnarumma a sauvé les pénalités de Jadon Sancho et de Bukayo Saka – l’Italie était championne d’Europe.

Quel avenir pour le manager italien Roberto Mancini ?

L’Italie a fait des pas de géant sous Mancini. Il les a entraînés dans le monde du football moderne, et ils s’en portent beaucoup mieux.

Malgré cela, quel est l’avenir de l’Italie ? Le duo monolithique de Chiellini et Bonucci est au crépuscule de sa carrière et nous manquera beaucoup.

Peuvent-ils être remplacés ? Peut-être. Vont-ils? Eh bien, Alessandro Bastoni, 22 ans, serait un bon point de départ. Il a 58 apparitions en équipe première à son actif à l’Inter Milan, qui sont les derniers vainqueurs de la Serie A.

Il existe également d’autres demi-centres italiens prometteurs, tels que Matteo Gabbia et Andrea Papetti. Ils ont des options, mais les qualités uniques de Bonucci et Chiellini seront difficiles à reproduire.

D’un autre côté, l’Italie semble très forte au milieu de terrain à l’avenir. Locatelli et Nicolo Barella, deux des stars italiennes de l’Euro 2020, n’ont respectivement que 23 et 24 ans. Ils ne feront que s’améliorer au fur et à mesure que leur carrière progressera.

Il y a aussi Sandro Tonali, Moise Kean et Eddy Salcedo à discuter. L’Italie ne manque pas de perspectives, loin de là. En fait, leur avenir semble très prometteur.

Avec Mancini à la barre, ils seront certainement l’un des favoris de la Coupe du monde 2022. Beaucoup de choses peuvent arriver d’ici là, cependant. Une chose est sûre : Mancini a revitalisé l’Italie, et l’Italie a revitalisé Mancini.

