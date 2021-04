Comment le showrunner de Last Man Standing aurait changé le temps de la saison 9 avec le recul

Cela a bien fonctionné. Je veux dire, très honnêtement, en regardant en arrière, j’aurais dit que deux ans, c’est trop court pour que tout se soit arrangé. Parce que ce n’était pas seulement la pandémie à laquelle nous étions confrontés, vous savez. Nous sommes revenus en juin et avons dû commencer à tracer la saison. Nous aimons savoir, en général, ce que nous pensons être le point final de la saison avant de commencer, alors nous avons en quelque sorte tracé de nombreux arcs différents pour les personnages. À ce moment-là, nous étions aux prises avec la pandémie, les problèmes de justice sociale, Black Lives Matters et tout. Nous avions affaire à l’élection à venir, qui au moment où nous avons diffusé – nous l’avons diffusé au début de janvier – l’élection allait déjà avoir eu lieu. Donc c’était littéralement [us] le regardant en disant: «D’accord, voulons-nous vraiment essayer de prédire comment tout cela va se passer? Et ma réponse retentissante a été: «Non, je ne le fais pas». Les chances de réussir sont très faibles.