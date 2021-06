Comment le soleil, le sable et le surf ont inspiré la musique de plage

Savez-vous à quel point vous vous sentez bien lorsqu’une grosse vague arrive derrière vous, que votre planche accélère de manière palpitante et que vous êtes sur le point d’en accrocher dix ? Hé bien oui. Vous savez exactement ce que vous ressentez, même si vous n’avez jamais été dans l’eau. C’est parce qu’il y a tout un genre de musique qui se consacre à traduire ce sentiment en « hodads » – qui, comme le savent tous ceux qui ont acheté un album de surf des années 60, est un argot de plage pour les non-surfeurs – sous la forme de musique de plage.

Le surf rock et la musique de plage peuvent être différents, selon l’endroit d’où vous venez. La première réaction de beaucoup de gens est de clignoter immédiatement pour Les garçons de la plage, car ils ont mythifié le surf pour que le monde les entende. Mais avant Brian, Mike, Carl et co, il y avait des instrumentaux de surf, essentiellement inventés par un gars qui a grandi à Boston, assez ironiquement.

Dick Dale et le son de la « guitare de surf »

Richard Monsour était un enfant polono-libanais de la banlieue de Quincy, dont la principale influence musicale en grandissant était les airs folkloriques que sa famille jouait sur des ukulélés et des dumbeks. Ce n’est que lorsqu’il a déménagé en Californie et a changé son nom en Dick Dale qu’il a eu l’idée d’électrifier ces airs folkloriques, de les jouer deux fois plus vite et trois fois plus fort, avec toute une tonne de réverbération.

Puisque Dale était lui-même un surfeur, il connaissait le sentiment qu’il cherchait à capturer, et à partir de ce moment-là, « guitare de surf » était synonyme de twang, de réverbération, de batterie battante et de riffs palpitants. Le succès de Dale était, cependant, à l’origine une chose californienne. Ce n’est que lorsqu’il a commencé à tourner avec vengeance dans les années 90 qu’il a obtenu un public mondial majeur, mais de nombreux groupes ont repris le son.

Les Ventures en ont fait une carrière d’un demi-siècle, tandis que les Chantays se sont avérés être un one-shot. Mais ce one shot, “Pipeline”, est peut-être l’instrument de surf le plus emblématique de tous. Un autre groupe du début des années 60, The Trashmen était principalement instrumental, mais ils ont lâché leur batteur chanteur sur “Surfin’ Bird”, une chanson dont la folie pure capture la sensation des explosions de bière post-surf – ce qui était à peu près tout ce que ces gars avaient, depuis ils venaient de Minneapolis sans vagues.

Les harmonies vocales des Beach Boys

Il a fallu les Beach Boys pour créer la version vocale de la musique de plage. En vérité, leurs disques n’avaient pas à porter sur le surf. Le son que le groupe a créé – une variation chorale sur doo-wop, avec beaucoup de Quatre étudiants de première année jeté dedans – était si joyeux qu’ils auraient pu (et finiraient par chanter) à propos de n’importe quoi, mais le sport préféré de frère Dennis était un bon point de départ.

Peu importe que Brian n’ait pas surfé en fait ; c’étaient des expériences émotionnelles sur lesquelles il écrivait. La dernière vraie chanson de surf du groupe, cependant, était “Don’t Back Down” sur l’album All Summer Long. C’est la seule chanson des Beach Boys à reconnaître que le surf est dangereux et que le danger fait partie du kick.

En parlant de danger, vous devez reconnaître leurs copains, “Dead Man’s Curve” de Jan & Dean, qui, dans le “disque de la mort” tradition, a transformé une course de dragsters malheureuse en une tragédie grand écran. Les courses de dragsters, bien sûr, étaient la seule chose que les surfeurs faisaient quand il n’y avait pas de vagues, et “Dead Man’s Curve” s’est avéré étrangement prémonitoire des propres expériences de Jan Berry quelques années plus tard.

Musique de plage de la côte est

La côte est des États-Unis a également eu sa part d’action. Les plages de Caroline du Nord étaient les seuls endroits où l’on pouvait « baiser » en plein jour, et cette célèbre danse était accompagnée d’une musique de plage qui n’avait rien à voir avec le surf californien.

La musique de plage de la Caroline était fondamentalement juste de la soul, avec un rythme légèrement caribéen et un air fanfaron claquant des doigts à la livraison. Certaines des meilleures sorties de la côte Est étaient des succès strictement régionaux jusqu’à ce qu’elles soient redécouvertes dans le mouvement soul du Nord des derniers jours, mais quelques-unes d’entre elles ont été répertoriées à l’échelle nationale. Regardez « Girl Watcher » des O’Kaysions, « May I » de Bill Deal et des Rhondels ou « Quel genre d’idiot pensez-vous que je suis ? » pour entendre l’âme des années 60 à son plus arrogant.

Le son de la musique de plage de la Caroline a fait son chemin jusqu’à la côte du New Jersey, où un certain fils d’Asbury Park a remarqué. La musique de plage était, bien sûr, l’un des nombreux éléments de Bruce Springsteen, et le E Street Band a payé la plupart de ses cotisations en jouant dans des clubs sur de vraies plages. L’influence de la Caroline est plus évidente dans l’inclusion d’un saxophoniste dans le groupe, mais n’oublions pas à quel point le rock à la guitare était à l’époque : de temps en temps, Springsteen le servait directement (voir « Sherry Darling » ou l’instrumental « Paradise Par le C”).

Certaines des paroles de Springsteen étaient tellement imprégnées de la culture de la promenade que son son est devenu synonyme de musique de plage. Après « 4th Of July, Asbury Park (Sandy) », tout le monde relierait la côte du New Jersey au style de piano évocateur de Roy Bittan. Mais la chanson la plus amusante au soleil de la foule de Jersey est peut-être “On The Beach” de Southside Johnny & The Asbury Jukes. Pas de pensées profondes ici, juste de purs bons moments.

Cheeseburgers au paradis

Deux des grandes tenues punk de New York sont allées sur des plages très différentes. Patti Smith s’est rendue à Redondo Beach en Californie et a fait un reportage sur la sous-culture lesbienne de cette région. Pendant ce temps, Ramones ne pouvait aller que jusqu’à Rockaway Beach dans le Queens (la blague pour les habitants étant que l’endroit était un peu un taudis, mais vous ne le sauriez pas d’après la chanson de célébration).

La musique de plage a continué de prospérer sur les deux côtes, et il n’est pas surprenant qu’il y ait eu une forte influence caribéenne sur les deux. Longtemps connue comme une enclave bohème, Key West, en Floride, a fait la carte musicale grâce à un troubadour des années 70 avec une préférence pour les cheeseburgers et les margaritas. Beaucoup de Jimmy BuffettL’inspiration musicale de ‘s flottait des tropiques, et son groupe reste le seul grand groupe américain avec un joueur de steel-drum à plein temps. Buffett a fait autant que quiconque pour romancer la culture océanique, et les rassemblements de Parrothead lors de ses spectacles sont simplement une fête sur la plage sans plage.

Surf punk en plein essor

Pendant ce temps, en Californie, les vrais surfeurs des années 70 étaient depuis longtemps dans le punk rock. L’Agent Orange de Pasadena a été le premier groupe majeur à se rendre compte que Ramones et The Ventures n’étaient pas si éloignés l’un de l’autre, et que le twang et le thrash fonctionnaient très bien ensemble. C’était en 1979, et le groupe est toujours aussi fort aujourd’hui.

À Malibu, les Surf Punks (dont le batteur Dennis Dragon, qui avait joué avec les Beach Boys pendant un certain temps) ont réalisé trois albums conceptuels consécutifs sur la façon dont les excursionnistes de la vallée devaient foutre le camp de leur plage – ce qui a entraîné certains de les disques de surf ou de punk les plus drôles jamais réalisés.

Importez du ska de Jamaïque (ou du Royaume-Uni, où le mouvement 2-Tone a gagné du terrain) et vous avez Sublime, qui a mis Long Beach à l’honneur et fait du punk-ska un son de plage aussi emblématique que la guitare de Dick Dale ou The Harmonies vocales des Beach Boys.

La route est longue entre le « Chug-A-Lug » de ces derniers (dans lequel ils prétendaient boire des quantités malsaines de root beer) à Sublime’C’est la version à succès de “Smoke Two Joints”, mais bien que le son et les substances puissent changer, la plage reste la même.

