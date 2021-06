Comment le sommet Poutine pourrait se retourner contre Biden

in

Le président Joe Biden a clairement indiqué qu’il rencontrait le président russe Vladimir Poutine mercredi pour faire deux choses : « décider où il est dans notre intérêt mutuel, dans l’intérêt du monde, de coopérer, et voir si nous pouvons le faire, » et dans « les domaines où nous ne sommes pas d’accord, indiquez clairement quelles sont les lignes rouges ».

Cela peut sembler bien, mais les experts préviennent que Biden se prépare à un échec potentiel.

C’est parce que définir des “lignes rouges” qui ne peuvent pas être franchies (ou bien) avec un leader imprévisible comme Poutine est un geste risqué. Si Poutine franchissait plus tard l’une des lignes rouges de Biden – peut-être en permettant à l’éminent dissident Alexei Navalny de mourir en prison, ou en laissant les cybercriminels russes (ou ses propres espions) mener une autre cyberattaque contre le gouvernement américain ou notre secteur privé – ce serait une gifle embarrassante au président américain.

« Je m’inquiète de l’humiliation par la suite. Cela pourrait être un véritable coup politique pour le président Biden », a déclaré Heather Conley, vice-présidente principale pour l’Europe, l’Eurasie et l’Arctique au centre de réflexion du Center for Strategic and International Studies à Washington, DC.

Encore plus dangereux, cependant, est le potentiel que Biden puisse se sentir obligé de répondre avec force, ayant pratiquement promis de le faire. Bien qu’une telle décision puisse être justifiée, elle déjouerait l’objectif de Biden d’améliorer ses relations avec la Russie, les laissant sonder de nouvelles profondeurs.

Tout compte fait, le sommet Biden-Poutine peut offrir plus de risques que de récompenses.

« Poutine est prévisible et imprévisible »

Lors de plusieurs appels avec Poutine, Biden a déclaré qu’il souhaitait que les États-Unis et la Russie entrent dans “une relation stable et prévisible”. On ne sait pas exactement ce que cela signifie, mais la plupart des experts interprètent la ligne comme l’administration disant qu’elle veut que Poutine cesse de cibler l’Amérique et ses alliés occidentaux.

Au cours de la dernière décennie, la Russie a, entre autres, interféré dans les élections américaines et européennes, annexé la Crimée, envahi une partie de l’Ukraine, déjoué les objectifs militaires américains en Syrie et potentiellement mis à prix les troupes américaines en Afghanistan.

C’est pourquoi la mission principale de Biden en Suisse est de dire à Poutine d’arrêter et de trouver à la place des moyens de rétablir la confiance avec les États-Unis. À titre d’exemple de ce à quoi pourrait ressembler cette relation, l’administration indique en permanence comment les deux pays ont récemment prolongé le traité New START de cinq ans.

Le problème est qu’il faut deux personnes pour construire une « relation stable et prévisible », et il ne semble pas que Poutine veuille le faire.

“Poutine est prévisible et imprévisible”, a déclaré James Goldgeier, chercheur principal invité à la Brookings Institution à Washington, DC. “Il veut maintenir la pression et provoquer l’Occident” en partie pour dévier de ses échecs à la maison, tels que son incapacité à annuler l’épidémie de coronavirus en Russie.

De plus, Poutine sait que Biden préférerait se concentrer sur les relations avec la Chine plutôt qu’avec la Russie, ce qui incite l’autocrate d’autant plus à attirer l’attention avec des actions audacieuses.

Poutine a atteint ces deux objectifs – ennuyer l’Occident et rester dans les gros titres – en avril lorsqu’il a amassé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, ce qui a amené beaucoup à craindre que la Russie ne prévoie une invasion à plus grande échelle du pays. Le même mois, Biden a proposé de tenir le sommet avec Poutine ; jours plus tard, Poutine a ordonné à ces troupes de rentrer chez elles.

Poutine, alors, a apparemment intimidé son chemin vers un sommet avec Biden, lui donnant la plate-forme dont il a le prestige dont il rêve.

Le plus gros problème pour Biden est que le livre de jeu de Poutine ne changera probablement pas après Genève – ce qui ouvre Biden à un monde de problèmes.

Si Poutine se comporte mal après Genève, Biden devra riposter

Biden n’a pas dit exactement quelles lignes rouges il donnerait à Poutine lors de leur réunion. Mais les experts disent qu’ils sont susceptibles d’inclure la mort de Nalvany, un autre piratage massif du gouvernement et de futures ingérences électorales.

Prenez Navalny. Pendant des mois, l’administration Biden a clairement indiqué que la mort du dissident en détention russe était une ligne rouge. “Nous avons informé le gouvernement russe que ce qui arrive à M. Navalny sous sa garde est de sa responsabilité et qu’il sera tenu pour responsable par la communauté internationale”, a déclaré à CNN le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan en avril.

Les analystes pensent que les États-Unis maintiennent toujours cette position. Biden a déclaré lors d’une conférence de presse lundi que la mort de Navalny “serait une tragédie” et “ne ferait que blesser [Putin’s] relations avec le reste du monde, à mon avis, et avec moi.

Ce genre de déclarations publiques laisse déjà à Biden peu de marge de manœuvre si Navalny meurt. Mais si cela devait se produire après que le président américain ait averti directement Poutine, en face, que la mort de Navalny était une ligne rouge, cela serait considéré comme un affront direct et un défi pour le dirigeant américain.

Et la mort de Navalny est une possibilité malheureuse. Poutine a déclaré à NBC News il y a quelques jours à peine qu’il ne pouvait garantir la sécurité de l’activiste. “Regardez, de telles décisions dans ce pays ne sont pas prises par le président”, a-t-il déclaré.

C’est riche venant de Poutine, un leader autoritaire avec une emprise ferme sur les services de sécurité de son pays. Après tout, les services de renseignement américains ont récemment conclu que l’empoisonnement presque mortel de Navalny l’année dernière avait été orchestré par une agence de renseignement russe, et les analystes disent qu’une telle opération n’aurait pas eu lieu sans l’approbation explicite du dictateur.

Tout cela signifie que Biden n’aurait d’autre choix que de répondre à la mort de Navalny de manière majeure, probablement par des sanctions sévères de concert avec les alliés européens. Il a pris des mesures similaires en avril en réponse à l’ingérence électorale du Kremlin et au piratage du gouvernement.

Mais c’est là que le bât blesse : ces sanctions d’avril n’ont pas changé le comportement de Poutine, et les experts disent que les futures sanctions ne le feront probablement pas non plus. Les représailles seraient justifiées, notent-ils, mais pas nécessairement efficaces.

“Il n’y a qu’un certain nombre de sanctions et d’expulsions que vous pouvez faire”, a déclaré Goldgeier de Brookings. “Ce ne sont pas vraiment des outils majeurs à ce stade.”

Biden, alors, s’est reculé dans un coin. Il se rend à Genève dans l’espoir de convaincre Poutine de changer ses habitudes. Mais s’il ne parvient pas à convaincre le Russe, comme les analystes s’y attendent, le sommet de mercredi pourrait tout simplement mettre en place un avenir pire entre les États-Unis et la Russie.

“L’espoir n’est pas un plan”, a déclaré Goldgeier.