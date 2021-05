Comment le soutien de Joe Biden à la dispense de brevet du vaccin Covid peut stimuler la lutte contre la pandémie

Le soutien de l’administration Biden va certainement stimuler la demande de renonciation aux droits de brevet.

Faisant une déclaration cruciale en faveur de vaccins contre le coronavirus moins chers, l’administration Biden a déclaré mercredi que le gouvernement américain soutiendrait la renonciation aux brevets sur les vaccins contre le coronavirus. La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, aurait déclaré que le gouvernement américain était un fervent adepte des droits de propriété intellectuelle (DPI), mais au service de la fin rapide de la pandémie de coronavirus, il soutiendra la renonciation aux brevets, selon un rapport d’Indian Express. Des demandes de suppression du régime des DPI et des brevets à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cas des vaccins contre le coronavirus ont également été formulées par plusieurs pays à revenu moyen et faible et des groupes de défense des droits de l’homme.

Comment la dispense de brevet rendra-t-elle les vaccins abordables?

À l’heure actuelle, seules les sociétés pharmaceutiques qui ont développé le vaccin elles-mêmes ou leurs sociétés pharmaceutiques partenaires dans d’autres pays sont en mesure de fabriquer des vaccins Covid. Une fois les restrictions de brevet levées et la formule du vaccin partagée, plusieurs sociétés pharmaceutiques qui ont besoin d’une infrastructure et d’une technologie seront en mesure de produire des doses de vaccin plus rapidement et en plus grand nombre.

Les experts de la santé ont exprimé la crainte que les mutations constantes du coronavirus rendent même les vaccins actuellement approuvés inefficaces si des mesures ne sont pas prises pour contrôler sa propagation dans les pays les plus pauvres et à faible revenu qui n’ont pas ou très peu d’accès aux vaccins contre le coronavirus. Outre les considérations éthiques de distribution équitable des vaccins entre tous les pays, les experts de la santé ont averti qu’un accès limité aux vaccins pourrait mettre en danger la lutte contre le coronavirus et que de nouvelles variantes pourraient poser des problèmes même pour les pays développés qui vaccinent de grandes populations de leur pays afin de mettre fin à la pandémie.

L’Inde a-t-elle demandé la renonciation aux brevets sur les vaccins Covid-19?

L’Inde, en tête du peloton des pays à revenu faible et intermédiaire avec l’Afrique du Sud, avait soumis une proposition à l’OMC en octobre de l’année dernière pour exiger la renonciation aux brevets sur les vaccins. L’Inde avait exigé que la formule des vaccins contre le coronavirus AstraZeneca et Pfizer soit partagée avec les sociétés pharmaceutiques du monde entier. La proposition avait alors attiré plus de 100 pays en sa faveur. Cependant, le monde développé dirigé par l’Union européenne et les États-Unis avait catégoriquement rejeté et opposé la proposition.

Pourquoi les géants pharmaceutiques des pays développés s’opposent à la dérogation

En plus des puissants intérêts commerciaux, les sociétés pharmaceutiques ont déclaré que la renonciation aux brevets mettrait non seulement en danger la qualité et la sécurité des vaccins, mais entraverait également leur recherche et développement contre de futures pandémies. Ils ont en outre fait valoir que le régime des brevets et des DPI protège et encourage ces entreprises à investir de l’argent et des efforts dans le développement de ces médicaments et vaccins essentiels. Les sociétés ont en outre fait valoir que le fait de retirer aux sociétés pharmaceutiques de leur brevet les découragerait également de développer des vaccins contre les variantes du coronavirus à l’avenir.

Et après le soutien de l’administration Biden?

Le soutien de l’administration Biden va certainement stimuler la demande de renonciation aux droits de brevet. Cependant, la décision finale à l’OMC doit être prise par consensus uniquement et les autres pays / blocs qui ont bloqué le mouvement en octobre de l’année dernière tels que l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Australie devront également soutenir le mouvement à l’OMC.

