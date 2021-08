Comment le stockage à froid peut résoudre le problème croissant des données

Les sports professionnels sont actuellement un foyer pour la technologie et les données de nouvelle génération. Au fil des saisons, des heures et des heures de contenu numérique sont créées. Du suivi des statistiques des joueurs et de l’analyse des performances aux séquences vidéo capturant chaque élément de l’action dans chaque match, sous plusieurs angles de caméra, dans les stades du monde entier. C’est beaucoup de données et tout doit être stocké quelque part.

A propos de l’auteur

Davide Villa, directeur du développement commercial pour l’EMEAI, Western Digital.

Afin de fournir des fichiers riches en données minute par minute tout en continuant à capturer l’action en direct, les équipes de gestion des données doivent décider où stocker chacune des données chaudes, chaudes ou froides, en fonction de la rapidité et de la fréquence à laquelle elles doivent y accéder.

Mais ce n’est pas seulement un problème pour l’industrie du sport. Les experts estiment que les flux de données mondiaux augmentent d’environ 30% par an, générant potentiellement 175 ZB d’ici 2025. Bien que toutes ces données ne doivent pas être analysées immédiatement, leur stockage est essentiel, et c’est là que le stockage à froid entre en jeu.

L’essor des chambres froides

Le stockage à froid est utilisé pour conserver les données qui ne sont pas activement utilisées. Ces données peuvent être stockées dans des archives, autrement appelées stockage « froid ». Il s’agit de niveaux de stockage moins coûteux et rarement consultés, par opposition à leurs homologues en direct, des données de production « à chaud » comme les transactions financières, qui doivent être accessibles immédiatement.

Et c’est un segment de stockage qui ne disparaîtra pas de sitôt, selon les analystes du secteur, 60 % ou plus des données stockées peuvent être archivées ou stockées dans des niveaux de stockage plus froids jusqu’à ce qu’on en ait besoin.

Alors que le monde génère et stocke plus de données d’archivage que jamais, le stockage à froid devient le segment à la croissance la plus rapide du secteur. Alors que de plus en plus de données sont stockées, les fournisseurs de cloud computing réinventent leurs architectures avec des archives accessibles pour suivre le rythme et assurer une gestion efficace.

Les avantages d’avoir froid

Avec des données à la hausse et atteignant l’âge du zettaoctet ; plus il y a de données stockées, plus ça coûte cher. Les plus grandes quantités de données sont souvent des données non structurées ou semi-structurées, telles que des séquences vidéo, de la génomique ou des données utilisées pour former l’apprentissage automatique et l’IA. Une grande partie de cela peut être stockée dans un stockage secondaire froid, beaucoup moins cher que le stockage primaire chaud. Pour les données qui ne sont pas activement nécessaires bien qu’elles fassent partie d’un processus actif, leur stockage dans des pools de stockage plus froid à un coût inférieur pourrait être la solution.

Cependant, la plus grande considération lors de l’utilisation du stockage à froid sera la fréquence à laquelle vous devez accéder aux données ou la facilité avec laquelle vous souhaitez qu’elles soient disponibles. Les accords de niveau de service de stockage en nuage d’aujourd’hui sont structurés autour de la fréquence d’accès aux données et du temps qu’un client est prêt à attendre pour récupérer ces données. Les données stockées dans un niveau plus froid peuvent prendre de cinq à 12 heures pour accéder aux fournisseurs de cloud, tandis que les données stockées dans des niveaux plus chauds sont disponibles immédiatement mais ont un prix.

Outre les considérations évidentes de coût et d’accessibilité, le troisième facteur pour l’utilisateur final devient psychologique. Il va presque contre la nature humaine de supprimer quoi que ce soit au cas où vous en auriez besoin à un moment donné et que vous ne sachiez jamais quelles données seront précieuses plus tard.

Quelles sont les options actuelles ?

Jusqu’à récemment, la plupart des stockages frigorifiques secondaires étaient contenus sur des bandes ou des disques durs (HDD), les données chaudes étant déplacées vers des disques SSD (Solid State Drive). Cependant, selon Horison Information Strategies, les données d’archivage pourraient atteindre 80 % ou plus de toutes les données capturées d’ici 2025, ce qui en fait de loin la classe de stockage la plus importante et la plus dynamique, présentant le prochain grand défi de stockage. De plus, la valeur des données est généralement liée à la capacité d’y accéder et de les exploiter. En d’autres termes, l’accessibilité des données augmente la valeur des données.

Bien que le stockage sur bande soit moins cher que les disques durs, il a également une latence d’accès aux données plus élevée, ce qui en fait une option uniquement pour le stockage très froid. Les disques durs évoluent vers les technologies et plates-formes de disque de nouvelle génération afin d’améliorer à la fois le coût de possession et l’accessibilité des solutions d’archivage actif. Les progrès récents de la technologie HDD incluent de nouvelles technologies de placement de données telles que le zonage, des densités surfaciques plus élevées, des innovations mécaniques, un stockage intelligent de données et de nouvelles innovations en matière de matériaux.

Comment va évoluer la chambre froide ?

Les hyperscalers et les créateurs de contenu numérique qui hébergent les plus grands pools de données recherchent les moyens les plus rentables de stocker leur quantité toujours croissante de données. Pour répondre à la demande, de nouveaux niveaux de stockage à froid apparaissent et les organisations informatiques se concentrent sur la réinvention des architectures de stockage d’archives pour se préparer.

Avec la durée nécessaire pour stocker les données à plus long terme s’étendant sur plus d’un siècle, des solutions de stockage à froid évolutives pour résister à l’épreuve du temps seront essentielles. Pour assurer leur pérennité, des innovations telles que l’ADN, l’optique ou encore la congélation sous-marine sont en cours de développement.

La création récente de la DNA Data Storage Alliance est l’un des nombreux mouvements visant à faire progresser le domaine du stockage à froid. En raison de sa densité élevée, l’ADN a la capacité d’emballer de grandes quantités d’informations dans un petit espace et peut exister pendant des milliers d’années, ce qui en fait un support attrayant pour le stockage d’archives.

Avec l’ère des données Zettabyte créant des défis allant de la durabilité à l’accessibilité, le stockage à froid est sur le point de s’avérer essentiel pour préserver les données à un prix abordable et dans un souci de longévité. Par conséquent, une innovation continue est nécessaire pour créer des solutions de stockage de données à long terme qui rendent les données précieuses accessibles à la fois à court terme et pour les générations à venir.