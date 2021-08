Comment le succès critique des garçons pour la saison 2 devrait inspirer des choses étranges et plus d’émissions en streaming à succès

Comment d’autres émissions pourraient être inspirées

Eh bien, si nous allons regarder des émissions qui sortent des saisons complètes à la fois, alors nous devons porter notre attention sur le leader de la télévision en streaming : Netflix. Le modèle de frénésie vient de Netflix et a été adopté par d’autres streamers allant d’Amazon à Hulu en passant par le tout nouveau Peacock, pour n’en nommer que quelques-uns. Cela dit, les streamers non Netflix ont commencé à s’éloigner plus fréquemment du modèle de frénésie, Disney + en particulier rencontrant un grand succès en publiant ses émissions Star Wars et Marvel chaque semaine.