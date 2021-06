Comment le succès de la F1 et de l’IndyCar a donné confiance à McLaren pour affronter Extreme E · .

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a déclaré que le succès de l’équipe en Formule 1 et en IndyCar lui a donné la confiance nécessaire pour relever le défi de courir en Extreme E.

L’année dernière, l’équipe a atteint sa meilleure position dans le championnat des constructeurs de F1 depuis 2012, et elle a décroché deux podiums cette saison. Son équipe IndyCar, formée en collaboration avec Schmidt Peterson fin 2019, a remporté sa première victoire grâce à Pato O’Ward au Texas Motor Speedway plus tôt cette année.

Il a annoncé son passage à Extreme E un peu plus de 12 mois depuis que le groupe McLaren a licencié 1 200 employés, dont certains issus de son programme F1. Depuis lors, il a attiré de nouveaux investissements de MSP Sports, qui ont été annoncés en décembre.

“Nos défis de l’année dernière ont été bien documentés et rapportés”, a reconnu Brown. “Lorsque nous avons fait appel à nos nouveaux partenaires de MSP Sports, cela nous a donné les ressources dont nous avions besoin pour investir avant tout dans notre équipe de Formule 1. Comme vous le savez, nous avons des souffleries et [capital expenditure] projets qui se mettent en place et s’accélèrent.

«En fin de compte, nous voulons développer notre franchise, notre base de fans, notre portefeuille de sponsors. Alors maintenant que nous, je dirais à mi-chemin de notre parcours en Formule 1, nous ne gagnons pas encore de courses, mais nous obtenons des podiums. Nous pensons que nous avons maintenant beaucoup d’élan et nous voulons construire sur cet élan. Nous avons les ressources pour le faire. Je pense donc que ce sont des moments extrêmement excitants au sein de McLaren Racing. »

Norris a décroché le deuxième podium de McLaren en 2021 à Monaco L’expansion de McLaren en IndyCar n’a pas suivi sans revers. Une apparition unique à l’Indianapolis 500 avec Andretti Autosport en 2017 s’est déroulée de manière prometteuse, Fernando Alonso menant la course avant de se retirer. Mais l’effort solo de McLaren en 2019 a été un désastre, le double champion du monde n’ayant pas réussi à se qualifier.

Brown a déclaré qu’il avait appris de cette expérience à être réaliste quant aux objectifs de l’équipe. “Certes, nous ne pouvons pas nous mettre dans une situation dans laquelle je nous ai mis en 2019 où je pense que j’ai mordu un peu plus que je ne pouvais mâcher et nous avons vu le résultat à Indianapolis.

« Donc, comme je le dis à tout le monde à l’usine, les erreurs sont acceptables, mais ne faites pas la même deux fois. Je vais donc certainement être très prudent et délibéré en ajoutant au portefeuille McLaren Racing que c’est quelque chose que je pense que nous pouvons digérer et bien faire. »

Outre leur piste en IndyCar, le partenariat de McLaren avec Schmidt Peterson a apporté des avantages commerciaux, a déclaré Brown.

“Si vous regardez notre équipe de Formule 1 et d’IndyCar, Arrow est venu d’IndyCar dans notre équipe de Formule 1”, a-t-il expliqué. “DarkTrace, plus récemment dans notre équipe de Formule 1, a rencontré notre équipe IndyCar parce que l’Amérique est importante pour eux. Avec Arrow, ils avaient l’Amérique et ils voulaient le reste du monde.

McLaren rejoindra la grille de l’Extreme E en 2022. “Notre succès en IndyCar sur et en dehors de la piste nous a assurément renforcé notre confiance en notre capacité à participer à plusieurs séries de manière compétitive”, a-t-il ajouté. « Nous examinons les critères selon lesquels nous voulions entrer en IndyCar et la justification derrière cela. Il est à la hauteur de tous ces éléments.

« Cela correspond à notre marque, l’Amérique du Nord est un marché très important, nos partenaires commerciaux participent des deux côtés, nous sommes compétitifs, cela nous donne un avantage commercial, et cetera.

“Cela a donc certainement validé que si nous abordons les choses de la bonne manière, bien pensées, correctement financées, elles peuvent être couronnées de succès et à nouveau s’ajouter à nos efforts en Formule 1. Arrow en est un excellent exemple et vous voyez que Pato O’Ward va tester la Formule 1 en décembre. Il y a donc beaucoup d’énergie, cela nous donne la confiance nécessaire pour affronter le prochain.

Une nouvelle expansion pourrait être envisagée pour l’équipe dans un proche avenir. Brown a précédemment indiqué que McLaren pourrait entrer dans la catégorie Hypercar récemment lancée dans le Championnat du monde d’endurance.

McLaren détient également une option pour rejoindre la grille de Formule E. “Nous n’avons pas encore pris de décision définitive à ce sujet”, a déclaré Brown. « Notre option va jusqu’à la fin de l’année.

«Nous voulons donc diffuser cette annonce et voir quelle activité elle crée avec nos fans et sur le marché. Le WEC et la Formule E restent donc à l’étude et nous prévoyons d’avoir des orientations sur les deux plus tard dans l’année.

