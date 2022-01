Comment le Summer Game Fest et l’E3 2022 peuvent-ils s’améliorer par rapport aux années précédentes ?

Image : Fête du jeu d’été

Les deux dernières années ont été plutôt étranges à divers égards, les expositions de jeux étant une victime particulière dans l’industrie du jeu. La norme était auparavant pour un certain nombre d’expositions tout au long de l’année remplies de grandes foules de joueurs, de médias et de développeurs de jeux stressés; la perte de ces événements a eu un impact significatif sur diverses parties de l’activité du jeu vidéo. Cependant, pour beaucoup d’entre nous à la maison dans le passé, ces émissions ont toujours pris la forme de flux de conférences en ligne et de vitrines, de sorte que les tendances récentes des événements annulés en personne n’ont pas nécessairement beaucoup changé notre relation avec l’E3, par example.

Malgré cela, il est indéniable que 2020 et 2021 ont radicalement remodelé l’importance et le rôle des expositions en personne. Certains événements en personne l’année dernière étaient limités en nombre et en portée, pour des raisons évidentes, mais il y a aussi un problème existentiel. Comment les grands éditeurs et détenteurs de plateformes, comme Nintendo, utiliseront-ils à l’avenir les salons de jeux de style plus traditionnel ? Dans les temps plus normaux à venir, les grandes entreprises auront probablement encore des stands lors d’événements majeurs, mais y aura-t-il également des événements de relations publiques substantiels au-delà de cela ? C’est discutable, car nous avons tous vu comment les entreprises – en particulier Nintendo – peuvent créer un battage médiatique grâce à des vitrines en ligne à un coût sans aucun doute modeste (en comparaison), et sans restrictions concernant les horaires d’événements et les affrontements, les problèmes techniques et les incidents et glissades qui apparaissent invariablement dans les présentations en direct.

Ce qui nous amène à l’E3 et au Summer Game Fest. L’E3 sera à nouveau uniquement numérique cette année, en partie à cause de problèmes de santé publique, mais probablement aussi en raison d’autres défis qui relancent son émission traditionnelle. La question est devenue de savoir si les grands éditeurs « ont besoin » de l’E3 en personne ; si la réponse est un non catégorique, alors ce n’est pas durable.

Image : E3

Ensuite, il y a la question de savoir si c’est «E3» qui compte dans la manne des événements d’été en ligne, ou si nous nous concentrons tous sur des vitrines indépendamment de la marque et des chaînes hôtes. Le véhicule hype de Geoff Keighley Summer Game Fest exploite cela – bien qu’il ait un spectacle principal avec des révélations de jeux et des bandes-annonces, en dehors de cela, il ressemble souvent à un hub légèrement aléatoire et mal défini pour d’autres flux semi-affiliés. L’année dernière, nous avons eu le Sonic Symphony de SEGA, des vitrines d’une poignée d’éditeurs majeurs, et au Summer Game Fest et ailleurs en ligne, il y avait plus de flux indépendants que nous n’avons eu de dîners chauds. Nous suggérons que cela n’a plus d’importance, qu’un événement fasse partie de l’E3, du Summer Game Fest ou de l’un ou l’autre.

Il y a eu beaucoup d’événements [in Summer 2021], et sans doute certains manquaient de qualité, ou étaient forts mais sont passés à travers les mailles du filet et ont été largement ignorés

L’été dernier a également semblé être une période où, comme le sont les règles de l’entreprise entrepreneuriale, tout le monde et sa grand-mère essayaient d’attirer l’attention pour leurs vitrines. Il y a eu beaucoup d’événements, et certains manquaient sans doute de qualité ou étaient forts mais sont passés entre les mailles du filet et ont été largement ignorés. Les jeux se chevauchaient entre les présentations, et pour les joueurs de Nintendo en particulier, il était souvent difficile de savoir exactement ce qui arrivait sur Switch et ce qui ne l’était pas. Même pour les fans inconditionnels, il y avait un sentiment de fatigue lié à l’analyse de toutes les informations. Sans la structure et l’orientation des expositions autour desquelles les vitrines pourraient se regrouper, nous avons eu à la place une saison folle de flux en ligne dispersés qui ont eu des degrés de succès variés.

Personnellement, nous aimerions voir un résumé du programme nébuleux des vitrines de l’année dernière, mais alors que nous nous dirigeons vers un autre été de vitrines en ligne et de battage médiatique, qu’espérez-vous voir de l’E3 et du Summer Game Fest ? Plus de la même chose, ou peut-être plus de focus et moins de vitrines ? Faites-le nous savoir dans les sondages ci-dessous et, comme toujours, dans la section commentaires.