Comment le télétravail a changé les déplacements habituels des Espagnols | La vie

in

Le télétravail a signifié la fin du voyage de routine pour se rendre au travail pour des milliers d’Espagnols. Déplacements en transports en commun.

C’est la fin d’une partie de la routine quotidienne telle que nous la connaissons.

Avec l’arrivée du télétravail et sa consolidation – en raison de la pandémie et des restrictions de mobilité – dans de nombreux secteurs de l’économie espagnole, des centaines de milliers de travailleurs espagnols ont dit adieu à une partie de leur routine quotidienne : le voyage au travail.

Les données de l’Institut national de la statistique (INE) le suggèrent. Selon ses statistiques de transport de passagers, le nombre d’usagers des transports publics en Espagne ont été réduits de 47% en 2020 par rapport aux données 2019.

Mais sur les 6 mois pour lesquels il existe des données pour 2021, elles ne reflètent pas non plus un net rebond. De janvier à juin 2021, il y a eu une 40 % de voyageurs en moins que dans la même période de 2019. Par rapport aux 6 premiers mois de 2020, ce 2021 a signifié une augmentation de 16,7%.

La mobilité urbaine en véhicule privé a également été affectée. Selon le TomTom Index Report produit par la société technologique néerlandaise, la congestion urbaine en 2020 a été réduite de plus de 50 % pendant 92 jours, par rapport à 2019.

Dans certaines villes avec Barcelone, Malaga, Tenerife ou La Corogne la congestion des véhicules en 2020 a été réduite de plus de 20% Au cours de l’année précédente. Mais dans d’autres comme Madrid, Palma et Séville, il a fallu plus de 30%.

De plus, le trafic en heures de pointe Le matin et l’après-midi, il a diminué en moyenne de 28,6% par rapport à 2019, avec certains mois comme avril et mai avec une baisse de 87,5% et 66,5% respectivement.

Les grands centres urbains sont les plus touchés

Le réseau de transport des deux plus grands centres urbains d’Espagne est ceux qui ont le plus souffert de cette baisse des voyageurs.

Le Consortium régional des transports de la Communauté de Madrid a annoncé en décembre dernier qu’il avait clôturé 2020 avec 47 % de voyageurs en moins par rapport à 2019. C’est le chiffre le plus bas de ces dernières années.

Bien que la descente Il a été généralisé dans tous les modes de transport de MadridLes plus touchés ont été le métro (49 %) et Cercanías (47 %), par rapport aux bus EMT (46 %) et aux bus interurbains (43 %).

Dans la région de Barcelone, les données sont très similaires. Le métro de Barcelone a connu une baisse de 47% et le bus de 45,5% en 2020 par rapport à 2019, selon les données fournies par la mairie de Ciudad Condal.

Le télétravail, responsable du changement de tendance

Avec le déclenchement de la pandémie et le durcissement des restrictions de mobilité, l’introduction du télétravail est devenue obligatoire. Et d’un seul coup, des milliers d’Espagnols ont éliminé le trajet pour se rendre au travail dans leur routine quotidienne.

Selon les données de l’INE, avant l’état d’alerte, seules 14,8% des entreprises avaient implanté le télétravail, au moins occasionnellement. Avec des restrictions de mobilité déjà en place, le télétravail triplé à 51,4%.

Par secteurs, l’évolution du télétravail a également été très importante. Dans la industrie il est passé de 15,5 % avant l’état d’alerte à 47 % au second semestre 2020 ; dans la construction il est passé de 8,6 % à 31,6 % ; dans le Commerce de 9,5% à 27,6% ; les transports et accueil de 8,5% à 30,5% ; et finalement, autres services ils sont passés de 25,5% à 59,5%.

De même, selon les données publiées ce printemps par l’Adecco Group Institute, la mise en place du télétravail a été inégal territorialement. Alors que dans des communautés telles que Madrid ou la Catalogne, cela a signifié une augmentation de 200 % et 119 %, respectivement, dans d’autres comme l’Aragon ou l’Estrémadure, elle a été de 9,9 % et 16,3 %.

Une tendance qui reste stable en 2021

Malgré le fait que l’incidence du télétravail ait considérablement diminué au second semestre 2020 par rapport aux premiers mois de la pandémie, la tendance est stable bien en 2021.

L’INE reflète que 45,5% des entreprises envisagent de poursuivre le télétravail Tout au long de cette 2021. Ainsi, les données suggèrent que l’utilisation des transports en commun ou du véhicule personnel pour se rendre au travail continuera à être minime.

De nombreuses entreprises vont non seulement maintenir le télétravail, mais elles vont aussi mettre en place innovations dans vos processus (20,3 %) ou ont l’intention de investissements dans les nouvelles technologies et la numérisation (20,1%).

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par ñigo Palacio.