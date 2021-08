Comment le token BAR a-t-il réagi au départ de Messi de Barcelone ?

Barcelone voit enfin les adieux de Messi, après de nombreuses années de grande histoire, et maintenant le jeton BAR pourrait y réagir.

Au moment d’écrire ces lignes, le jeton de Barcelone se négocie à 21,48 $, accumulant une perte de 1,08% au cours des dernières 24 heures.

Sa capitalisation boursière est de 63,9 millions de dollars, ce qui en fait une 423e position dans le classement CoinMarketCap.

Ce qui était un cauchemar pour de nombreux fans de Barcelone est devenu réalité. Malgré les intentions du club et de Messi lui-même de donner une continuité à sa participation à l’équipe, un tournant inattendu a changé le paysage hier.

Même après tous les efforts pour garder la légende au sein du club, aucun accord viable n’a été conclu. Ils assurent qu’il y a eu un accord entre les parties, mais qu’il n’y avait aucun moyen de l’adapter aux règles économiques de la ligue.

À propos du jeton de Barcelone (BAR)

Au milieu de toute la controverse provoquée par le départ du légendaire Messi, il convient de garder un œil sur le comportement du jeton Barcelona Fan, également connu sous le nom de BAR.

Les jetons de fans ont été créés par la marque Socios.com, une application pour les fans de football, grâce à laquelle les utilisateurs acquièrent des droits de vote pour influencer les clubs dont ils sont adeptes, en achetant des jetons à ce club spécifique.

Pour acheter le token BAR, les utilisateurs doivent d’abord acquérir le token Chiliz, qui fonctionne comme une monnaie numérique au sein de la plateforme chiliz et Socios.com.

Analyse technique du jeton BAR

Tout au long de son histoire, cette crypto-monnaie s’est bien comportée, accumulant un retour sur investissement de 752% par rapport à son plus bas historique de 2,52 $.

Le plus haut historique était de 79,26 $, un prix qui a été atteint le jour de sa cotation sur la bourse Binance.

Après un prix aussi élevé, une grosse correction a commencé qui a conduit au prix d’aujourd’hui de 21,56 $.

Cependant, récemment, le comportement a commencé à devenir haussier, grâce à la cassure de la résistance et à la formation de plus bas de plus en plus hauts.

La nouvelle du départ de Messi de Barcelone intervient alors que le jeton BAR reste bloqué dans un fanion haussier, ce qui devrait constituer une pause avant la poursuite de la tendance précédente.

Mais, le négativisme qui pourrait provoquer l’adieu de la légende, il semble qu’il puisse mettre en danger les perspectives haussières que l’analyse technique lève.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’attendre un signal de confirmation de l’endroit où sera le prochain grand mouvement.

Voir une fuite au-dessus du fanion que je dessine sur le graphique ci-dessous nous renseignerait sur une reprise de la tendance, et la recherche possible de la prochaine résistance pertinente, située à 41$.

En cas de perte du support diagonal, une correction plus large est susceptible de commencer. Même ainsi, la force haussière dominante pourrait rapidement exercer une pression et arrêter les ventes pour lancer un nouvel élan haussier.

Analyse technique des jetons de Barcelone, graphique quotidien BAR vs USDT. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être acceptées comme conseil en investissement.

