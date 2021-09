Comment le troisième album de Maroon 5 a atteint la gloire

Il y a une ironie universelle selon laquelle, parfois, une formule infaillible pour créer un projet à succès donne inexplicablement moins de récompenses. Bordeaux 5La collaboration de ‘s avec le producteur de rock vétéran Robert « Mutt » Lange aurait dû faire du troisième album du groupe, Hands All Over, un succès instantané. Cela a finalement pris du temps, mais un duo de maître récompenserait le groupe avec son travail le plus célèbre à ce jour – et un tremplin frais et puissant pour l’avenir.

Avec le programme de tournées incessant de Ce ne sera pas avant longtemps s’étant finalement arrêté en 2009, les pensées se sont tournées vers l’écriture du prochain album. Adam Levine se préparait peut-être au fait que cette prochaine œuvre pourrait devenir le chant du cygne de Maroon 5, déclarant au magazine Rolling Stone deux ans plus tôt qu’il pensait que l’équipe pourrait avoir un dernier album avant que l’inévitable attraction des projets solo ne devienne trop forte. .

Lange, bien sûr, a travaillé avec tout le monde depuis Déf Leppard à Britney Spears, et est surtout célèbre pour avoir organisé son ex-femme Shania Twaincarrière record de . Intrigué par son intérêt pour la production du groupe, Maroon 5 a déménagé dans la base de Lange, en Suisse, pendant deux mois, mais toutes les pensées selon lesquelles il s’agirait de laisser le vétéran porter le poids de l’élaboration du disque ont rapidement été dissipées. La collection de chansons de Levine a été démontée et reconstruite, Lange poussant fort pour les crochets et l’impact haute fidélité pour lesquels il est célèbre. Alors que deux auteurs-compositeurs forts se mesuraient à travers le studio, l’atmosphère amicale mais sous pression a poussé les deux hommes durement. Si parfois cela pouvait sembler un peu difficile, c’était pour le bien du disque qui était en train d’être créé.

Ce qui a émergé, le 15 septembre 2010, était la collection pop la plus accrocheuse de Maroon 5 à ce jour. Le ton strident hybride funk et rock de l’album précédent – ​​déjà une évolution par rapport aux débuts plus rock du groupe – avait été fraîchement illuminé par un éclat pop énergique qui faisait référence à l’apogée des années 80 et 90 de Lange, tout en restant vif et contemporain.

Le premier single de l’album était “Misery”, une collaboration entre Levine, le guitariste Jesse Carmichael et son collaborateur de longue date Sam Farrar, qui travaillait désormais de plus en plus avec le groupe. Entré à la radio en juin 2010, avant la sortie de Hands All Over, le morceau a reçu un coup de pouce critique et, aux côtés d’une vidéo présentant un autre scénario provocateur mais ironique de Maroon 5, a commencé son ascension dans les charts. Son décrochage ultérieur et inexplicable en dehors du Top 10 américain (au n ° 14) et un pic au n ° 30 au Royaume-Uni semblaient en contradiction avec la direction commerciale évidente de la chanson. Une nomination ultérieure aux Grammys de l’année suivante pour la meilleure performance pop d’un duo ou d’un groupe avec une voix donnerait à la chanson le crédit qu’elle méritait, mais cela a mis la campagne Hands All Over sur des bases plus fragiles que prévu.

Cependant, les critiques de l’album étaient généralement plus fortes que celles qui avaient initialement salué It Won’t Be Soon Before Long. C’était comme si les critiques s’échauffaient enfin au puissant pouvoir d’écriture de Maroon 5. Le mélangeur funk léger « Give A Little More » a été choisi comme prochain single de l’ensemble, et la vidéo de performance dépouillé semble suggérer une approche plus simple et de retour aux sources. Pourtant, lorsque Hands All Over est sorti dans les magasins, il a culminé au n ° 2 des charts, derrière le succès record de son prédécesseur.

Rien de tout cela ne semblait juste – Hands All Over était sans doute l’album le plus fort du groupe à ce jour, avec une gamme impressionnante de matériel. “How”, par exemple, est l’une des meilleures ballades que le groupe ait jamais enregistrées, avec des saveurs des géants AOR Toto imprégnant sa mélodie persuasive. “I Can’t Lie” peut passer pour quelque chose du recueil de chansons de génie de Billy Joel, tandis que les influences new wave de “Don’t Know Nothing” confèrent au morceau une gravité dramatique qui livre avec un refrain lourd. Et il y avait un duo bien placé avec des superstars country Lady Antebellum: “Out Of Goodbyes.”

Ailleurs, “Never Gonna Leave This Bed” a connu une diffusion décente lorsqu’il a été choisi comme troisième single de l’album, obtenant un fort soutien de la radio contemporaine pour adultes. La chanson titre plus rock, quant à elle, a été choisie comme quatrième single sur certains marchés, mais le groupe s’était maintenant concentré sur l’écriture d’une chanson de mastodonte qui deviendrait leur hit signature.

Ce coup de maître devait être le classique qui remplit le sol, “Moves Like Jagger”. Les super-producteurs Johan Schuster (Shellback) et Benjamin Levin ont travaillé avec Levine sur un traitement qui était en quelque sorte un pari pour le groupe, qui n’avait jamais essayé quelque chose d’aussi manifestement pop. Mais les actions audacieuses évoquent parfois la magie, et la décision d’enregistrer la chanson avec le collègue juge de Levine dans l’émission de téléréalité américaine The Voice était tout simplement inspirée. La chimie entre Levine et Christina Aguilera s’était déjà manifestement jouée à l’écran et a ajouté un récit taquin à une chanson forte. La propre carrière musicale d’Aguilera s’était avérée erratique depuis sa percée avec “Genie In A Bottle” en 1999, et son récent album, Bionic, avait sous-performé.

“Moves Like Jagger” s’est avéré être un succès fou – le genre de disque que la plupart des artistes ne goûtent qu’une seule fois dans leur carrière. Lors de sa sortie le 21 juin 2011, il est entré dans le Billboard Hot 100 américain au n ° 8 et a atteint le n ° 1 en septembre grâce à une diffusion radio frappante. C’était une histoire similaire à travers le monde : la chanson a passé 10 semaines phénoménales au sommet des charts australiens et sept semaines stupéfiantes au n ° 2 au Royaume-Uni, devenant le deuxième best-seller de l’année et surpassant massivement de nombreux singles. qui avait effectivement atteint la première place.

Certes, la vidéo de Jonas Åkerlund a contribué à alimenter l’énorme succès de « Moves Like Jagger ». Enveloppant le ton sexy et ludique du morceau, c’était un hommage au dieu du rock Mick Jagger qui a réussi à être révérencieux et pourtant super effronté en même temps. Et le Pierre roulantela réaction ? “C’est très flatteur”, a-t-il déclaré peu après à ABC Television.

Soutenu par d’autres pistes supplémentaires dans différents marchés sur un programme de réédition – y compris une couverture bien jugée de reine“Crazy Little Thing Called Love” de ‘s – Les ventes de Hands All Over ont pris un essor, remportant finalement des prix Platine dans la plupart des principaux marchés, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni. Une autre tournée mondiale longue et réussie a également aidé, avec une série de dates soutenant le buzz, y compris une place au légendaire festival Rock In Rio.

Avec sa couverture distinctive mettant en vedette un autoportrait de la photographe Rosie Hardy, alors âgée de 19 ans, Hands All Over se présente aujourd’hui comme une solide collection de chansons aussi fortes que celles que le groupe avait publiées auparavant, renforcées par un réajustement astucieux et pointu. cela a restauré leur crédibilité graphique – et puis certains.

Parallèlement à sa carrière télévisée croissante, Levine démontrait qu’il savait comment maintenir le profil de Maroon 5 à un niveau stable et, surtout, montrait une compréhension solide de la façon d’affiner les choses si nécessaire. Le public s’était montré hors du temps avec le groupe à la naissance de Hands All Over, mais la qualité des chansons a finalement fait mouche et la réputation croissante du groupe en tant que showmen vivants et fiables était plus solide que jamais. La prémonition de Levine selon laquelle l’album pourrait être le dernier du groupe s’est avérée très fausse. En fait, les choses devenaient intéressantes…

