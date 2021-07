Comment le troisième album éponyme de Sublime a remporté le triomphe et la tragédie

Malheureusement, nous ne saurons jamais quels pionniers du ska-punk Sublime aurait pu atteindre. Pleine de joie, d’anarchie et de démons, l’histoire des montagnes russes du groupe est légendaire, mais la mort prématurée du leader Bradley Nowell, deux mois seulement avant la sortie du troisième album éponyme de Sublime, les a empêchés de récolter les bénéfices de l’un des plus grands albums de ska-punk.

Écoutez l’édition du 25e anniversaire du troisième album éponyme de Sublime.

La mort de Nowell, à seulement 28 ans, a brutalement tronqué huit années solides de cotisations, qui ont commencé lorsque les copains d’enfance Floyd “Bud” Gaugh (batterie) et Eric Wilson (basse) ont commencé à jouer ensemble dans leur tenue de lycée de Long Beach The Juice Bros : un groupe formateur qui comprenait également le futur manager de Sublime, Michael Happoldt.

Élargir leurs horizons

À ce stade, les jeunes Californiens étaient exclusivement des fans de punk, mais lorsqu’ils se sont liés d’amitié avec le guitariste/chanteur Nowell, leurs horizons se sont considérablement élargis. Jeune musicien aux goûts catholiques, Nowell a fait découvrir à ses nouveaux amis le reggae, le ska et le hip-hop, qui seraient bientôt détectables dans l’ADN de leur trio nouvellement formé, Sublime, lorsqu’ils ont foulé les planches pour la première fois au cours de l’été. de 1988.

Semblable à des contemporains californiens comme Piments forts rouges et l’envol Sans doute, Sublime s’est attaché à créer un son original en croisant les styles musicaux qu’ils aimaient. Cependant, leur ska-punk rauque avait initialement un attrait sélectif et leur fanbase naissante n’a grandi au-delà du sud de la Californie qu’après la sortie de leur premier album, 40oz To Freedom, via la propre empreinte de Skunk Records de Nowell en 1992.

Un hit de sommeil, 40oz To Freedom est resté un phénomène underground jusqu’à ce que la station rock de LA KROQ reprenne son morceau clé, “Date Rape”, ce qui a conduit Sublime à conclure un accord avec la filiale de MCA Gasoline Alley et à sortir un deuxième effort complet, Robbin ‘ Le Capot, en 1994. Lo-fi et expérimental dans sa conception, l’album a raté les charts, mais les tournées constantes du groupe ont néanmoins assuré que leur profil continuait à augmenter.

« Un genre et un son qui leur sont totalement propres »

Le trio de Long Beach s’est rendu à Willie Nelson‘s à Austin, Texas, au début de 1996 pour enregistrer leur troisième album éponyme avec les producteurs David Kahne et Paul Leary de Butthole Surfers aux commandes. Avec leur prédilection pour la fête débordant dans le studio, les sessions étaient volatiles et anarchiques, mais alors que la bougie était bel et bien brûlée aux deux extrémités du processus, le disque avec lequel ils sont sortis a été exécuté sans crainte et débordait d’une énergie folle.

Prouvant que le talent emprunte mais que le génie vole, Sublime a démontré que Nowell et ses collègues avaient développé un don semblable à une pie pour créer quelque chose qui leur est propre à partir des meilleures sources. Le chantant « What I Got » et le doux « Doin’ Time » ont navigué dangereusement près du vent en cooptant des mélodies clairement issues de Les Beatles« Lady Madonna » et le célèbre « Summertime » de George Gershwin, respectivement. Cependant, les deux morceaux étaient toujours marqués par l’excellence non-conformiste à leurs propres conditions, tout comme “Garden Grove”, “Pawn Shop” et “Wrong Way”, qui déployaient des rythmes et des échantillons stratégiques, les fusionnant avec des éléments de punk, de ska et les plus lourds. Dub jamaïcain avec un talent évoquant Beastie Boys‘ La boutique de Paul.

« Un groupe avec de grandes promesses – et la confiance nécessaire pour réussir »

Malheureusement, alors que toutes les personnes concernées savaient qu’elles étaient sur quelque chose de bien, elles n’ont jamais eu la chance de profiter du butin. L’album étant en boîte et dont la sortie est prévue le 30 juillet 1996, le groupe reprend la route, mais après un concert à Petaluma, en Californie, le 24 mai, Bradley Nowell meurt d’une overdose à l’âge de 28 ans.

Naturellement dévastés par la mort de leur ami, Gaugh et Wilson ont rapidement mis fin au groupe. Alors que cela signifiait que MCA devait promouvoir Sublime sans un groupe pour le soutenir, le disque a simplement pris une vie propre.

Les critiques de Rolling Stone (« l’étoffe d’un groupe avec de grandes promesses et la confiance nécessaire pour y arriver – si seulement cela était possible ») et Spin (« un travail confiant d’un artiste qui vient de s’épanouir ») ont noté que le album dégageait un attrait général. Cela s’est rapidement avéré exact lorsque le premier single “What I Got” a dominé le palmarès du rock moderne de Billboard, après quoi Sublime a atteint la 13e place sur le Billboard 200 et a continué à se vendre – pour finalement devenir quintuple platine aux États-Unis à la fin de 1999.

Malgré la tragédie personnelle entourant sa création, le troisième album éponyme de Sublime a pris de l’ampleur depuis. Régulièrement cité comme une pierre de touche du rock alternatif des années 90, il reste un album de catalogue populaire et a été réédité à plusieurs reprises. Plus récemment, l’un des fans les plus en vue du groupe, Lana del Rey, publié une reprise acclamée de ‘Doin’ Time’. Ses réflexions sur la chanson font écho aux raisons pour lesquelles les fans recherchent toujours le groupe aujourd’hui :

“Il ne se passe pas un jour sans que je n’écoute au moins une chanson de Sublime”, a-t-elle déclaré. “Ils ont incarné l’ambiance SoCal et ont fait un genre et un son totalement à eux.”

