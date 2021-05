Comment le trophée de Tottenham se compare à celui de ses rivaux depuis les débuts de Harry Kane en 2012 ⋆ .

Harry Kane aurait dit à Tottenham qu’il voulait quitter le club cet été.

Alors que le club reste silencieux sur toute suggestion que son talisman cherche à déménager, le désir de contester l’argenterie est susceptible d’être au cœur d’une telle décision.

Kane n’a pas encore remporté d’argenterie majeure dans sa carrière et ici, l’agence de presse PA compare le trophée de Tottenham à celui de ses rivaux depuis que le joueur de 27 ans a fait ses débuts en Premier League en 2012.

Manchester City – 13

Manchester City de Pep Guardiola a remporté la Coupe de la Ligue au cours des quatre saisons précédentes (Mike Egerton / PA)

Côté forme du football anglais au cours de la dernière décennie, Manchester City a remporté quatre titres de Premier League depuis que Kane a joué pour la première fois dans la compétition.

Ajoutez à cela un succès en FA Cup et une belle série de six victoires en Coupe de la Ligue et City est difficile à égaler.

Ils ont également ajouté deux Community Shields à leur armoire à trophées et Pep Guardiola sera impatient de ramener la Ligue des champions pour la première fois lorsqu’ils affronteront Chelsea lors de la finale de cette saison le 29 mai.

Arsenal – 7

Le capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a marqué deux fois alors que les Gunners remportaient la FA Cup pour une 14e fois record (Adam Davy / PA)

Les rivaux de Tottenham au nord de Londres figurent étonnamment en tête de la liste des récents vainqueurs de trophées.

Ils ont remporté la FA Cup quatre fois ces dernières années et sont le club le plus titré de l’histoire de la célèbre compétition – en soulevant le trophée à 14 reprises sans précédent.

Les Gunners ont suivi trois de ces quatre victoires les plus récentes en remportant le Community Shield, mais ont subi une défaite finale de la Ligue Europa contre Chelsea en 2019.

Chelsea – 6

Eden Hazard a frappé un doublé lors de son dernier match pour Chelsea alors qu’ils battaient Arsenal lors de la finale de la Ligue Europa 2019 (Bradley Collyer / PA)

Les Blues ont peut-être eu plus de managers que n’importe quel autre club de cette liste, mais ils ont régulièrement remporté des trophées.

Deux titres de Premier League, deux victoires en Ligue Europa et des victoires en FA Cup et en finale de Coupe de la Ligue ont maintenu Chelsea parmi l’élite.

Ils ont perdu les deux dernières finales de la FA Cup – contre Arsenal et Leicester – mais peuvent remporter un deuxième titre en Ligue des champions de leur histoire s’ils battent City à Porto.

Manchester United – 6

Jesse Lingard a marqué alors que Manchester United venait de l’arrière pour battre Crystal Palace lors de la finale de la FA Cup 2016 (Mike Egerton / PA)

Autrefois la force dominante de la Premier League, United n’a dépassé la division qu’une seule fois depuis les débuts de Kane.

C’était lors de la dernière saison de Sir Alex Ferguson et depuis lors, les victoires de trophées sont devenues plus sporadiques avec Louis Van Gaal livrant la FA Cup en 2016.

L’histoire continue

Il a été remplacé par Jose Mourinho, qui remporterait la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa, tandis que quelques victoires du Community Shield constituent les autres succès récents de United.

Liverpool – 4

Jordan Henderson a été le premier capitaine de Liverpool à remporter le titre de champion en 30 ans (Paul Ellis / PA)

Liverpool de Jurgen Klopp a connu deux saisons magnifiques avant la campagne en cours alors qu’ils ont époustouflé la concurrence ici et à l’étranger.

Un succès en Ligue des champions, avec une victoire sur les Spurs en finale 2019, a été suivi d’un premier titre en Premier League l’année dernière.

Les Reds ont également remporté la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs et seront parmi les favoris pour se battre pour l’argenterie la saison prochaine.

Leicester – 2

Leicester a battu Chelsea samedi pour remporter sa toute première FA Cup (Matthew Childs / PA)

Championne de Premier League de choc en 2016, Leicester a été poussé en grande partie par les Spurs, qui ont ensuite chuté pour terminer loin troisième.

Les Foxes venaient juste de survivre à la relégation de la campagne précédente avant que Claudio Ranieri ne les guide vers un succès au titre 5000/1.

Une première FA Cup de l’histoire du club a été remportée samedi en battant Chelsea 1-0 à Wembley grâce à une belle frappe de Youri Tielemans.

Tottenham – 0

Kane n’a pas pu mettre la main sur la Ligue des champions après la défaite de Tottenham contre Liverpool en finale 2019 (Martin Rickett / PA)

Tottenham a subi une défaite en trois finales depuis que Kane a fait irruption dans la première équipe.

Les défaites en Coupe de la Ligue contre Chelsea en 2015 et Manchester City cette saison auraient beaucoup fait mal, mais la défaite en Ligue des champions contre Liverpool pourrait être considérée comme celle qui a vraiment échappé aux Spurs.

Kane a peut-être deux bottes d’or de Premier League et une de la Coupe du monde à son actif, mais il peut être pardonné de penser que la gloire de l’équipe peut être trouvée ailleurs.