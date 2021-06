Comment le vaccin a changé le barman, selon un barman

Better Days est un bar de plongée modeste avec une table de billard et un petit pli d’arrière-cour au cœur d’Austin, au Texas. Comme de nombreux points d’eau dans l’État, Better Days a reçu le feu vert pour rouvrir en mai dernier, bien avant que de nombreux clients ne soient même sur le point de se faire vacciner. C’est pourquoi le barman de 32 ans, Isaac French, a eu l’impression d’entrer dans la ligne de mire lorsqu’il est retourné au travail.

Bien sûr, il a appliqué toutes les règles et réglementations de Covid-19 du mieux qu’il a pu, mais la conduite procédurale a tendance à disparaître à l’arrière-plan une fois que les deuxième et troisième tournées de boissons circulent dans une foule. Les masques se détachent, les compagnons de table se blottissent les uns contre les autres, et pendant une grande partie de son temps en tant que barman pandémique, les Français s’attendaient à tomber malades. Mais après avoir été sans travail pendant des mois, cette inévitabilité apparente était préférable à rester sans le sou.

Dans de nombreuses régions du pays, alors que les vaccins deviennent de plus en plus disponibles, les Américains commencent tout juste à s’habituer à se remettre à jouer dans les bars. New York a autorisé la réouverture des bars et des restaurants à pleine capacité le 19 mai et a finalement levé le couvre-feu de minuit le 31 mai.

Mais dans d’autres États comme le Texas, le Tennessee et la Floride, ces restrictions n’ont jamais été aussi strictes. Cela signifie que quelqu’un comme French avait beaucoup d’expérience à servir des boissons pendant les mois les plus sombres de la pandémie. Nous avons parlé de l’anxiété qu’il ressentait après avoir reçu l’appel pour retourner au travail, de ce que c’est que de chasser les anti-masques et de la façon dont l’ambiance de la vie nocturne change à Austin maintenant que lui et beaucoup de ses clients sont vaccinés.

Quel souvenir gardez-vous de votre dernier quart de travail avant la pandémie?

Mon dernier quart de travail était un mercredi. Je me souviens que tout le monde parlait de Covid au bar. Nous nous demandions : « un arrêt va-t-il se produire ? » Beaucoup d’entre nous se sont dit : « Ouais, bien sûr, peu importe. » Je pensais que ça pouvait arriver, mais à l’époque je me disais : « Peu importe, c’est occupé. Je ferai face à un arrêt quand cela arrivera. Effectivement, deux jours plus tard, la fermeture est tombée.

Qu’avez-vous entendu de la direction? Comment comptiez-vous garder l’argent à venir ?

J’étais assez stressé. C’est un petit bar de plongée, appartenant à deux propriétaires et à leurs femmes. J’étais comme, “Oh, ce n’est pas bon.” Vous vous parlez d’une pause de deux semaines, ou peut-être d’un mois. Les gérants sont stressés, car les bars ne ferment jamais. Cela n’arrive jamais. J’étais comme: “Nous allons le découvrir, tout ira bien.”

Mais je pensais qu’il y avait 60 à 70 % de chances qu’il ferme définitivement pendant la pandémie.

Quand avez-vous rouvert pendant la pandémie? Quand avez-vous été autorisé à reprendre le travail ?

C’était au début de l’été, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Nous sommes une très petite équipe. C’est juste moi, mon patron et un autre barman. Nous en avons profité pour nettoyer les lieux, et nous avons fait des campagnes de dons en ligne sur Facebook. Mais nous avons attendu un bon moment, environ deux semaines, après avoir été autorisés à rouvrir avant nous. Mais finalement, mon patron m’a dit : « Hé, nous devons nous ouvrir. » J’étais comme, “C’est bien, faisons-le.”

Vous aviez vécu une pandémie pendant un certain temps à ce moment-là. Ça devait être assez fou de servir des boissons à l’intérieur.

J’étais très nerveux. Je prends toujours le Covid très au sérieux. Mes patrons aussi. Nous nous sommes dit : « Que pouvons-nous faire ? » Nous avons décidé d’être très stricts. Et c’est dur. Parfois, c’est juste moi au bar. Nous n’avons pas de portier. Évidemment, je ne voulais pas tomber malade, et bien sûr, l’un de nos barmans a ramené Covid la troisième semaine. Nous avons donc dû fermer à nouveau pendant deux semaines. Je ne l’ai jamais eu, et je suis double-vaxxed maintenant.

Dans quelle mesure les gens vont-ils toujours dans les bars pendant la chaleur de la pandémie en prenant Covid-19 ? Lancent-ils la prudence au vent?

Je dirais que c’est moitié-moitié. Mes habitués qui sont venus étaient super prudents. Ils entrent, ils sont contents que nous soyons rouverts et qu’ils puissent nous soutenir, ils portent des masques et suivent toutes les procédures. Et puis, bien sûr, il y a l’autre côté : les gens qui ne comprennent pas que peu importe ce que dit l’État, c’est notre affaire et nous pouvons leur dire quoi faire.

Vous avez beaucoup d’arguments comme ça, mais l’une des mauvaises choses à propos de la gestion d’un bar est qu’une fois que les gens se saoulent, les gens cessent de s’en soucier et c’est beaucoup plus difficile à contrôler. Au bout d’un moment, je gère tellement de choses différentes que je ne peux pas tout garder. Vous devenez désensibilisé.

Quelle est la première règle qui commence à disparaître lorsque vous atteignez le deuxième ou le troisième tour ?

Absolument les masques. Les gens veulent s’asseoir au bar. À l’époque, nous avions trois places au bar pour la distanciation sociale. Puis ils se saoulent et commencent à se promener, et maintenant personne ne porte de masque.

Vous attendiez-vous à finir par attraper le Covid-19 ?

100 pourcent. C’est arrivé au point où j’avais zéro dollar sur mon compte bancaire. Je me disais: «Je dois soit obtenir Covid et obtenir cet argent, soit être fauché.» J’étais extrêmement contrarié par le leadership du gouvernement. Nous sommes censés être des travailleurs essentiels, et ils nous traitent comme si nous n’étions pas du tout essentiels.

Les gens se font vacciner. Comment cela a-t-il affecté l’ambiance au bar ?

Il a été plus occupé, mais mon bar est comme Cheers. J’ai les mêmes habitués tous les jours. Je les vois à chaque fois que je vais au travail. J’y ai ma solide famille. Ils sont toujours cool. Cela ne fait que bizarre quand de nouvelles personnes se présentent.

Nous appliquons toujours les masques, et des gens m’ont crié dessus pour cela et ont simplement quitté le bar. C’est marrant. Beaucoup de gens qui étaient anti-vaccins se disent maintenant : « Eh bien, j’ai le vaccin. » Et vous dites simplement : « Non, ce n’est pas le cas. » J’ai dû chasser les anti-masques. Il y aurait des gens qui essaieraient de nous combattre parfois. Je me dis : « Tu es si fou ? Allez juste au bar là-bas ! C’est une autre chose que vous vous préparez avant votre quart de travail : combien d’anti-maskers vais-je devoir gérer ? Je suis bon avec les gens agressifs. Je peux les tuer avec gentillesse. Je dis : « Hé, ce ne sont pas mes règles, j’essaie juste de gagner un dollar », et ils se calmeront. Mais certains d’entre eux ne le font pas !

Qu’avez-vous ressenti après la vaccination, quand vous saviez que vous pouviez aller travailler sans craindre de tomber malade ?

Cela me soulageait. Chaque fois que je sortais, même à l’épicerie, je devenais nerveux. Et quand vous rassemblez des gens ivres qui vous crient au visage, vous devenez plus nerveux. C’est beaucoup moins un fardeau pour moi maintenant.

Dans quelle mesure avez-vous hâte de laisser tomber le mandat du masque, dans un monde vraiment post-Covid, où vous pouvez simplement refaire votre travail normalement ?

Cela fera du bien. J’en ai marre de faire ce babysitting supplémentaire. Si vous êtes barman, vous faites du babysitting. C’est ce que vous faites. Mais avec toutes ces restrictions, c’est bien plus que ce à quoi vous êtes habitué. Je suis prêt à revenir à la normale, et à ce que quelqu’un me raconte sa vie au bar, sans se soucier d’attraper le Covid.