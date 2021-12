Comment le vélo MYX II se compare à Peloton : un examen honnête

Outre le prix inférieur, qu’est-ce qui m’a fait aimer davantage le MYX II que le Peloton ? Il y a beaucoup de raisons, mais je vais en souligner quelques-unes.

Il y a quelque chose dans la sensation générale du vélo MYX II qui est plus personnel. L’écran pivotant facilite les entraînements hors vélo, ce qui était l’un des problèmes que j’avais avec le Peloton. J’essayais de faire des burpees ou d’autres mouvements d’entraînement et je trébuchais sur le vélo dans le processus. De plus, le MYX II offre des réglages de hauteur et de profondeur du guidon et un plus grand diamètre de pédale – toutes choses qui font la différence pour quelqu’un comme moi qui est sur le côté le plus court. De plus, le vélo est disponible en blanc et noir pour s’agencer à l’intérieur de votre salle de sport à domicile, de votre placard ou de votre coin de maison dédié au fitness.

Mais, à mon avis, la caractéristique la plus intéressante est qu’il y a des commandes de volume séparées pour l’entraîneur et la musique, que le Peloton n’a pas. Certains jours, vous voulez avoir l’impression d’être dans un camp d’entraînement et que votre instructeur soit votre oreille pour vous dire que vous vous débrouillez bien ou pour augmenter la résistance ; mais parfois, vous voulez vous perdre dans la liste de lecture et vous concentrer moins sur les commandes du formateur.

Bien que certains des instructeurs Peloton me manquent, je tombe amoureux de la gamme d’entraîneurs de MYXfitness. Ils sont amusants, encourageants et savent comment vous aider à transpirer de manière engageante. De plus, les cours sont disponibles en streaming sur une application, vous pouvez donc faire des séances de marche, de course et de Pilates dirigées par un entraîneur lors de vos déplacements.

Je pourrais continuer encore et encore sur toutes les autres façons dont le vélo MYX II sort du parc dans l’arène de fitness, mais je vous laisse faire vos propres recherches. En fin de compte, la façon dont vous transpirez dépend de vous. Mais à quelques jours de 2022, je vous suggère de vous offrir le MYX Bike II parce que ces abdos et ces jambes toniques ne vont pas se produire tout seuls !