Comment le vétérinaire vocal Adam Levine a répondu lorsqu’on lui a demandé s’il jouerait le mariage de Gwen Stefani et Blake Shelton

Il peut sembler étrange qu’Adam Levine nomme le juge d’American Idol Luke Bryan, mais le chanteur country est connu pour être un bon ami de Blake Shelton. C’est peut-être parce que Shelton n’a pas eu à écouter Bryan sur The Voice pendant plusieurs saisons qu’il aurait la chance de chanter au mariage, bien que nous ne sachions pas qui chantera ou ne chantera pas à cet événement dans les deux cas. . Peut-être que Gwen Stefani et Shelton organiseront des auditions à l’aveugle et laisseront finalement l’Amérique décider qui le fera? Ce serait la possibilité la plus excitante, je crois, mais aussi la moins probable sans aucun doute.