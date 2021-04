Comment le Web 3.0, la dématérialisation de la consommation va-t-il changer de mode? – WWD

LONDRES – Pour le consommateur moyen, utiliser la crypto-monnaie pour acheter un article de mode numérique qui vivra exclusivement sur un écran semble être un scénario hors de portée – pour le moment.

Cela peut même sembler un peu ridicule pour ceux qui n’obtiennent toujours pas ce qu’est la crypto-monnaie – ou la technologie blockchain qui la permet -. Mais acheter des articles de mode et de haute joaillerie en ligne, sans voir ni essayer le produit, semblait tout aussi exagéré il y a dix ans et maintenant le commerce électronique est devenu une méthode de consommation courante.

Tout comme le commerce électronique, la tendance à l’achat et à la possession virtuels gagne du terrain.

Marjorie Hernandez, cofondatrice du réseau blockchain Lukso, estime que «la dématérialisation de la consommation est une réalité». L’année dernière, Lukso a levé 18 millions de dollars de financement, et Hernandez pense que le réseau, qui est spécifiquement orienté vers les entreprises de mode et de style de vie, peut transformer la dynamique de pouvoir de l’industrie.

Lukso, a-t-elle déclaré, peut utiliser la technologie de la blockchain pour aider à authentifier les produits réels et numériques, stocker plusieurs couches de données et donner aux marques et aux individus la possibilité de posséder leurs données.

Ses capacités ont déjà convaincu Eric Pfrunder, l’ancien directeur de l’image de Chanel, que la blockchain fera partie intégrante de l’avenir de la mode.

Pfrunder a rejoint le conseil consultatif de la start-up et travaille avec l’équipe de Lukso pour enregistrer les archives photographiques de Karl Lagerfeld dont il a hérité lors du décès du créateur, en utilisant la technologie blockchain.

«Cela implique d’enregistrer toutes les photographies, de stocker toutes les données, tous les détails des séances photos dont M. Pfrunder se souvient, les anecdotes. Lorsque nous enregistrons une image sur la blockchain, cela crée une identité pour chaque image, et tout d’un coup chacune de ces identités sont des programmes informatiques qui peuvent stocker toutes sortes d’informations. Ces données sont alors incorruptibles, elles seront là pour toujours car les réseaux blockchain sont très résistants », a déclaré Hernandez.

Elle pense que la technologie blockchain offre une grande opportunité de narration et la possibilité de capturer les souvenirs et les histoires attachées à chaque image que seul Pfrunder connaît et qui autrement serait perdue.

«Nous prenons le travail de l’un des esprits les plus prolifiques des 100 dernières années, Karl Lagerfeld, et son collaborateur numéro un et créons un disque immuable sur la blockchain. Cela permettra à M. Pfrunder de vendre aux enchères certaines pièces à l’avenir, ou de les envoyer dans des musées. La belle chose est que nous pouvons continuer à enregistrer toutes les données du futur, aussi », a déclaré Hernandez, ajoutant que le vote de confiance de Pfrunder dans le projet est un signe clair que les mondes de la mode et de la technologie sont sur le point de se rapprocher de beaucoup.

«Si quelqu’un avait dit il y a 10 ans que le directeur de l’image de Chanel serait impliqué dans un projet de cryptographie, les gens auraient pensé que c’était impossible et fou. Mais ce qui se passe actuellement, c’est que nous arrivons lentement au point où la valeur de la position cryptographique devient plus claire et où la technologie devient plus accessible. Ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que nous ayons le type d’outils qui permettront aux gens de faire des transactions, sans même penser à ce qu’est la blockchain », a-t-elle ajouté, comparant le développement de ce type de technologie à l’arrivée d’Internet dans le monde. Années 90.

De la même manière que la blockchain peut être utilisée pour stocker les données d’une photographie, elle peut également stocker des données qui aideront à authentifier un sac à main de luxe, qu’il soit réel ou numérique. Une fois les produits enregistrés sur le réseau blockchain, les utilisateurs pourront échanger leurs différents actifs.

«Vous pouvez échanger une photo de Karl Lagerfeld contre un sac à main Chanel ou des baskets Off-White contre votre robe de mode numérique. C’est une expérience produit complètement différente, mais tout d’un coup ils sont échangeables les uns contre les autres parce qu’ils parlent la même langue, ils existent dans la même devise. Cela peut créer un nouveau marché dans lequel davantage de femmes peuvent s’engager. Les marchés commerciaux ont été très dominés par les hommes à ce jour et nous pensons que ce sera une porte d’entrée pour inciter davantage de femmes à s’engager dans ce type d’activités économiques », a déclaré Hernandez.

L’appétit pour ces transactions est déjà visible et la pandémie n’a fait que la rendre plus forte. Selon Hernandez, avoir moins d’occasions de porter des vêtements réels signifie que les gens s’habituent à créer des vies numériques et des personnages «pour rester sains d’esprit» et se divertir.

Les industries créatives – que ce soit la mode, l’art ou le design – jouent un rôle clé dans l’embellissement de ces vies numériques. Le mois dernier, Christie’s a vendu un collage numérique pour 69,4 millions de dollars lors de sa première vente aux enchères proposant uniquement des œuvres d’art numériques. Du jour au lendemain, l’artiste derrière l’œuvre, nommé Beeple, est devenu «l’un des trois artistes vivants les plus précieux», selon la maison de vente aux enchères.

Lukso travaille également au lancement d’un portefeuille numérique avec garde-robe qui permettra aux utilisateurs de stocker tous leurs actifs numériques dans un seul espace sécurisé.

Hernandez prépare également le lancement d’un marché de la mode numérique, baptisé The Dematerialized, qui vise à ouvrir l’arène de la mode numérique au consommateur de mode régulier et à rendre les transactions aussi transparentes que possible. La plate-forme – qui est en version bêta – acceptera toutes les devises, pas seulement la crypto-monnaie, et se concentre sur le développement du type d’expérience d’achat que les consommateurs de luxe attendent.

Une fois qu’ils ont effectué un achat, les consommateurs peuvent collecter les articles et habiller des avatars pendant le jeu. À l’avenir, les gens pourront également porter ces articles sur des versions numérisées d’eux-mêmes – une technologie que Lukso et d’autres développeurs, y compris Snapchat, explorent.

«Nous avons besoin de la blockchain pour garantir la propriété légale des biens numériques, mais le problème avec la possession de produits blockchain est que vous devez être un peu geek: vous devez avoir un peu de crypto pour payer, vous devez savoir comment gérer les portefeuilles ; il y a une petite barrière là-bas. Chez The Dematerialized, nous nous sommes concentrés sur l’élimination de ces barrières et l’acceptation de tout type de paiement », a déclaré Hernandez, convaincu que les consommateurs de mode suivront les traces des joueurs et des natifs de la crypto-monnaie.

Pour tester les eaux, Hernandez a ouvert The Dematerialized à un public lors d’une conférence Crypto Fashion Week. Elle a déclaré que 30 000 personnes se sont rassemblées sur le site et que 1 000 pulls numériques ont été épuisés en 24 heures. La majorité des consommateurs impliquaient des membres de la communauté crypto et des joueurs, mais 30% étaient des consommateurs de mode payant avec des devises ordinaires.

Les conversions rapides des consommateurs réguliers signifient que les marques doivent commencer à y prêter attention. Une fois The Dematerialized lancé, l’objectif ultime est de commencer à intégrer les marques sur le marché, de les accompagner dans le processus de transformation de leurs conceptions réelles en conceptions numériques 3D et de les transformer en fabricants numériques.

On pourrait facilement imaginer que les designers des meilleurs ateliers parisiens se grattent la tête au simple son de la fabrication numérique, mais il y a eu quelques premiers à adopter cette technologie.

Christian Louboutin et Balenciaga ont lancé de nouvelles collections via des applications de jeux; Gucci a lancé le mois dernier des baskets numériques à 12 $ avec l’application fashion tech Wanna; Harris Reed a mélangé des looks physiques et numériques pour sa collection de diplômes de Central Saint Martins, et Edeline Lee, basée à Londres, vient de déposer des versions numérisées de certains de ses looks automne 2021 sur OpenSea, une place de marché spécialisée dans les «objets numériques rares. «

« COVID-19 nous a obligés à montrer entièrement numériquement la saison dernière, donc je l’ai vu comme une occasion parfaite d’expérimenter les possibilités conceptuelles d’un défilé de mode », a déclaré Lee.

«L’espace numérique est un terrain vaste et ouvert où les règles du jeu sont encore organisées et optimisées, et des communautés se forment encore – certaines personnes le comparent au Far West. Je pense que cela a le potentiel d’influencer tout dans nos vies, en particulier la mode », a ajouté le créateur.

Elle a donné un exemple: «Les gens vont en ligne pour trouver leur identité ces jours-ci, comme je suis entré dans un magasin vintage pour trouver la robe parfaite qui représenterait qui je suis, à l’adolescence. La mode se déplacera naturellement dans cet espace », a déclaré Lee, ajoutant qu’elle était impressionnée par l’ouverture de la communauté NFT (non-fongible token) et son objectif de façonner un nouveau modèle de consommation plus responsable.

Dans le cas de Lee, chaque look est horodaté et authentifié sur la blockchain, le produit étant réparti entre toute l’équipe qui a produit le projet, y compris les redevances sur les ventes secondaires. Compte tenu de l’élément numérique, les quantités ne sont plus un problème, pas plus que l’impact environnemental.

Hernandez estime que «cela pourrait potentiellement avoir un impact sur la production de biens matériels, de la même manière que YouTube et Instagram ont changé la production de contenu. C’est le même concept d’avoir accès à la technologie qui vous permet d’atteindre un public plus large », a-t-elle déclaré.

«C’est un marché en croissance exponentielle et il y a une réelle intention de construire cette économie. Il s’agit simplement de créer une dynamique et ces expériences d’achat croisées vraiment excitantes », a-t-elle ajouté.