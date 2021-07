Comment l’écart de richesse est devenu un abîme

Ce soir, le légendaire investisseur Louis Navellier et moi-même nous asseyons ensemble pour Le Sommet Tech Supercycle.

Mais avant d'en venir au grand événement, je veux vous donner à tous un dernier aperçu de la puissante tendance d'investissement que nous avons appelée le "Technochasme."

Mais avant d’en venir au grand événement, je veux vous donner à tous un dernier aperçu de la puissante tendance d’investissement que nous avons appelée le “Technochasme.”

Du côté gagnant de ce gouffre, nous trouvons des entreprises et des professions florissantes axées sur la technologie.

De l’autre côté on trouve tout le reste.

Et la pandémie de Covid-19 a creusé un fossé encore plus grand entre ces deux parties pour les éloigner plus qu’elles ne l’ont jamais été.

Souvenez-vous du début de 2020, lorsque le S&P 500 L’indice des logiciels a atteint un nouveau sommet historique, tandis que l’emploi aux États-Unis a chuté d’un sommet historique à un creux de 24 ans. Le tableau ci-dessous raconte l’histoire…

Et la véritable image de l’emploi était encore plus moche que celle ci-dessus. Comme le montre le graphique ci-dessous, le pourcentage de la population active américaine qui était alors employée a chuté à son plus bas niveau depuis au moins 70 ans.

Bien sûr, l’emploi s’est rétabli des profondeurs de la pandémie… et il continuera de se redresser à mesure que des vaccins seront développés et distribués.

Mais de manière générale, Covid-19 nous a montré que quelque 42 millions d’Américains ne possèdent aucun filet de sécurité techno-centrique. Ils ne peuvent pas simplement convertir leur travail de barman, par exemple, en mode télétravail et servir des boissons virtuelles jusqu’à l’heure de la cyber-fermeture.

Une fois que l’épidémie de Covid-19 a frappé, presque toutes les industries ou professions impliquant une interaction humaine directe se sont retrouvées face à un ordre de fermeture… et des revenus nuls.

Pendant ce temps, chaque personne qui pouvait passer à une sorte de mode de vie de travail à domicile l’a fait. De toute évidence, les types d’entreprises et de professions qui peuvent fonctionner à partir d’un bureau à domicile ont tendance à être davantage axés sur la technologie que ceux qui ne le peuvent pas.

Notre économie comportera toujours un large éventail d’entreprises, dont certaines nécessitent une interaction humaine intense et d’autres aucune interaction.

Un restaurant sera toujours un restaurant. Cela ne peut jamais être un jeu vidéo. Un festival de musique sera toujours un festival de musique, jamais une application iPhone.

En d’autres termes, le phénomène Technochasm n’implique pas qu’une profession ou une industrie soit meilleure qu’une autre.

Il met simplement en évidence la vulnérabilité des professions et des industries non technologiques, par rapport à leurs homologues technologiques.

Et la raison pour laquelle tant de « l’argent intelligent » investit dans ces industries basées sur la technologie…

L’avantage technologique

En tant que groupe, les professions et les industries à faible technologie ne sont pas aussi adaptables aux chocs économiques. De plus, ils ne peuvent pas établir et renforcer leurs avantages concurrentiels aussi rapidement ou efficacement que leurs homologues de haute technologie.

Une entreprise low-tech opérant au milieu d’une innovation technologique rapide est comme un être humain nageant en pleine mer.

Peu importe à quel point cet humain est capable de traverser les houles géantes, un bateau de croisière peut le faire mieux… et plus rapidement… et de manière plus sûre – tout en servant également du chardonnay et des sushis.

Les « navires de croisière » de cette métaphore sont les entreprises qui développent de nouvelles technologies ou intègrent efficacement ces technologies dans leurs processus existants.

Mais l’intégration de nouvelles technologies est un travail difficile, surtout si vous êtes une grosse entreprise américaine heureuse qui a connu des décennies de succès. Souvent, les intendants de telles sociétés ne reconnaissent pas les dangers concurrentiels auxquels elles sont confrontées… et, par conséquent, ne parviennent pas à s’adapter assez rapidement pour se sauver.

De nombreuses grandes réussites deviennent plus tard des histoires d’échec tristement célèbres parce qu’elles n’ont pas réussi à innover. Cette liste ignominieuse d’entreprises comprendrait des noms tels que :

Blockbuster Video, le titan des services de location de films à domicile et de jeux vidéo, est l’une des plus spectaculaires – et ironiques – des histoires de réussite à l’échec aux États-Unis. À son apogée en 2004, Blockbuster employait 84 300 personnes dans le monde et exploitait plus de 9 000 magasins.

À peine quatre ans avant ce pic de prospérité, une entreprise en plein essor appelée Netflix Inc. (NASDAQ :NFLX) a proposé de se vendre à Blockbuster pour 50 millions de dollars. Mais le PDG de Blockbuster de l’époque, John Antioco, a qualifié Netflix de “très petite entreprise de niche” et a rejeté l’offre.

Deux décennies plus tard, Blockbuster est une étude de cas éteinte d’une école B sur l’orgueil des entreprises et la myopie managériale. Netflix est un mastodonte de plus de 230 milliards de dollars.

Depuis la disparition de Blockbuster en 2010, le paysage de la vente au détail est devenu encore plus dangereux pour les détaillants traditionnels. Rien qu’en 2019, la société immobilière Groupe CoStar estime que 10 000 magasins de détail ont fermé. Un record de 12 200 clôturés en 2020, selon CoStar.

Et le nombre de fermetures de magasins continue de croître de jour en jour. Banque d’investissement UBS estime que les détaillants fermeront 75 000 autres magasins physiques aux États-Unis d’ici 2026.

Pourtant, même si des milliers de détaillants américains poussent des marguerites, quelques détaillants férus de technologie poussent comme des séquoias.

Et les cours de leurs actions se comportent encore mieux que bon nombre des principales actions technologiques du marché boursier.

Vente au détail de briques et d’octets

Par exemple, même si la pandémie de coronavirus a causé un revers aux opérations de vente au détail physiques de Nike Inc. (NYSE :NKE), Lowe’s Cos. Inc. (NYSE :FAIBLE) et Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ :LULU), les actions des trois détaillants se négocient maintenant à des niveaux records ou presque.

C’est parce que chacune de ces sociétés a développé des canaux de vente directs aux consommateurs (DTC) robustes qui ont généré de fortes ventes pendant le pire de la crise de Covid-19.

La division DTC de Nike, Nike Direct, a produit un tiers des ventes mondiales de l’entreprise en 2020. Et Nike prévoit d’augmenter les ventes DTC d’au moins 50 % au cours des deux prochaines années. Son action a grimpé de 88 % au cours des deux dernières années et a atteint un nouveau record historique il y a quelques jours à peine.

Lowe’s est une autre réussite de la DTC. Bien que l’entreprise ait été en retard dans le développement d’un canal DTC solide, ce canal est maintenant florissant et contribue à un pourcentage en croissance rapide des ventes globales de l’entreprise.

L’action Lowe’s a augmenté de 91% au cours des 24 derniers mois.

Lululemon est peut-être l’enfant vedette du savoir-faire de DTC. C’était l’un des premiers grands détaillants à mettre l’accent sur les ventes en ligne en conjonction avec un réseau de magasins physiques. La société a créé des ventes DTC dynamiques et récolte les fruits de cette stratégie tournée vers l’avenir.

Les ventes de DTC représentent plus d’un quart du chiffre d’affaires de l’entreprise et plus d’un tiers de ses revenus d’exploitation. Son action a augmenté de 110% au cours des deux dernières années et se négocie actuellement près d’un nouveau record historique.

Vous voyez, quelle que soit la “vieille école” d’une industrie, les entreprises de cette industrie peuvent toujours se mettre du côté des gagnants du Technochasm, simplement en appliquant la technologie intelligemment. Le géant minier du cuivre Freeport-McMoRan Inc. (NYSE :FCX) n’est qu’un exemple.

Aucune industrie n’est plus à l’ancienne que l’extraction du cuivre. Et pourtant, Freeport-McMoRan a développé un processus sophistiqué d’intelligence artificielle (IA), ou « apprentissage automatique », dans sa mine de cuivre de Bagdad en Arizona.

Ce modèle d’apprentissage automatique utilise les données des capteurs autour de la mine pour « adapter » la méthode de traitement du minerai à chacun des sept types distincts de minerai provenant de la mine de Bagdad.

Cette innovation a été « un succès remarquable », a déclaré le PDG de Freeport, Richard Adkerson. L’entreprise envisage donc maintenant de déployer cette nouvelle technologie dans toutes ses opérations dans les Amériques.

Ce faisant, Freeport prévoit d’augmenter sa production annuelle de cuivre de 5 %. Ce nombre peut ne pas sembler significatif, mais dans une industrie où quelques centimes par livre dans la variation des prix du cuivre peuvent faire la différence entre les profits et les pertes, 5 % est un grand nombre.

La nouvelle technologie d’IA de Freeport n’a pas pu protéger son stock de la chute des prix du cuivre déclenchée par Covid. Mais cette nouvelle technologie aidera l’entreprise à maintenir son avantage concurrentiel en tant que l’un des producteurs de cuivre les moins chers au monde.

L’action a grimpé de près de 160 % au cours des 12 derniers mois.

Nous constatons à quel point les prouesses technologiques sont devenues essentielles pour la plupart des entreprises. Le Technochasm gagne en force et, à mesure qu’il balaie l’économie mondiale, il continuera de récompenser les entreprises à la pointe de la technologie.

Et cela provoquera la destruction de ceux qui tardent à s’adapter.

C'est pourquoi Louis et moi avons concocté ce soir gratuit Sommet Tech Supercycle… pour mettre en évidence un groupe sélectionné de petites entreprises technologiques à croissance rapide avec un potentiel de croissance exceptionnel.

L’une des choses les plus importantes dont vous devez vous souvenir est que les perturbations surviennent presque toujours de l’extérieur. Ce sont rarement les grandes entreprises bien établies qui perturbent des secteurs entiers et enrichissent les gens en très peu de temps.

C’est pourquoi nous présentons de petites entreprises perturbatrices qui opèrent dans une variété d’industries.

Salutations,

Salutations,

Eric Fry

PS MAINTENANT OUVERT : Inscrivez-vous au Sommet Tech Supercycle 2021

Plus tard dans la journée, Louis Navellier et Eric Fry doivent clôturer les inscriptions à leur tout premier 2021 Sommet Tech Supercycle. CE SOIR, à 19 h HE, ils vont révéler comment vous pourriez gagner au moins 100 000 $ au cours des 12 prochains mois alors qu’un nouveau supercycle démarre.

Réservez votre place en cliquant ici.

