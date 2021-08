Comment l’échec de Biden en Afghanistan pourrait laisser Trump revenir à la Maison Blanche | Monde | Nouvelles

in

Cela est comparé à 20% affirmant que M. Biden avait fait de même.

L’enquête a révélé que 28% des Américains interrogés ont déclaré que M. Biden avait fait un “très mauvais travail” dans la gestion de la guerre, alors que seulement 22% ont dit la même chose à propos de l’ancien président républicain.

M. Trump a toujours un énorme succès dans les États, malgré son interdiction à vie de Twitter, qui a souvent été utilisé comme principale méthode de collecte de soutien – ainsi que la dérision.

Dans sa rhétorique ampoulée habituelle, il a lancé jeudi une attaque virulente contre la stratégie d’évacuation de M. Biden.

Il a déclaré : Publiée sur son site Internet, la déclaration de l’ancien président américain disait : « D’abord, vous faites sortir tous les citoyens américains. Ensuite, vous sortez TOUS les équipements. Ensuite, vous bombardez les bases en miettes, ET PUIS VOUS SORTEZ L’ARMÉE.

“Vous ne le faites pas dans l’ordre inverse comme Biden et nos généraux réveillés l’ont fait.”

Son appel aux masses qui contestent les politiciens et les politiques «éveillés» a été un appel de ralliement clé ces dernières années, et devrait plaire à une base plus large maintenant que M. Biden a montré que ses talents de président ne mentent clairement pas à l’étranger. l’élaboration des politiques.