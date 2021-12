Comment l’économie de Bitcoin et Ethereum façonnent leurs cultures

L’économie d’Ethereum est un contraste intéressant avec le minimalisme monétaire de Bitcoin. Il est important de déclarer, en particulier dans l’environnement inutilement conflictuel d’aujourd’hui, qu’Ethereum ne se préoccupe pas principalement d’économie. Au contraire, Ethereum est avant tout un ordinateur mondial distribué avec sa propre monnaie native. Cependant, on peut l’imaginer comme une sorte de foyer pour la vaste économie des tokens construite dessus : DAO, DeFi, NFT (ou organisations autonomes décentralisées, finance décentralisée et tokens non fongibles, respectivement).

