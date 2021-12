Comment l’économie des créateurs a explosé en 2021

YouTube a toujours fait de son mieux pour capitaliser sur les créateurs et les fidéliser.

Par Ankit Agarwal

Le terme d’économie créatrice date d’une dizaine d’années. Mais ce n’est que récemment que nous avons entendu le terme constamment répété. Un rapport l’estime à 50 millions et inclut toute personne qui utilise les médias sociaux et les plateformes pour monétiser sa base de fans. Le marché des créateurs, un écosystème qui combine l’économie des créateurs, l’industrie du marketing d’influence et toutes les startups historiques, est encore plus important et vaut 104 milliards de dollars.

Cette ruée vers l’or dans l’économie des créateurs a été provoquée par une variété de facteurs, dont le plus important était l’augmentation des outils de monétisation par les réseaux sociaux. Jusqu’à il y a un an, les créateurs gagnaient principalement grâce à des placements de produits et à des publicités payantes. Ils n’avaient pas l’aide ou l’infrastructure pour vivre de leur contenu ou de leurs compétences. Pour être plus précis, les richesses réelles ont été accumulées pour les quelques premiers. Cela change maintenant, menant au créateur

boom économique.

Le changement de géant

Une grande partie de la croissance de l’économie des créateurs est soutenue par l’évolution de la consommation des médias. À quand remonte la dernière fois que l’un d’entre nous a pris le temps de regarder la télévision ordinaire, ou pire encore, un TVC ? Il est évident que les formes traditionnelles de médias et de publicité ont desserré leur emprise sur les consommateurs. Le peu d’adhérence qui restait est tombé après le verrouillage induit par la pandémie.

Les marques ont compris que les consommateurs accordaient une grande importance aux créateurs. Là où ils ont eu du mal à établir une relation avec les clients, l’authenticité et la relativité du contenu des créateurs l’ont fait automatiquement. Cela a rendu les créateurs plus pertinents pour les spécialistes du marketing, portant ainsi l’économie des influenceurs à 13,8 milliards de dollars en 2021.

Ce facteur d’attraction est devenu déterminant dans la croissance rapide de l’économie des créateurs. Il a conféré suffisamment de pouvoir aux créateurs pour exiger plus de compensation et pas seulement des marques. Les réseaux sociaux ont reçu un rappel convaincant que s’ils n’offraient pas de meilleures possibilités de monétisation, les créateurs quitteraient leur plate-forme. Ainsi, ils ont commencé à courtiser les créateurs, ajoutant un autre fil au tissu de l’économie des créateurs en pleine expansion.

Le tissu en expansion

Facebook a annoncé une multitude de fonctionnalités telles que les étoiles, les événements en ligne payants, les abonnements de fans et les publicités in-stream. Le tout dans le but d’aider les créateurs à gagner un revenu adéquat grâce à la plateforme. Il a également en préparation un modèle de partage des revenus, un modèle qui ne prélève pas de réduction sur les revenus gagnés jusqu’en 2023.

Instagram a élargi les paiements directs aux créateurs, avec des badges qui permettent aux téléspectateurs de donner un pourboire aux créateurs pendant les sessions en direct. Puis, en avril de cette année, il a rendu public une suite d’outils tels que des boutiques de créateurs, un programme d’affiliation natif, du contenu sécurisé et des abonnements lors de la première semaine des créateurs.

Twitter a pris ses propres mesures pour obtenir une part de l’économie des créateurs. Début 2021, elle a acquis Revue pour permettre de gagner de l’argent via des newsletters. Par la suite, il a créé Super Follow, une fonctionnalité de tweet payante, et Tip Jar, qui s’appelle maintenant Tips. Ce dernier permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements aux créateurs, dont Twitter ne prend aucune part.

YouTube a toujours fait de son mieux pour capitaliser sur les créateurs et les fidéliser. Il leur a versé 30 milliards de dollars au cours des trois dernières années seulement. Mais même la plate-forme de partage de vidéos a apporté des changements en 2021, dépassant son modèle habituel de partage des revenus. En mai, il a lancé un fonds YouTube Shorts de 100 millions de dollars, leur point de vue sur TikTok et Reels. Jusqu’à présent, les créateurs pouvaient percevoir des paiements via les revenus publicitaires, les messages Super Chat, les Super Stickers, les produits officiels, les souscriptions aux chaînes et les abonnements premium. Avec les Shorts Funds, ils sont récompensés en fonction de leur engagement et de leur audience.

L’émergence des places de marché

Le fil conducteur du tissu croissant de l’économie des créateurs a été la naissance de startups axées sur les créateurs. Sur les quelque 50 millions de créateurs, seuls 4 % tirent un salaire raisonnable de leur contenu. Le reste tombe dans le bourbier de niveau intermédiaire. Ils ont un potentiel incommensurable mais ne savent pas comment tirer parti de leur contenu et tirer le meilleur parti de leur influence.

Cet écart sur le marché des créateurs, où la richesse est concentrée de manière disproportionnée sur le sommet, est comblé par les startups donnant la priorité aux créateurs. Ces applications et plates-formes aident les petits créateurs à développer du contenu, à améliorer leurs compétences, à accroître leur audience, à trouver des collaborations et à étendre leurs sources de revenus au-delà de la publicité, les amenant sur un pied d’égalité.

Le point de bascule

À l’heure actuelle, le pouvoir est finalement passé des plateformes et des marques aux créateurs, leur donnant lentement la liberté d’être indépendants des plateformes, autonomes et authentiques. Maintenant, il ne reste plus qu’à voir où la gravité mène l’économie des créateurs.

L’auteur est fondateur, Do Your Thng

