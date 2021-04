Comment l’économie indienne peut-elle se remettre et se stabiliser face aux défis de la deuxième vague de COVID-19?

Il y a une hausse de l’inflation et une croissance économique plus faible. Image représentative

Par le Dr Hiranmoy Roy et le Dr T Bangar Raju

Les prévisions de croissance du Fonds monétaire international pour l’Inde en 2021 sont de 12,5% contre 8,8% négatifs en 2020 et s’établiront à 6,9% en 2022. Les perspectives de croissance de l’Inde au milieu d’une pandémie de Covid-19 par rapport à la Chine semblent meilleures. Puisqu’il y a plus de mutations au quotidien maintenant et une énorme augmentation du nombre de cas positifs, nous devons avoir une évaluation solide du compromis entre le verrouillage, l’activité économique et les moyens de subsistance. Les activités économiques doivent être rapidement adaptées à la pandémie.

Des mesures de confinement strictes telles que les tests, la vaccination, etc., doivent être accélérées et des progrès plus rapides en matière de vaccination peuvent augmenter les prévisions de croissance. La production de vaccins doit être considérablement accélérée pour fournir un accès de masse et arrêter les contrôles des exportations.

Le facteur le plus inquiétant à l’heure actuelle est la montée de la pauvreté dans le monde et en Inde pour la première fois au cours des 20 dernières années en raison des perturbations causées par la pandémie. Le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté (BPL) est passé à 50 millions en Inde et 95 millions dans le monde. Une tendance de deux décennies de réduction de la pauvreté s’est inversée. Selon les estimations de la Banque mondiale, la pauvreté mondiale devrait atteindre 150 millions d’ici la fin de 2021 en fonction de la contraction économique globale. L’extrême pauvreté, définie comme le fait de vivre avec moins de 1,90 dollar par jour, affectera probablement entre 9,1% et 9,4% de la population mondiale.

Il y a un besoin urgent de verrouillages ciblés et localisés uniquement. Les dépenses de recettes doivent être augmentées en Inde pour cibler les mesures de soutien du revenu, ce qui est extrêmement important maintenant pour maintenir les moyens de subsistance et contenir la pauvreté. Une croissance est attendue dans certains secteurs alors que la pauvreté est une réalité. Selon les prévisions du FMI, le revenu par habitant aura un impact de 9% entre 2020 et 2022.

En Inde, un peu de complaisance en raison de moins de cas positifs à Covid de janvier à mars et de ne pas mettre en évidence au public la propagation des variantes de virus mutants du Royaume-Uni, du Brésil et de l’Afrique du Sud a entraîné la situation actuelle. Il y a des preuves dans l’histoire qu’il y a cent ans, lors de la pandémie de grippe espagnole de 1918, une deuxième vague similaire plus dangereuse a été observée en raison d’une complaisance similaire à ce moment-là. Il est temps de mettre en œuvre les enseignements de l’histoire. Par conséquent, les besoins de l’heure sont: toutes les mesures à prendre pour contrôler l’infection, un confinement strict dans les localités ayant un grand nombre de cas positifs, en suivant les comportements appropriés de Covid, pas de surpeuplement, en augmentant la campagne de vaccination et en renforçant l’infrastructure hospitalière telle que augmenter le nombre de lits d’hôpitaux et assurer l’approvisionnement en oxygène. Il s’agit de la panacée nécessaire de toute urgence pour remettre l’économie sur la voie d’une croissance plus rapide.

Selon les deuxièmes estimations anticipées, 2020-2021 devrait subir une contraction du PIB de 7,96%. La moyenne mobile hebdomadaire des nouveaux cas quotidiens a été multipliée par 14 depuis le 11 février, date à laquelle elle a recommencé à augmenter après avoir diminué pendant cinq mois. Les effets de toute perturbation économique significative, si elle devait se produire, ne se limiteraient pas au premier trimestre lui-même. Il peut avoir un effet en cascade sur les canaux de l’offre et de la demande. Si les chaînes d’approvisionnement sont touchées et que l’inflation commence à augmenter – elle a déjà suivi une trajectoire ascendante – le pouvoir d’achat et, par conséquent, la demande ne peut que se réduire. De même, toute réduction de l’activité économique, en particulier dans les secteurs qui sont contraints de le faire en raison d’exigences de distanciation sociale, affectera négativement les revenus et donc la demande.

De nombreux travailleurs migrants, qui sont retournés travailler dans les villes après être restés des mois à la maison après un verrouillage de type couvre-feu, encombrent maintenant les trains et les bus pour retourner à nouveau dans leurs villes et villages d’origine. La paranoïa, la peur d’imposer un autre verrouillage à l’échelle nationale et les expériences horribles en mémoire de ceux qui ont souffert l’été dernier rendent plus de travailleurs anxieux et incertains quant à leur propre bien-être, ce qui peut par la suite avoir un impact sur les entreprises et la construction à forte intensité de main-d’œuvre. travail (où la plupart des travailleurs migrants ont tendance à trouver un emploi) dans les mois à venir.

Cependant, il y a un espoir de reprise économique et de stabilisation. Car contrairement à la première vague, nous avons des vaccins cette fois. Il est raisonnable de s’attendre à ce que le rythme des nouvelles infections ralentisse à mesure que les vaccinations s’accélèrent. Le fait que les révisions favorables du PIB de l’Inde subissent ou non une révision à la baisse dépendra de la rapidité avec laquelle les vaccinations reprendront, ce qui déterminera le temps qu’il faudra pour aplatir la deuxième vague. Un soutien fiscal par le biais d’un mécanisme institutionnel – par exemple par la création de véhicules à usage spécial, est nécessaire pour soutenir les étapes de la production de vaccins; sa distribution à travers un processus de chaîne d’approvisionnement décentralisé pour tous les groupes démographiques, et un fonds pour fournir de l’argent à ceux du secteur privé qui peuvent produire des vaccins à grande échelle.

L’augmentation du fardeau de la dette entraîne une augmentation du service de la dette. En outre, il y a une hausse de l’inflation et une croissance économique plus faible. Les chiffres de croissance comparatifs de la Chine et de l’Inde sont plus élevés que ceux d’autres régions comme les zones euro. Les tendances mondiales et indiennes actuelles indiquent un besoin urgent de soutien politique avec un cadre à moyen terme pour garantir davantage de mécanismes de soutien. Cela peut conduire à un déficit plus élevé. Une fois la pandémie terminée, le déficit peut être réduit et un assouplissement des taux d’intérêt peut être effectué. Des actions sont nécessaires dans ce sens.

Pendant la pandémie, alors que la numérisation massive s’est produite, une numérisation prudente est suggérée, sinon elle pourrait finir par réduire les emplois. De plus, il est peu probable que de nombreux emplois reviennent. Il y a des exigences pour que des ressources supplémentaires soient consacrées aux pertes d’apprentissage des enfants pour les perspectives de croissance futures. Donc, augmenter les dépenses d’éducation de 0,5% du PIB pour l’éducation est une option viable.

Dans une situation comme celle-ci, la réponse de la politique économique de l’Inde aux deux, à la crise actuelle et à la crise à venir, pourrait bénéficier d’un plan d’action urgent «3-6-9 mois». Un plan, dont l’exécution et la mise en œuvre devraient être échelonnées sur un pied de guerre et pour lequel un soutien budgétaire urgent devra être priorisé, si le gouvernement souhaite sérieusement faire face à l’impact catastrophique d’une pandémie croissante.

Covid-19 pourrait être un répit pour l’environnement car l’impact du changement climatique sur la croissance économique est inférieur de 4%. Pour maintenir cette tendance, il faut investir 600 milliards de dollars dans la croissance verte à l’échelle mondiale. En outre, la mise en œuvre d’une tarification du carbone dans tous les secteurs est nécessaire, suivie d’une optimisation de la consommation d’énergie.

(Les auteurs sont professeurs à la School of Business, UPES, Dehradun. Les opinions exprimées sont les leurs et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.