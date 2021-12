Comment l’économie mondiale pourrait affecter Bitcoin, Ethereum et Crypto en 2022

Source : Adobe / Travel mania

Les actifs cryptographiques bénéficieront davantage de l’inflation que les autres actifs. Cependant, certains économistes s’attendent à ce que l’inflation se calme en 2022. La hausse des taux n’est pas bonne pour les actifs risqués en général, et cela peut également inclure les crypto-monnaies. La baisse des rendements obligataires pourrait rendre les actifs cryptographiques plus attrayants à long terme l’année prochaine.

Le marché des crypto-monnaies a connu l’une de ses meilleures années jamais enregistrées, et vous devez grandement remercier l’environnement macroéconomique mondial pour cela. Avec la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt historiquement bas, ceux d’entre nous qui ont la chance d’avoir des économies ont cherché un endroit plus rentable qu’un compte bancaire pour les conserver.

Dans le même temps, les investisseurs institutionnels ont également été guidés par les mêmes motivations de base pour convertir des parties de leurs portefeuilles en actifs cryptographiques, une autre grande raison pour laquelle nous avons vu de nombreux sommets historiques au cours de 2021. Cependant, pour 2022, les économistes et les analystes disent que nous pouvons voir les craintes inflationnistes s’estomper à mesure que l’économie mondiale se stabilise.

Les analystes s’attendent également à une augmentation des taux d’intérêt l’année prochaine, un facteur qui pourrait réduire, au moins dans une certaine mesure, l’appétit des investisseurs pour des actifs plus spéculatifs comme le bitcoin (BTC) et d’autres actifs cryptographiques. Cependant, certains analystes estiment que les augmentations de taux ne seront pas très importantes et que l’appétit plus large pour les crypto-monnaies pourrait n’être que légèrement affecté.

Les inquiétudes concernant l’inflation pourraient disparaître tôt ou tard

La hausse annuelle des prix à la consommation a atteint 6,2 % en octobre aux États-Unis, le taux le plus élevé depuis 30 ans. Conjugué au fait que le taux d’intérêt sur la Réserve fédérale C’est effectivement 0%, cela veut dire que les gens aux États-Unis, comme on le voit aussi ailleurs, sont effectivement soumis à des taux d’intérêt négatifs.

Ainsi, les dollars (et les euros, les livres, etc.) ont perdu leur pouvoir d’achat, de sorte que toute personne disposant d’argent supplémentaire a cherché à en faire quelque chose qui préserve la valeur. C’est essentiellement ce que les analystes qui ont parlé à Cryptonews.com ont prédit l’année dernière pour 2021, et cela explique une grande partie de la chaleur que nous avons vue sur les marchés de la crypto cette année.

«Je vois que les pressions inflationnistes se poursuivront en 2022. Les effets collatéraux des politiques pandémiques, les largesses budgétaires via des contrôles de relance et une politique monétaire extrêmement expansionniste sont en jeu ; le génie n’est pas si facile à remettre dans la bouteille », a déclaré Pete Earle, économiste à la Institut américain de recherche économique .

Earle suggère que les actifs cryptographiques bénéficieront davantage de l’inflation que les autres actifs, ne serait-ce que parce que le public peut y accéder plus facilement. Cela dit, certains économistes s’attendent à un ralentissement de l’inflation en 2022.

« Je ne pense pas que la reprise économique sera suffisamment forte pour que les pressions sur les prix augmentent encore en 2022 », a déclaré Fawad Razaqzada, analyste chez Pensez aux marchés .

Pour Razaqzada, l’un des principaux facteurs de la baisse de l’inflation sera le prix du pétrole, qui tend à être corrélé aux cycles macroéconomiques.

« Je pense que les prix du pétrole chuteront à nouveau car l’offre des deux OPEP + groupe ainsi que des producteurs d’ailleurs, y compris des États-Unis. Le retour potentiel de l’approvisionnement en pétrole iranien pourrait peser encore plus sur les prix du brut », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Pendant ce temps, l’impact des facteurs temporaires et des problèmes d’approvisionnement qui ont fait monter les prix (comme le monde est sorti de la pandémie de coronavirus) devrait également s’atténuer, ajoute Razaqzada.

Analyste Bloomberg Intelligence Mike McGlone soupçonne également que l’inflation va bientôt se calmer.

« La mort de l’or et la baisse des rendements du Trésor américain sont les principaux indicateurs que le rebond de l’inflation en 2021 est une bosse dans les tendances déflationnistes dominantes, en grande partie grâce à l’avancée rapide de la technologie de l’inflation », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Alors que peu d’analystes estiment que l’inflation sera gravement mauvaise l’année prochaine, certains disent que nous pourrions encore voir une image mitigée, avec des forces contradictoires affectant les perspectives globales.

« D’une part, nous avons des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement mondiale qui entraînent une hausse des prix et des conditions d’emploi strictes qui entraînent des augmentations de salaire. D’un autre côté, nous avons l’impact désinflationniste à long terme des améliorations technologiques […] et il y a aussi l’impact démographique d’une population vieillissante, qui fera également baisser les prix », a déclaré Glen Goodman, auteur de The Crypto Trader. .

Bien qu’il reconnaisse que les choses seront mitigées, Goodman dit à Cryptonews.com qu’il reste « très préoccupé » par l’inflation dans les années à venir, et particulièrement préoccupé par le fait que les banques centrales « ne s’y attaquent pas efficacement ».

Cependant, même si l’inflation ne se termine pas très mal en 2022, certains observateurs affirment que le statut du bitcoin en tant que couverture continuera à se consolider l’année prochaine.

«Je vois les actifs cryptographiques, en particulier Bitcoin, moins comme une couverture contre l’inflation maintenant, mais sur le point d’y arriver. Bitcoin est au stade de la découverte des prix pour atteindre le statut d’assurance numérique mondiale dans un monde qui passe au numérique », a déclaré Mike McGlone.

Les taux d’intérêt = vont-ils encore augmenter ?

Fawad Razaqzada souligne que si nous supposons qu’au moins une partie de la raison du rallye crypto de 2021 a été à des fins de couverture contre l’inflation, alors cette source d’influence ne sera plus là pour soutenir les prix en 2022. De même, nous pouvons également voir l’intérêt. les taux augmentent de telle sorte que les actifs cryptographiques sont un peu moins attractifs.

« Si l’inflation s’avère plus élevée et plus serrée que prévu, alors les grandes banques centrales devront sûrement se serrer la ceinture plus agressivement en 2022. La hausse des taux n’est pas bonne pour les actifs à risque en général, et cela peut également inclure les crypto-monnaies « , a-t-il déclaré. mentionné. Razaqzada.

Mike McGlone s’attend également à ce que les taux d’intérêt augmentent dans une certaine mesure en 2022, bien que l’effet sur le marché de la cryptographie puisse à nouveau être mitigé.

« Les banques centrales vont essayer de se débarrasser du QE [flexibilización cuantitativa] et les taux sont bas, jusqu’à ce que le marché boursier fléchisse ou chute autour de 10 % et se maintienne pendant un certain temps, et la perspective d’une réduction ou d’un resserrement disparaîtra, à mon avis. Ce n’est pas profond, c’est la tendance persistante », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, McGlone soupçonne qu’un krach boursier, causé en partie par une hausse des taux, pourrait rendre les rendements obligataires américains négatifs.

« C’est bon pour le bitcoin et l’ethereum, mais les excès spéculatifs extrêmes devraient être un obstacle au marché plus large de la cryptographie. Le bitcoin est susceptible de baisser dans un premier temps, si le marché boursier le fait, mais je vois que les trois principaux mousquetaires crypto – bitcoin, ethereum et crypto dollars – sortiront en tête », a-t-il expliqué.

Il est à noter que le Banque d’Angleterre il a défié les attentes début novembre et a maintenu le taux de base britannique à 0,1%. Cela était en grande partie dû à la crainte d’étouffer la reprise économique après la pandémie de COVID-19, et c’est une préoccupation que nous pourrions voir l’année prochaine, car les autres banques centrales hésitent à augmenter les taux trop brusquement.

« J’espère que les banques centrales finiront par augmenter les taux d’intérêt, mais ce sera probablement trop peu, trop tard. Cette situation peut être positive pour les crypto-monnaies, car les actifs plus risqués ont tendance à bénéficier d’un environnement inflationniste de taux d’intérêt bas », a déclaré Glen Goodman.

Autres facteurs macroéconomiques

L’inflation et les taux d’intérêt ont tendance à être les deux grands indicateurs macroéconomiques de la croissance du marché de la cryptographie. Cependant, il y en a d’autres, dont la croissance (ou non) de l’emploi et de l’économie en général mérite également d’être observée.

«Lorsque l’économie se porte bien et que l’emploi est élevé, les personnes et les institutions sont plus susceptibles d’investir sur les marchés financiers, y compris la cryptographie, que pendant un ralentissement économique. Ces macro-tendances valent donc la peine d’être surveillées dans les mois et les années à venir si vous êtes un investisseur à long terme d’achat et de conservation », a déclaré Fawad Razaqzada.

Mike McGlone también aconseja a los inversores que estén atentos al mercado de valores (de EE. UU.), Al tiempo que señala una vez más que la disminución de los rendimientos de los bonos puede hacer que los criptoactivos sean más atractivos a largo plazo el l’année prochaine.

Il déclare : « Une oscillation du marché boursier américain et le potentiel pour le marché boursier de commencer à sous-performer devraient finalement être haussiers pour Bitcoin et dans une moindre mesure Ethereum. […] Je vois un potentiel de développement macroéconomique primaire en 2022, les rendements obligataires américains reprennent une tendance baissière durable (près de 40 ans) et le bitcoin reste au-dessus de 100 000 dollars. »

