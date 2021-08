Comment l’écran mini-LED du MacBook Pro pourrait améliorer les ordinateurs portables Windows

Le rafraîchissement du MacBook Pro 2021 qu’Apple a prévu pour l’automne apportera une refonte majeure. Il introduira également une fonctionnalité inédite sur les ordinateurs portables. Les nouveaux MacBooks auront une conception globale plus plate et ramèneront la charge MagSafe et quelques-uns des ports traditionnels qu’Apple a supprimés il y a quelques années. Les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces seront équipés du processeur M1X de nouvelle génération, mais la mise à niveau la plus importante concerne l’écran. Apple présentera ses premiers ordinateurs portables mini-LED cette année, les deux appareils étant dotés de la même technologie d’affichage. Un initié d’Apple affirme que les MacBook avec écrans mini-LED favoriseront l’adoption des écrans mini-LED. Cela poussera les autres fournisseurs d’ordinateurs portables à adopter la technologie.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix : 50 $, maintenant 39,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Apple a présenté son premier écran mini-LED pour les appareils portables plus tôt cette année. C’est l’iPad Pro 12,9 pouces qui est déjà disponible dans les magasins et en ligne. La tablette n’était pas immédiatement disponible dans les magasins après l’événement du printemps, car Apple aurait rencontré des problèmes de fabrication d’écrans mini-LED. Les mêmes rendements de production pourraient avoir un impact sur la gamme MacBook Pro. Cela pourrait expliquer le retard de lancement annoncé.

Les rumeurs prétendaient qu’Apple dévoilerait le MacBook Pro à la WWDC 2021, mais cela ne s’est pas produit. Apple, cependant, a mentionné le “M1X MacBook Pro” dans ses paramètres YouTube, suggérant que les nouveaux ordinateurs portables auraient pu être sur les cartes pour l’événement de presse.

MacBook Pro favorise l’adoption des écrans mini-LED

L’analyste Ming-Chi Kuo a écrit dans une note aux investisseurs que MacRumors a vu que les MacBooks mini-LED feraient avancer l’ensemble de l’industrie. Plus de fournisseurs fabriqueront des pièces de mini-LED, et plus de vendeurs d’ordinateurs portables seront enclins à offrir à leurs clients la même technologie :

Nous pensons que les MacBooks, et non les iPads, conduisent principalement les expéditions de panneaux mini-LED. Les livraisons de MacBook n’ont pas beaucoup augmenté ces dernières années. Cependant, nous prévoyons que les livraisons de MacBook augmenteront considérablement de 20 % en glissement annuel, ou plus en 2021 et 2022, en raison de l’adoption de panneaux mini-LED, d’Apple Silicon et de toutes nouvelles conceptions.

Kuo a déclaré qu’Apple “recherchait activement des deuxièmes fournisseurs de composants mini-LED clés”. Si les nouveaux modèles de MacBook Pro reçoivent des commentaires positifs, les vendeurs d’ordinateurs portables Windows et leurs fournisseurs passeront inévitablement à la technologie.

Micro-LED est la prochaine mise à niveau majeure de l’affichage

Apple regarde également au-delà du futur MacBook Pro mini-LED en matière de technologie d’affichage. Kuo dit que les écrans micro-LED suivront à partir de 2023, à mesure que les coûts de production s’améliorent :

Nous prévoyons que le coût de production des micro-LED s’améliorera considérablement à partir de 2023-2024, ce sera donc probablement un objectif du marché à partir de 2023. Nous pensons qu’Apple développe une technologie micro-LED, mais le calendrier de production n’est pas encore confirmé.

Les noms peuvent être similaires, mais il existe une différence notable entre les deux technologies. Les écrans mini-LED sont similaires au rétroéclairage LED disponible dans les modèles actuels de MacBook. Avec la mini-LED, Apple utilise plus de rétroéclairage pour plus de zones de gradation. Les panneaux micro-LED permettraient à Apple d’allumer et d’éteindre les pixels indépendants. La technologie micro-LED ressemblerait à des panneaux OLED.

Par ailleurs, Apple étudie également les écrans OLED de Samsung pour les futures générations de MacBook Pro et iPad. Le rafraîchissement coloré du MacBook Air attendu l’année prochaine devrait également offrir un écran mini-LED.

Meilleure offre du jour Une remise folle de 70 $ réduit les AirPods 2 avec chargement sans fil au meilleur prix d’Amazon de 2021! Prix : Était 199 $, maintenant 128,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission