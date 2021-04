Comment Lecy Goranson des Conners a ressenti à propos de l’argument “ puissant ” de Becky et Dan sur la marque de Glenn Quinn

Alors que de nombreuses sitcoms présentent des acteurs entièrement axés sur la comédie, le casting de The Conners est ancré par des méga-talents comme John Goodman et Laurie Metcalf, qui ont longtemps prouvé qu’ils étaient capables de suinter des gravitas magnétiques pour des projets comiques, ainsi que la capacité pour insuffler une hilarité ironique dans les moments les plus sombres. (Ce que Jackie a fait dans un épisode précédent en mentant sur le fait que la fille de Becky était incapable de respirer.) Ce qui ne veut pas dire que Lecy Goranson est un newb de la rue ou quoi que ce soit, ayant fait partie de cette famille fictive pour la majorité de son combiné. Jusqu’à présent, 13 ans à la télévision. Pourtant, j’ai demandé si cela aidait à avoir les talents de Goodman et Metcalf là-bas pour rebondir lors de l’exécution de rythmes aussi émotionnels, et elle a dit ceci à propos des «acteurs remarquables»: