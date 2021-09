Comment Lee Morgan est devenu la jeune star la plus chaude de Blue Note

Lee Morgan n’avait même pas fêté ses 20 ans lorsqu’il s’est aventuré dans le studio d’enregistrement de Rudy Van Gelder à Hackensack, New Jersey, le 29 septembre 1957, pour enregistrer The Cooker. Originaire de Philadelphie, Morgan (1938-1972) était un trompettiste prodige qui idolâtrait Clifford Brown (le souffleur de cornes hard bop révolutionnaire qui avait péri dans un accident de voiture en 1956) et a fait son apprentissage musical en jouant dans la section de cuivres d’un big band de courte durée dirigé par un autre trompettiste notable – une machine à vent aux joues gonflées qui s’appelait Dizzy Gillespie. C’était en 1956, alors que Morgan n’avait que 18 ans.

Écoutez La cuisinière maintenant.

Plus tard la même année, il se voit offrir un contrat d’enregistrement par le New York’s Dossiers de notes bleues, alors le premier label de jazz indépendant, et a enregistré son premier LP pour eux, Lee Morgan Indeed !. Il s’en est suivi une intense activité d’enregistrement qui a vu le jeune prodige de la trompette enregistrer cinq autres LP en dix mois et demi. Mais en plus de diriger ses propres projets, la nouvelle du talent prodigieux et surnaturel de Morgan s’est rapidement propagée et il s’est retrouvé à enregistrer en tant que trompette du saxophoniste ténor Hank Mobley, qui a également signé avec Blue Note. Et, peut-être plus important encore, quatre jours seulement avant d’aller enregistrer ce qui est devenu The Cooker, Morgan était au Van Gelder Studio aux côtés de la star montante du ténor et de son compatriote de Philadelphie. Jean Coltrane, figurant sur ce qui est universellement reconnu comme le premier grand album du saxophoniste, Blue Train.

Après la discipline et la concentration intenses requises pour la session Coltrane, Morgan a souhaité se lancer dans une ambiance plus détendue en studio. Renonçant à la notion de concepts d’art et d’arrangements soigneusement pensés, il a opté pour une bonne séance de soufflage à l’ancienne, où les musiciens participants ont pu démontrer leur flair et leur talent de manière spontanée et informelle.

Sorti en mars 1958, The Cooker était différent des précédentes sorties Blue Note de Morgan (Lee Morgan Sextet, Lee Morgan Vol.3 et City Lights) en ce sens qu’il utilisait un groupe plus restreint. C’était, en fait, un quintette, mettant en vedette la puissante salle des machines de Miles Davis‘ célèbre groupe de cinq musiciens composé du bassiste Paul Chambers et du batteur Philly Joe Jones. Au piano, il y avait un autre jeune musicien de The City Of Brotherly Love. Son nom était Bobby Timmons, et il allait devenir un important compositeur de hard bop (il a écrit les chansons classiques “Moanin'” et “Dat Dere”). Timmons, comme Morgan, finira par rejoindre les Jazz Messengers d’Art Blakey. Le groupe de studio de Morgan a été complété par l’ajout du spécialiste du saxophone baryton Pepper Adams, dont le son résonnant a ajouté une dimension différente et plus sombre à la musique, en particulier lorsqu’il se mélange avec le cor de Morgan.

L’ouverture de The Cooker est « A Night In Tunisia », la version de Morgan d’un incontournable du bebop des années 40 co-écrit par son ancien patron, Dizzy Gillespie. La chanson est souvent interprétée à un rythme effréné et effréné, mais les tam-tams de Philly Joe Jones, qui ouvrent la performance de neuf minutes, commencent à un tempo assez moyen. Un groove doux mais percutant est établi par Chambers, Jones et Timmons, avant qu’Adams ne souffle une silhouette serpentante sur laquelle Morgan énonce la célèbre mélodie aux saveurs orientales de Gillespie. Commence alors une série de solos, avec Morgan qui brille de mille feux alors qu’il mélange des pistes chromatiques dardées avec des trémolos vibrants. Pepper suit avec un solo fondu qui embellit le thème original avec des rebondissements mélodiques inventifs, puis Timmons intervient avec une série de pistes de piano aux doigts de flotte.

“Heavy Dipper” est l’un des morceaux de Morgan : un swinger féroce avec de beaux solos ainsi qu’un travail d’ensemble cohérent qui permet également à Philly Joe Jones de passer de brefs moments sous les projecteurs avec de courts passages de batterie en solo.

Pepper Adams permet de déchirer avec un premier solo à haute vélocité sur une version survoltée de la chanson de Cole Porter “Just One Of These Things”, qui est également remarquable pour la ligne de basse de marche puissante de Paul Chambers. Le spot solo de Morgan n’arrive que trois minutes après le début de la chanson, mais quand c’est le cas, il est facile de comprendre pourquoi le jeune Philadelphien, alors âgé de seulement 19 ans, était considéré comme l’une des étoiles montantes du jazz.

Le groupe se calme avec une interprétation langoureuse – mais surtout pas léthargique – de la ballade romantique bluesy “Lover Man”, une chanson indélébile associée et écrite pour, Billie vacances. Au départ, nous n’entendons que le cor bruni et le bassiste Chambers de Morgan, avant que le reste de l’ensemble n’entre. Le solo de Peppers Adams est particulièrement saisissant par son éloquence rauque.

The Cooker se termine par “New-Ma”, la deuxième composition de Morgan sur l’album. Il s’agit d’un groove au rythme moyen avec une ligne de basse ambulante dont la démarche détendue anticipe stylistiquement la sensation du morceau classique de hard bop du pianiste et collègue de Blue Note, Sonny Clark, « Cool Struttin’ », enregistré quatre mois plus tard.

Parfois, quand vous entendez à quel point Lee Morgan a l’air mature sur ces enregistrements vintage, il est facile d’oublier qu’il était encore un adolescent qui avait beaucoup à apprendre, à la fois dans la vie et dans la musique. Malgré tout, The Cooker révèle un jeune homme qui commençait à se libérer de l’ombre de Clifford Brown et à établir sa propre identité sonore et musicale.

La cuisinière peut être achetée ici.