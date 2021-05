Comment Legacies vient de boucler la boucle avec sa dernière version Landon

Le nerd des jetons de Salvatore Patauger a révélé à Hope qu’il avait ses soupçons à propos de Landon depuis un certain temps, mais qu’il était plus sûr de sa théorie après qu’elle ait été possédée par ce monstre du monde carcéral. Sa possession a pris fin lorsque Landon l’a poignardée au cœur, ce que Wade a affirmé que le vrai Landon n’aurait jamais fait même s’il savait que cela l’aurait sauvée. Cela, combiné à d’autres détails clés sur le fait que Landon oublie des choses qu’il n’aurait pas avant leur voyage dans le monde carcéral, concernait définitivement Hope. Il semble qu’elle étudiera cela plus en détail dans le prochain épisode, “Je suis fait pour t’aimer”, alors lisez ce qui vous attend dans le synopsis ci-dessous.