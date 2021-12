La série de bars de HBO «Sex and the City» revient la semaine prochaine avec «And Just Like That…», un redémarrage en série limitée de la comédie des années 90 sur quatre femmes célibataires naviguant dans l’amour et dans leur carrière à New York. Mais cette critique ne concerne pas cette émission – ou « Girls » ou « Run the World » ou l’une des autres séries qui ont transformé « une comédie mettant en vedette quatre femmes célibataires naviguant dans l’amour et la carrière à New York » en un trope télévisé familier.

Les femmes noires de « Harlem », une comédie en streaming de 10 épisodes diffusée vendredi sur Amazon, ont des décennies de moins que – et quelques codes postaux à part – Carrie, Miranda et Charlotte. (Samantha, absente de « And Just Like That… » est vraisemblablement revenue à LA) Mais ils déambulent toujours avec éloquence et trébuchent ivres sur les traces de ces pionniers du XXe siècle, sirotant des cosmopolites. La question est de savoir si le professeur adjoint d’anthropologie Camille (Meagan Good); Tye (Jerrie Johnson), créateur d’applications de rencontres homosexuelles à succès ; le créateur de mode en fiducie Quinn (Grace Byers); et le chanteur-acteur au chômage Angie (Shoniqua Shandai) ont quelque chose à ajouter au livre de jeu de la fraternité dans la ville.

La réponse : absolument, même si l’épisode pilote maladroit de « Harlem » peut vous amener à croire le contraire. Les personnages semblent d’abord sortis du moule utilisé par HBO il y a plus de 20 ans : Camille est la personne responsable qui réfléchit trop aux choses, se languit de son ex et fait de mauvais choix lorsqu’elle se remet en question. (Elle est également, dans un mouvement qui ne peut s’empêcher de penser à Carrie Bradshaw, la voix off de la série.) Tye est une femme d’affaires disciplinée et confiante avec un problème d’engagement. Quinn croit toujours ouvertement au véritable amour, même dans le monde des applications de rencontres frauduleuses. Et Angie n’a pas de bouton d’édition, surtout quand on parle d’hommes, de sexe, d’hommes et plus de sexe.

Mais « Harlem », créé par l’écrivain « Girls Trip », Tracy Oliver, a finalement bien plus à offrir qu’une superposition noire moderne sur une série bien-aimée mais très blanche. Chaque personnage devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure que la série progresse grâce à un fort développement de personnage et à une écriture nette, et la chimie entre les interprètes devient le lien qui porte le spectacle alors que les femmes s’emmêlent dans les désastres relationnels et les dilemmes de travail respectifs de l’autre. Par exemple, Angie peut être un freeloader professionnel, s’écraser indéfiniment sur le canapé de Quinn, manger sa nourriture et utiliser son compte Uber. Mais quand Quinn se fait arnaquer par un mauvais rendez-vous à Long Island (ce qui ajoute l’insulte à la blessure), Angie se présente comme un super-héros. (« Harlem » peaufine également la formule des filles de la ville en ajoutant un personnage gay au cercle restreint avec Tye.)

Shoniqua Shandai dans « Harlem ».

(Sarah Shatz/Amazon)

Il souligne également les limites du New York blanchi à la chaux de « SATC » : certaines des conversations et des scénarios les plus fascinants de « Harlem » traitent des idées variables et tout sauf statiques des personnages sur la noirceur – culturellement, personnellement, comiquement. Et la gentrification de Harlem fait partie de l’histoire ici aussi. Les locaux sont expulsés du quartier et les points de repère sont récupérés par les chaînes de magasins : « Pensez-vous que nous vivrons assez longtemps pour voir un Sephora redevenir un club de jazz ? » une petite amie en demande à une autre.

Mais « Harlem » ne se noie pas non plus dans sa conscience sociale. Camille est ravie que le nouveau chef de son département chez Columbia soit une femme noire (Whoopi Goldberg) jusqu’à ce qu’elle découvre qu’elle doit franchir autant, sinon plus, de cerceaux pour l’impressionner. La jeune professeure organise un rassemblement contre la gentrification pour impressionner son patron, mais avant de prononcer son discours, elle doit corriger les affirmations passionnées de l’oratrice précédente : Non, les hommes noirs n’ont pas inventé la nourriture, informe-t-elle la foule.

La datation fournit plus de plaisanteries vives qui rendent cette série pop. L’espoir romantique Quinn continue de se faire pêcher le chat, alors quand elle se connecte enfin avec un vrai homme de chair et de sang lors d’un chat vidéo, ses amis l’acclament. Puis ils s’arrêtent net et évaluent la raison de l’explosion de joie : « C’est un jour triste pour la société où tout ce qu’un homme a à faire [to be good] c’est exister.

‘Harlem’

Où: Amazon Prime

Lorsque: À tout moment, à partir de vendredi