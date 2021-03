Comment l’émission télévisée Mighty Ducks ramène plus d’acteurs de films OG pour Disney +

Les puissants canards: des changeurs de jeu ramassera 25 ans après D3: Les puissants canards et Bombay est apparemment très différent maintenant de la façon dont les vieux Ducks se souviennent de lui. Pendant ce temps, Fulton sera toujours un Bash Brother dans l’âme, Connie est un sénateur démocrate de l’État du Minnesota, Guy est son mari et ils ont trois enfants ensemble, et Kenny a gagné beaucoup d’argent dans une start-up technologique en Californie et chante dans une couverture bande. Steven Brill n’a pas révélé ce que fait Averman car c’est une grande partie de l’histoire, mais a mentionné qu’Averman est Averman.