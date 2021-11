Comment l’énergie d’Antonio Conte a poussé Tottenham Hotspur à trois points

La pause internationale étant maintenant terminée, le Tottenham Hotspur Stadium a vu Leeds United et les Spurs revenir en Premier League. Leeds a eu un certain nombre de problèmes de blessures tandis que les hôtes étaient privés d’Oliver Skipp suspendu et de Cristian Romero blessé. Leeds a joué avec intensité en première mi-temps mais c’est l’énergie d’Antonio Conte qui a fait la différence à la fin.

Tottenham Hotspur gagne contre Leeds United: l’énergie d’Antonio Conte apparaît après les malheurs de la première mi-temps

Nouveau manager, mêmes joueurs, mêmes problèmes pour Tottenham Hotspur

C’était le premier match à domicile d’Antonio Conte en charge de la Premier League, mais la première mi-temps a montré à quel point le nouveau manager doit faire pour changer la fortune des clubs. C’était vraiment l’affaire d’un nouveau manager, des mêmes joueurs, des mêmes problèmes. Avec Pierre Emile-Hojbjerg et Harry Winks au milieu de terrain, les Spurs manquaient de créativité et Leeds était capable de récupérer le ballon beaucoup trop facilement avec Kalvin Phillips épongeant tout ce que les Spurs avaient rassemblé.

C’est Dan James qui a donné l’avantage aux visiteurs à la mi-temps après un excellent travail sur la gauche de Jack Harrison, mais les fragilités défensives des Spurs ont de nouveau été mises à nu. Emerson Royal avait impressionné contre Everton au poste d’arrière droit, mais ses capacités défensives sont loin d’être certaines. Contre Harrison, il a été écarté trop facilement et personne n’a suivi James dans la surface qui a poussé la maison dans un filet vide.

Lorsque le coup de sifflet de la mi-temps a retenti, la réponse des fans a été la même que lors du dernier match de Nuno Espírito Santo, la défaite 3-0 contre Manchester United, un crescendo de huées. Les indigènes n’étaient pas contents et Leeds est entré en tête à juste titre. Pour les Spurs, ce fut encore 45 minutes de football sans un seul tir cadré.

Intensité plus élevée

Conte n’était pas content à la mi-temps, et à juste titre, mais son équipe des Spurs est sortie avec une intensité beaucoup plus élevée en deuxième période avec Harry Kane et Son Heung-min frappant respectivement le poteau et la barre avant que Hojbjerg n’égalise le match avec un bobbling tir qui s’est faufilé dans le but.

Tout à coup, Leeds était sur le pied arrière et Conte était aussi énergique sur la ligne de touche que ses joueurs l’étaient sur le terrain de jeu. Royal et Sergio Reguilon étaient beaucoup plus avancés et Lucas Moura causait toutes sortes de problèmes à la ligne de fond de Leeds, courant au rythme du ballon. Il avait tenté de le faire en première mi-temps mais avec peu de succès, mais à la 66e minute, il a couru à vive allure avec le ballon collé à ses pieds avant d’être projeté au bord de la surface.

Le coup franc d’Eric Dier a été dévié du mur sur les boiseries pour la troisième fois en seconde période et le plus rapide à réagir a été Reguilon, mettant Tottenham de Conte devant. Le bruit dans le stade a augmenté et tout à coup, les Spurs ont semblé pleins d’énergie et d’intention d’attaque. D’aucun tir cadré en 45 minutes à quatre en 20 dans la seconde.

Les jeunes de Leeds sont prometteurs mais la bataille de relégation se profile

Leeds de Marcelo Bielsa a reçu des éloges pour son style de football maraudeur, mais ils sont très certainement embourbés dans une bataille de relégation, à seulement deux points au-dessus des trois derniers à la suite de cet affichage laborieux, mais finalement infructueux. C’est une période difficile pour Leeds avec des blessures, mais une chose est sûre, c’est qu’ils ont des jeunes talentueux à leur disposition. James est un ailier délicat, qui n’a pas peur d’avoir un tir, et Joe Gelhardt semble être un joueur très prometteur mais a semblé brisé lorsqu’il a été retiré au cours des dernières minutes après avoir tout donné.

Bielsa a besoin de joueurs rapidement, mais s’il éloigne son équipe de la zone de largage et que les matchs à venir contre Brighton & Hove Albion et Brentford doivent maintenant gagner des matchs ou ne pas perdre à tout le moins.

L’énergie d’Antonio Conte commence à se montrer sur le terrain

Après ce qui était une performance plate et typiquement obsolète des Spurs en première mi-temps, la seconde mi-temps était tout sauf et l’énergie d’Antonio Conte était claire à voir. Il fouettait la foule quand ils ont baissé de volume, n’a jamais cessé de diriger le jeu depuis la ligne de touche et a été invité à plus d’une occasion à revenir dans sa zone technique telle était son animation.

C’était loin d’être parfait de Tottenham, mais Conte a remporté la victoire et a poussé ses joueurs jusqu’au bout pour saisir les trois points qu’ils méritaient à peu près au coup de sifflet à temps plein. Les Spurs occupent désormais la septième place et Conte voudra plus de ce qu’il a vu en seconde mi-temps et moins de ce qu’il a vu en première mi-temps lorsque les Spurs se rendront ensuite à Burnley avant d’accueillir Norwich City, dans deux matchs où six points pourraient pousser les Spurs à droite dans la course aux quatre premiers.

Photo principale

Intégrer à partir de .