Comment Leo Messi quittant Barcelone affecte la Ligue des champions

Avec les adieux dits et faits, il semble vraiment que Lionel Messi quitte définitivement Barcelone. Non, ce n’est pas un mouvement de 1000 QI pour amener la Liga à assouplir ses règles salariales. La superstar argentine est GONE. Les rapports indiquent que le PSG est susceptible de le récupérer, et nous sommes enclins à les croire.

Maintenant, si vous lisez ceci, alors vous êtes probablement un fan du Bayern Munich, auquel cas votre principale question est de savoir comment cette décision affectera la Ligue des champions. Ne vous inquiétez pas, j’ai les implications alignées ci-dessous. Soyez juste averti – ils ne sont pas jolis à regarder.

De nouveaux clubs d’investisseurs roulent enfin sur l’élite européenne traditionnelle

La pandémie a été le terrain de jeu des clubs axés sur les investissements. C’est une belle façon de faire référence à des équipes comme Manchester City, le PSG et Chelsea, qui ne se soucient fondamentalement pas des finances à cause de leurs riches propriétaires. J’utiliserais un autre terme, mais je sais que certains fans de City lisent ce blog et je ne voudrais pas blesser leurs sentiments.

Barcelone implose. Il y a très peu d’espoir pour eux. La Juventus est mal gérée. Le Real Madrid et le Bayern Munich se serrent la ceinture. L’Inter Milan est sur le point d’être liquidé par ses propriétaires. Ce sont des clubs avec une histoire énorme, tous luttant pour joindre les deux bouts.

Pendant ce temps, les trois grands continuent de dépenser. Le PSG est l’équipe la plus susceptible de signer Messi à la fin de cette saga, mais Man City et Chelsea seraient des destinations de choix pour l’Argentin. Pas une seule élite européenne traditionnelle n’est pour le plus grand joueur du monde – c’est simplement une question de savoir quelle institution du plastique a le plus d’argent. Ces trois équipes ont atteint la finale de la Ligue des champions au cours des deux dernières saisons – seul le Bayern était l’intrus. Attendez-vous à ce que cette tendance se poursuive.

La ligue espagnole entre dans l’âge des ténèbres

Le football espagnol ne reverra plus jamais ces deux génies.Photo de Power Sport Images/.

Messi et Ronaldo sont partis. La plupart des clubs sont criblés de dettes ou ont des problèmes financiers. Un fonds d’investissement cherche à acheter 10% des droits TV de la ligue pour les 50 prochaines années. Et c’est censé être la solution au gâchis dans lequel ils se trouvent.

La Liga semble entrer dans un âge sombre en ce moment. Seuls le Real Madrid et l’Atletico Madrid semblent sortir de la pandémie sous quelque forme que ce soit, mais les deux marchent blessés. Barcelone … eh bien, moins on en dit, mieux c’est. El Clasico, la plus grande attraction de la ligue, a été considérablement dévalué. La rivalité classique a perdu de son lustre.

La ligue espagnole domine l’Europe depuis près d’une décennie maintenant. La Ligue Europa et la Ligue des champions ont eu pour la plupart des vainqueurs espagnols au cours des 10 dernières années, la Premier League anglaise étant loin derrière. Le Bayern Munich ferme la marche en tant que seul représentant de la Ligue allemande, et les autres ligues de premier plan sont introuvables.

Avec le déclin imminent de la Liga, il semble que nous soyons sur la voie d’une hégémonie anglaise en Europe à l’avenir. Le PSG les concurrencera probablement par pure puissance financière, mais le Bayern aura certainement du mal à combler le fossé financier entre la Bundesliga et la Premier League. Ces premières années ne sont peut-être pas si mauvaises. Mais donnez-lui du temps, et l’EPL deviendra une super ligue à part le nom.

Celui qui signe Messi devient favori pour le titre

Parlons des conséquences immédiates du départ de Messi. Celui qui le signera deviendra le favori pour remporter la Ligue des champions chaque année jusqu’à sa retraite. Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, étant donné que sa présence n’a pas aidé le Barça à en remporter un depuis plus de cinq ans. Cependant, cela en dit plus sur l’équipe que sur le joueur.

Leo Messi est toujours le plus grand joueur du monde. Dans une configuration appropriée, il dévastera tous les adversaires. Disons qu’il va au PSG – il aura autour de lui Kylian Mbappe et Neymar, avec un vrai milieu de terrain et de bons arrières pour soutenir l’attaque. Si c’est Man City ou Chelsea, il en va de même. Tous ces clubs sont empilés de haut en bas, et ils ont aussi d’excellents entraîneurs. Aucun Koemans ou Setiens ne le retient – ​​Messi sera libre de s’exprimer comme il l’aime.

Honnêtement, du point de vue du Bayern, il semble que le PSG soit la meilleure destination pour lui. Ils ont l’équipe la plus faible des trois, et Pochettino est un entraîneur beaucoup moins décoré que Pep Guardiola ou Thomas Tuchel. De plus, jouer contre des équipes plus faibles de Ligue 1 pourrait émousser un peu les sens de Messi, l’affectant sur la plus grande scène.

Pourtant, ce sera une tâche capitale pour le Bayern de remporter la Ligue des champions à l’avenir. Cette équipe de Barcelone était comme un poids autour du cou de Messi – une fois libérée, l’Europe aura du mal à faire face à lui. Espérons qu’il commence à décliner un peu plus vite, sinon les prochaines saisons de l’UCL pourraient devenir très ennuyeuses.