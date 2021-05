Comment LeoStella utilise un logiciel pour suivre le matériel des vaisseaux spatiaux

Les travailleurs vérifient un satellite assemblé dans l’usine de fabrication de LeoStella. (Photo . / Alan Boyle)

TUKWILA, Washington – L’usine satellite de LeoStella possède des tonnes de matériel réparties sur plus de 22 000 pieds carrés, mais l’ingrédient secret de son processus de fabrication pourrait bien être le logiciel.

«Ce que vous voyez ici, c’est la disposition physique», nous a dit Brian Rider, directeur de la technologie de LeoStella, lors d’une visite du siège de l’entreprise satellite à Tukwila, juste au sud de Seattle. “Mais ce qui est un peu plus difficile à voir, c’est le processus numérique qui se cache derrière.”

LeoStella, une coentreprise détenue par BlackSky Holdings et Thales Alenia Space, s’appuie sur un système de gestion du flux de travail qui suit les composants des satellites tout au long de la conception et de la fabrication. Les employés utilisent un tableau de bord numérique pour s’assurer que chaque pièce est à sa place au bon moment.

«Ce n’est vraiment pas seulement un processus sans papier, mais c’est une approche de fabrication numérique et intelligente», a expliqué Rider. «Nous pouvons enregistrer tous nos détails de fabrication. Nous pouvons contrôler les processus statistiques et comprendre dans quels domaines nous pouvons rendre nos systèmes moins restrictifs ou plus restrictifs pour améliorer la qualité des produits. »

L’installation elle-même est conçue pour maximiser l’efficacité pour produire jusqu’à 40 satellites par an, y compris deux satellites par mois pour la constellation d’observation de la Terre de BlackSky. L’intérieur d’un bâtiment standard dans un parc d’affaires de banlieue a été largement rénové lorsque LeoStella a repris l’espace en 2018.

«Peu d’entreprises ont la chance de prendre du recul et de partir d’une feuille de papier vierge, et de vraiment réfléchir à tous les aspects qui rendent la production de satellites possible, efficace et abordable», a déclaré Rider. «C’est ce que nous avons fait chez LeoStella.»

Deux des satellites de 120 livres (55 kilogrammes) construits par LeoStella pour BlackSky ont été perdus il y a une semaine lorsqu’un lancement de Rocket Lab a échoué, mais d’autres sont en cours. L’un des satellites de BlackSky était assis sur le sol de l’usine pendant notre visite, prêt à être emballé et expédié à son lieu de lancement.

Pendant ce temps, les travailleurs de l’autre côté de la salle blanche vérifiaient l’un des satellites de Loft Orbital, qui accueillera à terme les charges utiles de plusieurs clients, y compris la Defense Advanced Research Projects Agency du Pentagone. D’autres satellites encore en étaient à divers stades d’assemblage.

LeoStella peut adapter sa conception de satellite standard pour prendre en charge un large éventail de tâches orbitales. Chaque satellite se compose généralement de quatre ponts, analogues aux ponts d’un navire. Le pont de propulsion est en bas, avec le pont avionique, le pont de charge utile et le pont d’antenne superposés.

Chaque vaisseau spatial est assemblé sur un appareil de manutention qui peut être roulé dans une baie pour terminer les connexions et tester ses performances intégrées. Il y a aussi une chambre de vibration de la taille d’une pièce où les satellites peuvent être agités sur trois axes pour s’assurer qu’ils peuvent résister aux contraintes de lancement et de déploiement.

Les logiciels d’avionique sont vérifiés sur des établis «à plat» qui sont parsemés d’électronique. Et dans un autre coin du bâtiment, une chambre d’essai thermique peut soumettre les composants à des centaines de degrés de chaleur, ou les refroidir jusqu’aux conditions glaciales auxquelles ils pourraient être confrontés dans l’espace.

Le travail de LeoStella n’est pas terminé lorsque les satellites sont lancés. Parce qu’elle entretient une relation d’entreprise si étroite avec BlackSky, les données de performance des satellites de BlackSky peuvent être renvoyées à Tukwila pour analyse.

«Nous effectuons une énorme quantité de validation en orbite, où nous prenons le comportement en orbite et testons les données et les corrélons à nos prédictions pour nous assurer que nous modélisons correctement les performances et le comportement des satellites», a déclaré Rider. «Tout est interconnecté à cette dorsale numérique que nous avons créée.»

Rider a déclaré que LeoStella pouvait affiner le processus de production à mi-chemin.

«Nous construirons un certain nombre de satellites, et s’il y a une opportunité d’améliorer la technologie – peut-être une amélioration de la chaîne d’approvisionnement, ou de nouvelles capacités – nous sommes en mesure de les insérer dans notre ligne de production de manière stratégique pour faire évoluer cette capacité », a-t-il déclaré. «Cela s’applique également à notre logiciel de vol.»

En parlant d’évolution, LeoStella espère également faire évoluer ses capacités. Rider a déclaré que l’effectif de l’entreprise comptait actuellement un peu plus de 40 employés – et la plupart d’entre eux ont pu travailler à distance pendant la pandémie COVID-19, grâce à la plate-forme numérique de l’entreprise.

Maintenant, LeoStella envisage de nouveaux programmes, y compris le développement d’un satellite BlackSky de troisième génération qui devrait jouer un rôle clé dans le programme de prototypes d’intelligence géospatiale tactique de l’armée américaine, ou TACGEO.

«Nous prévoyons d’embaucher cinq ou six autres d’ici la fin de cette année, et peut-être plus au fur et à mesure que notre entreprise évolue», a déclaré Rider.

Un jour, une usine de satellites de 22 000 pieds carrés pourrait ne pas être assez grande. Mais LeoStella a un plan pour cela.

«C’est en partie la raison pour laquelle nous avons choisi ce parc industriel ici», a déclaré Rider. «Il y a deux grands bâtiments, et chaque bâtiment mesure un peu plus de 80 000 pieds carrés. Il y a donc de nombreuses opportunités pour nous d’évoluer. »