« Sad Girl Autumn » bat officiellement son plein avec la sortie de l’album 30 d’Adele. Nathan et Nora parlent de la position d’Adele dans le monde de la pop et des influences extérieures sur cet album. Ensuite, ils entrent dans ce qu’ils pensent être le plus gros succès de cet album, le pop de chansons comme « Can I Get It » et « Oh My God », le chant puissant d’Adele dans « To Be Loved » et plus de la meilleure voix moments tout au long de l’album (0:00).

Hôtes : Nora Princiotti et Nathan Hubbard

Producteur : Kaya McMullen

